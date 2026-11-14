Estados Unidos: FAA autoriza retomada de partidas

A FAA levantou a suspensão nacional das partidas para os Estados Unidos, imposta na sexta-feira, 13 de novembro, após uma avaria do controle de tráfego aéreo. Esta autorização não garante o restabelecimento imediato dos horários. A Alaska Airlines tinha avisado que a retomada levaria tempo após cancelamentos e desvios. Alaska e havaiano oferecem opções de reporte para alguns bilhetes nos dias 13 e 14. Os passageiros devem verificar o seu voo e cada uma das suas ligações com o seu transportador.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

A Administração Federal de Aviação (FAA) levantou a suspensão nacional das partidas para os Estados Unidos na sexta-feira, 13 de novembro, na hora americana. Aviões são novamente autorizados a partir após uma falha de controle de tráfego aéreo. Esta decisão, comunicada por uma agência de notícias, não significa que cada voo tenha retomado ou que os horários sejam restaurados.

Para os viajantes, a questão passa agora às companhias aéreas: partida confirmada, eventual cancelamento e manutenção de ligações. A remoção da restrição nacional é um passo separado do retorno a um programa normal.

Restrições orientadas permanecem relatadas após levantamento

Ponto 14 de Novembro às 0224 UTC, 0424 em Beirute.No Aviso Operacional 018, a FAA informou várias suspensões solicitadas pelas empresas. O boletim menciona Seattle e San Diego para Alaska Airlines até 3 horas UTC; Newark para United e suas subsidiárias, bem como Minneapolis para Delta e suas subsidiárias, até 0315 UTC.

Estas restrições específicas não constituem uma nova suspensão nacional. Os prazos são os do boletim, não uma garantia de recuperação eficaz nestas horas. A FAA mantém as linhas de coordenação à noite e prevê um ponto na rede às 11 UTC.

FAA levanta suspensão, as companhias aéreas devem restabelecer voos

O congelamento foi imposto na tarde de 13 de novembro. As autoridades dos Estados Unidos levantaram questões de comunicação na rede de controlo do tráfego aéreo. Por conseguinte, a retoma autorizada representa uma alteração importante relativamente à suspensão anunciada algumas horas antes.

Antes deste levantamento, a Alaska Airlines já tinha avisado que o re-engajamento levaria tempo. Em sua declaração emitida em 13 de novembro às 15:00 na costa do Pacífico, 2300 horas UTC, a empresa explicou que tinha que cancelar alguns voos e roubar outros. Recomenda que os passageiros verifiquem o voo antes de chegarem ao aeroporto.

Este comunicado de imprensa, antes do fim do bloqueio, permite medir a diferença entre uma autorização de partida e o restabelecimento das operações. Não prevê um prazo geral para voltar ao normal. O passageiro deve, portanto, verificar o seu próprio itinerário, em vez de deduzir da autorização nacional de que a sua reserva pode ser efectuada no momento previsto.

Alasca e Havaiano prever oportunidades de transição

A página de Informações de Viagem do Alasca e Hawaiian propõe uma política de modificação ou cancelamento relacionado com este incidente. Na versão vista na noite de 13-14 de novembro, ele cobre os bilhetes comprados até 13 de novembro. As datas iniciais de viagem em causa são 13 e 14 de novembro de 2026.

O novo período de viagem proposto é 13-16 de novembro. A empresa afirma que o bilhete deve ser alterado ou cancelado antes da partida original. Estas condições dizem respeito a esta política específica: não podem ser automaticamente aplicadas a uma reserva com outra empresa.

A mesma página convida a monitorização regular do estado do voo. As notificações da empresa permitem mudanças de última hora, incluindo atrasos, cancelamentos e mudanças de portas. Para os passageiros de ligação, o controlo deve abranger cada segmento da viagem.

Excepções já existiam durante o bloqueio

A restrição nacional não produziu uma interrupção idêntica em todas as linhas. Na sua localização das 15h00, a Alaska Airlines indicou que os seus voos no interior do Alasca e nas rotas inter-ilhas para o Havaí não foram afectados. A aeronave já em voo continuava em direção ao seu destino, disse ela.

Essas exceções explicam por que os movimentos foram autorizados a continuar durante a suspensão geral. Só eles não provaram que a restrição havia sido levantada para todo o país. Por outro lado, a autorização nacional para retomar as partidas não constitui uma confirmação individual para voos cancelados ou modificados durante a repartição.

Por conseguinte, o estado exacto de cada partida continua a ser verificado com o transportador. Na informação consultada, não existe um calendário único de regresso ao normal para toda a rede dos EUA.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews