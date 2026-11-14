A RATP anuncia o fechamento de 21 estações de metrô em Paris para os eventos no sábado 14 de novembro de 2026. Châtelet e Les Halles estão preocupados a partir das 10h e depois 19 outras estações às 11h em Paris. Duas secções das linhas 6 e 11 também serão interrompidas. Os comboios não servirão estações fechadas e as ligações serão removidas. A recuperação dependerá da autorização da prefeitura, sem um cronograma geral.

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A RATP planeja fechar 21 estações de metrô em Paris no sábado 14 de novembro de 2026, a pedido da prefeitura de polícia. Châtelet e Les Halles estão preocupados das 10h. Outras 19 estações estão programadas para seguir às 11h. Estas horas são as de Paris, 11 horas e 12 horas em Beirute, respectivamente.

O boletim oficial consultado no início da manhã de sábado apresenta essas medidas como medidas de segurança relacionadas às manifestações. Também anuncia duas interrupções de trânsito. As restrições devem entrar em vigor de manhã.

Estações de metrô: Châtelet e Les Halles a partir das 10:00

A primeira onda diz respeito a duas estações:

Castanhas nas linhas 1, 4, 7, 11 e 14 do metro.

nas linhas 1, 4, 7, 11 e 14 do metro. Os Hallesna linha 4.

O boletim distingue as estações de metro. Não permite um encerramento geral de todas as docas RER em Châtelet-Les Halles. Os viajantes que utilizam este pólo devem verificar as suas informações de linha separadamente.

Dezenove estações adicionais às 11h

A segunda onda cobre as seguintes estações, com as linhas de metrô indicadas pelo operador:

Charles de Gaulle-Etoile: linhas 1, 2 e 6.

linhas 1, 2 e 6. George V, Argentina e Tulherias: linha 1.

linha 1. Franklin D. Roosevelt: linhas 1 e 9.

linhas 1 e 9. Champs-Elysées–Clemenceau: linhas 1 e 13.

linhas 1 e 13. Concord: linhas 1, 8 e 12.

linhas 1, 8 e 12. Reuilly-Diderot: linhas 1 e 8.

linhas 1 e 8. Miromesnil: linhas 9 e 13.

linhas 9 e 13. Inválido: linhas 8 e 13.

linhas 8 e 13. Bastilha: linhas 1, 5 e 8.

linhas 1, 5 e 8. Chemin Vert, Saint-Sébastien-Froissart e Filhas de Calvaire: linha 8.

linha 8. Vaneau: linha 10.

linha 10. Assembleia Nacional, Solferino e Rue du Bac: linha 12.

linha 12. Varenne:linha 13.

O RER A também não servirá Charles de Gaulle-Étoile a partir das 11 horas, confirma a página oficial desta linha. Esta restrição não significa parar o RER A em toda a sua viagem.

Duas secções interrompidas, a correspondência suprimida

A linha 6 será interrompida entre Kléber e Charles de Gaulle-Étoile. A linha 11 será entre o Hôtel de Ville e Châtelet. O boletim geral não fornece um calendário separado para estas duas interrupções.

Em estações fechadas, os trens funcionarão sem parar e as conexões não serão seguradas, diz RATP. Como resultado, uma linha pode continuar a operar enquanto não permite que o trem desça ou mude em uma determinada estação.

Estas medidas acompanham o dia das manifestações de 14 de Novembro. Em Paris, os organizadores anunciaram um curso República-Bastila-Nação. O sistema de transporte deve distinguir-se dos resultados da mobilização, que ainda não é conhecida no sábado de manhã.

A reabertura das estações dependerá da autorização da prefeitura. Nenhum calendário geral é anunciado no boletim consultado. A informação sobre mobilidade RATP e Île-de-France deve ser verificada pouco antes da viagem, incluindo para a viagem de regresso.

Capa: entrada da Châtelet fotografada em 27 de novembro de 2016 por Chabe01, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Arquivo fotográfico, sem conexão visual com os fechamentos de 14 de novembro de 2026. Disposição Libnanews sob a mesma licença.

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