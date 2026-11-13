Líbano: as exportações de serviços caíram em 2024

As exportações libanesas de serviços diminuíram 24,2% em volume em 2024, de acordo com as contas revistas do Serviço Central de Estatística (CAS). O declínio do PIB diminuiu cerca de 3,6 pontos percentuais. Isto é mais do que a contribuição negativa das exportações de mercadorias, estimada em 0,8 pontos. Por conseguinte, o declínio externo do ano não se limita às mercadorias que atravessam as alfândegas. Os serviços exportados atingiram 296 159 bilhões de libras diárias em 2024, em comparação com 336 838 bilhões em 2023. A diminuição nominal é de 12,1%. É menor que a diminuição do volume, pois o deflator para essas exportações aumenta 16,0%. As receitas expressas em moeda corrente dão assim apenas parte da medida de abandono.

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As exportações libanesas de serviços diminuíram 24,2% em volume em 2024, de acordo com as contas revistas do Serviço Central de Estatística (CAS). O declínio do PIB diminuiu cerca de 3,6 pontos percentuais. Isto é mais do que a contribuição negativa das exportações de mercadorias, estimada em 0,8 pontos. Por conseguinte, o declínio externo do ano não se limita às mercadorias que atravessam as alfândegas.

Os serviços exportados atingiram 296 159 bilhões de libras diárias em 2024, em comparação com 336 838 bilhões em 2023. A diminuição nominal é de 12,1%. É menor que a diminuição do volume, pois o deflator para essas exportações aumenta 16,0%. As receitas expressas em moeda corrente dão assim apenas parte da medida de abandono.

Exportações libanesas de serviços: um declínio mais acentuado

O CAS distingue bens e serviços do PIB por despesas. Para serviços, estima o valor de 2024 em 2023 a 255.394 bilhões de libras. A comparação com os 336 838 mil milhões de 2023 dá uma diminuição real de 24,18 por cento, arredondada aqui para 24,2 por cento.

Para as mercadorias, o montante de 2024 a preços de 2023 é de 326.908 mil milhões de libras. Era 344.252 bilhões em 2023. O declínio real é 5,0%. Ambos os fluxos se contraem, mas com amplitudes muito diferentes. No total, as exportações de bens e serviços diminuíram 14,5% em volume.

Exportações 2023 mil milhões de LL 2024 mil milhões de LL Mudança real 2024 Mercadorias 344 252 324 086 – 5,0 por cento Serviços 336 838 296 159 -24,2 por cento Juntos 681 090 620 245 -14,5%

Os números são para 2024. Eles não constituem um registro da temporada turística 2026. O seu interesse é clarificar a origem da diminuição da procura externa num ano em que o PIB real diminuiu 5,2%. A contracção dos serviços vendidos no estrangeiro parece ser uma componente importante deste movimento.

Exportação para o Líbano

Um serviço é exportado quando um produtor residente o fornece a um cliente não residente. Portanto, o requerente nem sempre precisa sair do país. Um serviço de computador remoto pode fazer parte deste fluxo. As despesas de visitantes não residentes com bens e serviços durante a sua estada também estão incluídas no comércio externo, de acordo com as regras da balança de pagamentos.

Os serviços internacionais de transporte, viagens e profissionais são classificados em categorias distintas. A sua adição não deve ser substituída por um único indicador turístico. O número de passageiros num aeroporto não mede uma receita. O volume de negócios dos hotéis inclui também clientes residentes e não corresponde a todas as exportações de serviços.

A residência económica, em vez da nacionalidade do passaporte, organiza esta distinção. Um residente libanês no estrangeiro pode ser não residente ao visitar o país. Um alienígena residente no Líbano não se torna automaticamente um cliente externo. Esta regra evita confundir turismo internacional, diáspora e consumo doméstico.

A indústria hoteleira fornece um índice, não uma desagregação

As contas por ramo mostram uma queda de 21% no valor acrescentado de hotéis e restaurantes em 2024. Este é consistente com um ano difícil para as atividades de visitantes. No entanto, não permite atribuir a queda total dos serviços exportados para o turismo.

As duas tabelas não medem o mesmo objeto. A produção da sucursal descreve a produção de estabelecimentos residentes, independentemente da origem dos seus clientes. As exportações representam vendas para não residentes em várias sucursais. Adicionar estas duas diminuições equivaleria a contar uma parte da atividade duas vezes.

A publicação CAS não fornece nestes quadros a desagregação necessária para isolar a respectiva contribuição de viagens, transportes e serviços profissionais. Essa desagregação exige uma série pormenorizada de balanças de pagamentos e métodos de transição compatíveis com as contas nacionais.

Nível reduzido para 41% do de 2019

A longa perspectiva ressalta a extensão da ruptura. O índice de volume para exportações de serviços foi 41 em 2024, para uma base de 100 em 2019. Ele caiu para 43 em 2020, antes de subir para 54 em 2021 e 59 em 2022. O declínio para 54 em 2023, depois para 41 em 2024, apagou essa recuperação parcial.

As exportações de mercadorias seguem um caminho menos degradado durante este período. Seu índice chegou a 83 em 2024, em comparação com 100 em 2019. As exportações totais de bens e serviços são de 58. Estes índices são arredondados. Descrevem os níveis relativos, ao passo que as taxas anuais precisas devem ser calculadas a partir dos quadros de valores comparáveis.

Em termos atuais, a participação dos serviços no total das exportações passou de 49,5% em 2023 para 47,7% em 2024. Assim, o seu declínio continua a ser central, embora os bens representem agora um pouco mais da metade deste total.

Importações quase estáveis em volume

Perante esta contracção das exportações, o volume total das importações manteve-se praticamente estável em 2024. As tabelas mostram 1.746.649 bilhões de libras a preços de 2023, em comparação com 1.746.485 bilhões de libras no ano anterior. A sua contribuição para o crescimento é arredondada para zero.

O défice em bens e serviços ascende a 1.158.115 mil milhões de livros correntes, ou cerca de 42,4% do PIB nominal. Trata-se de um saldo que inclui serviços e valores derivados das contas nacionais. Não deve ser tratado apenas como o défice aduaneiro das mercadorias ou como o défice total da balança de transacções correntes externa.

O próximo passo útil será a repartição dos serviços exportados. Será possível distinguir entre visitantes, transportes ou serviços vendidos remotamente, sem atribuir a um único sector os resultados de um agregado muito mais vasto.

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