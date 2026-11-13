Pensionistas privados: 200 mil milhões ainda reclamados

O Sindicato dos Professores está à procura de 200 mil milhões de libras do Fundo de Subsídios à Escola Privada. No seu apelo de 12 de Novembro, afirma que esta ajuda, votada e publicada no Jornal Oficial, ainda não foi desembolsada. Ele perguntou a Yassine Jaber e as três presidências. Este montante permanece separado dos US $ 450 bilhões adicionais solicitados no orçamento de 2027 e não constitui um subsídio individual já pago aos pensionistas.

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Em 12 de novembro, o sindicato dos professores renovou seu pedido de pagamento de 200 bilhões de libras libanesas para pensionistas privados. Ele pediu ao ministro das Finanças, Yassine Jaber, sobre uma ajuda que ele apresentou como votado e publicado no Jornal Oficial por mais de três meses, mas ainda não desembolsado.

Isto representa parte dos $650 bilhões necessários para melhorar as pensões. O sindicato também pede a intervenção do Presidente da República, do Presidente do Conselho e do Presidente da Câmara. O seu recurso diz respeito à execução do financiamento, não ao anúncio de uma nova atribuição individual.

Pensionistas privados: pedido de pagamento imediato

Em seu comunicado, a organização descreve pensões mensais não superiores a $200, apesar de seu aumento nove vezes maior. Ela invocou os gastos de alimentos, medicamentos e hospitalização para solicitar intervenção urgente. Estes montantes constituem o resultado da união, não uma escala detalhada aplicável a cada pensionista.

O pedido diz respeito ao Fundo de Subsídios de Pessoal da Escola Privada. O crédito de 200 bilhões de dólares deve apoiar esta organização. Por conseguinte, não corresponde a um montante directamente prometido a cada reformado. O recurso de 12 de Novembro não especifica uma atribuição individual ou uma data de pagamento adquirida.

Financiamento através de várias fases

O dossier tem uma longa história parlamentar. Em 11 de dezembro de 2025, o Comitê de Finanças e Orçamento aprovou o projeto transmitido pelo Decreto 1408 de 30 de setembro de 2025. Prevê uma dotação adicional de 200 mil milhões de libras no orçamento de 2025 para cobrir o défice do Fundo.

O presidente da comissão, Ibrahim Kanaan, explicou que um esquema anterior de 650 mil milhões não tinha sido implementado. O governo tinha revisado o montante de $200 bilhões. Nessa data, o texto ainda não tinha sido aprovado na Assembleia Plenária: a votação em comissão não era válida para aprovação final.

A adoção do crédito pelos deputados foi então relatada em julho de 2026. O texto baseou-se no artigo 41 da Lei de 15 de Junho de 1959 que organiza o pessoal docente em instituições privadas. O auxílio foi apresentado como uma contribuição para o défice do fundo, não como uma reforma geral do cálculo das pensões.

Os restantes 450 mil milhões, um segundo caso

Em 1 de outubro, o sindicato já havia solicitado o lançamento dos 200 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, solicitou que os restantes 450 mil milhões fossem incluídos no projecto de orçamento de 2027, com um compromisso explícito de pagamento. Estas duas abordagens permanecem distintas: transferir um envelope aprovado e obter dotações suplementares.

A recuperação de novembro mostra que a união ainda considera a primeira fase como inacabada. Apela às autoridades para que completem os procedimentos de desembolso em vez de renovarem uma promessa. Nenhum calendário de transferência confirmado pelo Ministério das Finanças acompanha esta nova intervenção sindical.

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