Bahrein: CENTCOM nega destruição de radar

Em 13 de novembro, o CENTCOM negou a destruição de um radar americano no Bahrein reivindicado pelos Guardas Revolucionários. O comando afirma ter derrubado dois drones de ataque dirigidos para o reino, sem ferimentos ou danos. Teerão apresentou sua operação como resposta a um ataque a uma torre de telecomunicações em Sirik. Ambas as versões permanecem distintas: a declaração dos EUA é verificada, mas o processo de interceptação não tem confirmação independente nos documentos consultados.

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O Comando Central do Exército dos EUA, CENTCOM, negou na sexta-feira 13 de novembro de 2026 a destruição de um radar americano no Bahrein reivindicado pelo Irã. Ele afirma que suas forças abateram dois drones lançados pelos Guardas Revolucionários para o reino. Segundo o depoimento dele, ninguém foi ferido e nenhum dano foi encontrado.

Esta resposta, publicada em X e reportada por várias agências de notícias, traz a versão americana de um episódio anunciado anteriormente por Teerã. Não constitui uma confirmação independente das intercepções. O tempo exato das operações e sua localização não são especificados no breve texto do comando.

Radar americano no Bahrein: duas versões opostas

Os Guardas Revolucionários disseram na sexta-feira que sua força aeroespacial tinha alvejado e destruído um radar americano de alerta precoce. Seu comunicado número 22 apresentou a operação como uma resposta a um ataque aéreo em uma torre de telecomunicações em Sirik, sul do Irã.

O texto iraniano não deu o nome do site no Bahrein, o modelo de radar, ou sua localização exata. Nem indicava os meios utilizados. A destruição anunciada permaneceu não confirmada quando nosso primeiro artigo sobre esta alegação foi publicado.

A CENTCOM desafia agora este resultado e fornece uma série de veículos: dois drones de uso único. Ele os atribui aos Guardiões da Revolução e garante que ambos foram mortos. Não descreve as defesas utilizadas.

Sirik, o terreno invocado por Teerão

A alegação iraniana refere-se aos acontecimentos de quinta-feira, 12 de novembro, em Sirik, na província de Hormozgan, perto do estreito de Ormuz. A imprensa oficial iraniana relatou um ataque citando fontes oficiais, sem um registro detalhado.

Em seu comunicado de sexta-feira, os Guardiões designam uma torre de telecomunicações como alvo do ataque a que dizem estar respondendo. Esta explicação permanece a da organização militar iraniana. A negação americana do radar no Bahrein não especifica as circunstâncias do episódio de Sirik.

Os Guardiões acompanham sua reivindicação com um aviso sobre operações aéreas e navegação de petróleo no Estreito de Ormuz. Ameaçam medidas mais severas em caso de repetidas ações que denunciam. Estas ameaças não constituem o anúncio verificado de uma nova operação.

Um incidente num confronto aberto

O episódio vem durante uma calmaria frágil no conflito entre os Estados Unidos e Israel em 28 de fevereiro contra o Irã. Teerã então atacou bases americanas nos países do Golfo e procurou restringir a navegação no Estreito de Ormuz. Washington impôs um bloqueio naval aos portos iranianos.

A negação do CENTCOM diz precisamente respeito à alegação de 13 de Novembro no Barém. Não é um anúncio de um fim às hostilidades nem um acordo sobre navegação. Os documentos consultados não permitem a determinação independente de trajetórias de drones ou meios de interceptá-los. A resposta dos EUA não publica esses detalhes.

Cobertura: Bandeiras iranianas em Qom, fotografia dos arquivos de 6 de maio de 2011, sem ligação visual aos eventos no Bahrein. Foto Mostafa Meraji / Wikimedia Commons, CC0; corte e titulação Libnanews.

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