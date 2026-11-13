Nasser Hospital: MSF descreve serviços fora de serviço

Médicos Sem Fronteiras descreve as consequências da greve noturna em 11-12 de novembro no Nasser Hospital em Khan Yunes. A emergência, radiologia, laboratório e unidade operacional estão fora de serviço de acordo com seu depoimento. A organização relatou seis óbitos e 52 lesões. Israel afirma ter alvejado um comandante do Hamas, que nega o uso militar do complexo. O acompanhamento foca nas capacidades de cuidado afetadas, não em uma nova greve em 13 de novembro.

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Os Médicos Sem Fronteiras descrevem uma nova deterioração dos cuidados no Hospital Nasser em Khan Yunes, após a greve israelense da noite de 11-12 de novembro de 2026. Em seu comunicado de imprensa de 12 de novembro, a organização afirma que emergências, radiologia, laboratório e unidade operacional estão fora de serviço. Relata seis mortes e 52 lesões.

No Hospital Nasser, as capacidades críticas foram afetadas

Segundo o MSF, uma criança e um cirurgião estão entre as pessoas mortas. A organização, instalada num edifício separado, informou que tinha operado três feridos, incluindo dois médicos. Relata também danos significativos aos serviços hospitalares e afirma que nenhum aviso foi dado antes do ataque.

Este é um estabelecimento de referência para o sul de Gaza, servindo aproximadamente 1,3 milhões de pessoas de acordo com a associação. Descreve o status dos serviços no momento da liberação, sem anunciar o fechamento total do complexo ou especificar uma data para reoperação.

Seis mortes em contas separadas

O Centro Palestiniano de Direitos Humanos confirmou seis mortes no edifício cirúrgico em sua declaração de 12 de novembro. Seus investigadores identificaram 25 feridos, incluindo funcionários, pacientes e acompanhantes. Esse número difere dos 52 feridos relatados pelo MSF. Ambas as organizações não detalham as razões dessa discrepância em suas publicações.

Entre as vítimas estão o cirurgião Rizk Abu Chouaira e um menino de 13 anos. Coloca os danos no edifício al-Yassin, onde os pacientes estavam recebendo cuidados. O número de lesões resultantes dessas pesquisas não se soma.

Israel afirma alvo do Hamas

O exército israelense confirmou a greve em 12 de novembro. Alega ter visado Mohamed Abu Ismail, apresentado como comandante de brigada do Hamas em Khan Yunes, bem como outros membros do movimento. Ela acusa-o de usar o complexo como quartel-general. O Hamas nega este uso militar. A morte do responsável não foi confirmada nas informações disponíveis na quinta-feira.

Médicos e testemunhas descreveram dois mísseis cruzando o telhado de um edifício de cinco andares. O Dr. Ayman Abu Obeid, ferido durante o turno da noite, relatou uma explosão no quarto onde dormia. As salas danificadas continham equipamentos médicos e móveis enterrados sob o pó.

MSF lembra que em janeiro relatou a presença de homens armados em determinadas partes do complexo, fora dos espaços onde interveio. Disse que tinha enviado recentemente novas indicações às autoridades competentes. A associação requer a proteção de pacientes e cuidadores.

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