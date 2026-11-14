Exército Libanês: candidaturas de 16 de novembro

O Exército Libanês anuncia o recrutamento de especialistas militares e civis. As candidaturas serão recebidas de 16 de novembro a 18 de dezembro de 2026, no quartel de Karantina, de segunda a sexta-feira. O comunicado especifica as áreas abertas às mulheres, enquanto o seu anexo detalha os documentos administrativos e as fotografias a serem preparadas. O depósito é pessoal e não é válido. Os candidatos devem verificar as condições do grau e especialidade antes da viagem.

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De 16 de novembro a 18 de dezembro de 2026 inclusive, as Forças Armadas Libanesas receberão candidaturas para recrutamento especializado. O anúncio do Ministério da Defesa e do Comando, datado de 13 de novembro, diz respeito a militares e civis. Os candidatos devem arquivar seus próprios arquivos no quartel de Karantina, com a música do exército, de segunda a sexta-feira entre 7:30 e 2:00, horário do Líbano.

O procedimento é conduzido por concurso para cargos de sargento ou especialista cabo. O comunicado e o seu anexo não dão o número de lugares. Por conseguinte, um pedido não pode ser seleccionado ou nomeado para o exército.

Exército Libanês: Que perfis estão preocupados?

As condições não são as mesmas para homens e mulheres. Segundo o comunicado de imprensa, os candidatos devem possuir um diploma nos domínios da saúde, orientação, tecnologia da informação ou electrónica, telecomunicações. A presença de um comércio na lista geral não significa que todas as categorias possam candidatar-se a ele. Antes da elaboração do respectivo processo, as pessoas em causa devem verificar junto do exército as condições de idade e de diploma correspondentes ao grau e especialidade em causa.

Um arquivo diferente para civis e militares

O candidato deve ter sido libanês por pelo menos dez anos. O texto também impõe exigências judiciais e de conduta. Em particular, exclui certas condenações, incluindo após a reabilitação ou anistia. Apelou ao compromisso de assinar o contrato voluntário previsto nas regras em vigor. O texto prevê também compromissos escritos relativos à filiação política antes da incorporação, com excepção dos militares.

Para os civis, os documentos incluem extratos individuais e familiares do estatuto civil, um certificado de residência, um certificado de boa conduta do mukhtar e um registo criminal. São necessárias duas cópias autenticadas do diploma solicitado. Esta lista resume as peças principais; os requisitos adicionais dependem do status do candidato.

As fotografias solicitadas são precisas: cinco em formato de 4 × 4 cm, três em frente e duas em perfil, e duas em formato de 12 × 8 cm mostrando todo o corpo em pé. O anúncio requer fotos recentes, intocadas e certificadas. Para o pessoal militar, eles devem ser levados em uniforme e alvo pelo comandante da unidade administrativa.

Os membros também são obrigados a apresentar o serviço planejado e registros vitais, bem como registros disciplinares. As condições especiais aplicam-se aos voluntários e recrutas cujo serviço tenha sido alargado. O documento distingue entre as sanções escolhidas e o seu período de cálculo: estas regras não devem ser substituídas por condições para os civis.

Verificar as datas das peças antes de se mover

O anexo fixa um prazo de 30 dias no momento da apresentação dos documentos que expressamente designar. Esta regra não significa que todos os documentos, incluindo os diplomas, tenham sido emitidos no prazo de um mês. Os candidatos podem consultar as condições e documentos exigidos pelos comandos regionais, locais militares e quartéis, bem como o site oficial do exército.

Os materiais dos testes escritos estão disponíveis no local de depósito. Nem a data dos exames nem o seu calendário são especificados no comunicado de imprensa de 13 de Novembro e no seu anexo.

Arquivo foto publicada em fevereiro de 2025; data de filmagem não documentada. Não mostra o recrutamento de novembro de 2026. Exército Libanês, direção de Orientação / Image Bank Libnanews.

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