França está se preparando para um novo sábado de mobilização em 14 de novembro. Laurent Nuñez anuncia cerca de 70 mil policiais e policiais, com funcionários ainda susceptíveis de serem ajustados. Em Paris, várias organizações planejam uma rota comum da República para a Nação por Bastilha. A Liga dos Direitos Humanos também exige uma demonstração. Foram tomadas medidas locais para supervisionar certas assembleias, como a autorização de dois drones em Metz. Esses anúncios precedem eventos e não constituem uma avaliação do dia.

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As manifestações de 14 de novembro de 2026 devem mobilizar aproximadamente 70 mil policiais e policiais em França. Laurent Nuñez anunciou sexta-feira, 13 de novembro este plano para o quinto sábado de mobilização contra a vida cara. Em Paris, várias organizações planejam convergir em uma rota da República para a Nação, por Bastilha.

O ministro do Interior antecipa entre 50 e 60 desfiles no território. Estas estimativas não constituem um balanço de fundos próprios. Durante sua entrevista televisionada na sexta-feira, Laurent Nuñez disse que o número de policiais ainda seria discutido em uma reunião durante o dia.

Eventos de 14 de novembro: um dispositivo anunciado como móvel

O ministro planeja renovar a organização dos sábados anteriores, com unidades capazes de se mover e reagir a grupos dispersos. Ele também anunciou controles a montante das procissões. Os riscos de superação referidos no relatório são da competência das autoridades para avaliarem, não para registarem incidentes ocorridos neste sábado.

Em Paris, várias chamadas convergem

A coordenação dos Gilets Amarelos anunciou sexta-feira o acordo da prefeitura de polícia para a viagem República-Bastila-Nação, depositado terça-feira. A CGT confirmou igualmente a ausência de uma proibição deste evento. Os sindicatos Ile-de-France da CGT, a FSU e FO planejam participar.

Essa convergência reúne demandas distintas: poder aquisitivo, condições de estudo, serviços públicos e combate à violência contra as crianças. Não significa que todas as organizações tenham o mesmo programa. Estes anúncios dos organizadores descrevem um curso planejado, cujo progresso real permanece por ser visto.

A LDH também pede

Numa declaração datada de 9 de Novembro, a Liga dos Direitos Humanos apela para a adesão aos protestos de 14 de Novembro. A Comissão contesta a proposta de lei relativa à presunção de autodefesa da aplicação da lei.

A associação acredita que essa legislação enfraqueceria as investigações após o incêndio policial e a rápida coleta de evidências. Invoca a responsabilidade dos funcionários públicos e o controlo da necessidade e proporcionalidade do uso de armas. São as suas objecções ao texto, não uma decisão judicial que estabeleça estas consequências.

Em Metz, uma autorização precisa para dois drones

As disposições locais não são confundidas com as disposições nacionais. Um decreto do prefeito da Moselle, datado de 12 de novembro, autoriza duas câmeras em drones no sábado, 14 de novembro, a partir do meio-dia. Ele cita uma marcha para a manifestação de Gaza e descreve o sobrevoo em um mapa cobrindo áreas de Metz, Longeville-lès-Metz e Montigny-lès-Metz.

A autorização decorre até ao fim da segurança e à restauração dos fluxos de tráfego. O texto exclui a captura de som e o reconhecimento facial automatizado. Esta autorização administrativa não prova que os dispositivos já foram utilizados. Também não se aplica a todas as procissões francesas.

Cobertura: Evento em Paris, 6 de fevereiro de 2020. Arquivo fotográfico, não relacionado com o desenvolvimento de 14 de novembro de 2026. Foto: Jeanne Menjoulet / Flickr, CC BY 2.0. Boxe e vestimenta editorial Libnanews.

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