Maçãs armazenadas em Jezzine: 2.000 litros de diesel

A cooperativa de serviços agrícolas de Jezzine anunciou que obteve 2.000 litros de diesel para os geradores de câmara fria. Esta ajuda, financiada pela Pontifícia Missão no Líbano, deve preservar a colheita de cerca de 250 agricultores, segundo o comunicado de imprensa. Abrange apenas uma parte das necessidades. O anúncio vem como a eletricidade do Líbano transferiu um transformador de reserva para a região. A instalação deste dispositivo e a recuperação real da fonte de alimentação são esperadas nos próximos dias.

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A cooperativa de serviços agrícolas de Jezzine anunciou que havia obtido 2.000 litros de óleo diesel no sábado, 7 de novembro de 2026. Este auxílio deve alimentar os produtores das câmaras frias. Visa proteger maçãs armazenadas em Jezzine, enquanto cortes de energia ameaçam sua preservação.

A Pontifícia Missão no Líbano financia esta contribuição, segundo a declaração da cooperativa. A Associação Al-Sahra Khasba executou os passos após um pedido de apoio de emergência.

Maçãs armazenadas em Jezzine ameaçadas por cortes

A cooperativa estima que a colheita de cerca de 250 agricultores irá provavelmente deteriorar-se. Destaca o papel das instalações de refrigeração na preservação dos frutos durante a comercialização.

O combustível obtido cobre parte dos requisitos do gerador. Por conseguinte, a cooperativa espera reunir quantidades adicionais para garantir a continuidade do arrefecimento. Não especifica o tempo de autonomia proporcionado pelos 2.000 litros nem o volume de maçãs armazenadas.

O anúncio é sobre a protecção das acções. Não apresenta um balanço das perdas já identificadas nem uma compensação para os operadores.

A recuperação elétrica é esperada

Esta assistência vem como eletricidade do Líbano anuncia um passo na reparação da rede que serve a região. Na sexta-feira 6 de novembro, o estabelecimento público informou que havia transferido um transformador de 20 megavoltamper reserva de Joub Jannine. O exército acompanhou a operação.

A aeronave deve substituir o equipamento defeituoso na estação Paul-Arcache. Segundo a EDL, o fracasso de 29 de setembro reduziu gravemente o fornecimento de suprimentos para áreas de Jezkin, Iqlim al-Kharroub e a área circundante.

A transferência ainda não marca o retorno ao serviço. Em seu comunicado de imprensa divulgado no sábado, a EDL planeja instalar nos próximos dias, sem anunciar uma data específica. Para as câmaras frias da cooperativa, o abastecimento adicional de combustível continua a ser uma necessidade imediata.

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