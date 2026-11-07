7 de novembro: tréguas e tensões

A imprensa de 7 de Novembro segue os esforços para acalmar o Líbano, sem acordo em matéria de armas. Os jornais comparam leituras de risco regionais com mediações em andamento. A habitação, pessoas deslocadas internamente dos Zahrani, justiça e danos ambientais também ocupam suas páginas. Os serviços culturais, desportivos e digitais completam esta revisão. As declarações e os projectos permanecem distintos das decisões, enquanto os números são colocados no seu período e fonte.

1

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Na primeira página: uma trégua interna procurada em uma região sob tensão

A revisão de imprensa libanesa de 7 de novembro de 2026 coloca o diálogo interno na vanguarda. Os jornais descrevem uma tentativa de acalmar Baabda e Hezbollah. Eles não vêem um acordo sobre armas. Em Ad Diyar, Sonia Rizk relata a retomada de contatos indiretos. Intermediários procuram conter tensões entre Joseph Aoun, Nawaf Salam e o partido. Nabih Berri ocupa um lugar central nesta história. As fontes próximas da Presidência defendem uma solução pacífica para o desacordo. No entanto, mantêm o objetivo do monopólio estatal sobre armas. As fontes do Hezbollah pedem que este ficheiro esteja ligado à retirada de Israel. Desejam igualmente rever as decisões relativas às suas actividades militares e de segurança. As duas posições, portanto, permanecem distantes. Os intercâmbios políticos e o tom das intervenções são discutidos em primeiro lugar.

Em 7 de novembro, Al Liwa Os relatórios diários sobre os esforços feitos para Berri, em seguida, menciona círculos que disputam seu escopo. Por conseguinte, o diálogo não é apresentado como uma reunião já realizada. Al Joumhouriat insiste na ausência de garantias externas. Um funcionário senior anônimo afirma que não tem um aviso preciso nem um seguro de relaxamento. O jornal favorece uma estabilização interna sustentável. Sublinhou que as discussões regionais podem levar tempo. O controlo das tensões libanesas não pode depender de um resultado rápido em Washington, Teerão ou Israel.

Leituras diferentes de risco militar

Al Akhbar de 7 de novembro fez outra pergunta. Sua abertura pergunta o que as autoridades esperariam do Hezbollah se Israel iniciasse uma guerra. O diário critica uma discussão centrada, segundo ele, nas únicas intenções do partido. Essa leitura faz parte de sua linha editorial. Não é um anúncio ofensivo. Ad Diyar também apresenta dois cenários. A primeira parte do princípio de que as restrições políticas dos EUA e de Israel favorecem a negociação. O segundo prevê uma operação militar para modificar o equilíbrio de poder. A jornalista Paula Mourad atribui esses pressupostos a uma fonte oficial. Nem é dado como certo.

Al Arabi Al Jadid e Al Quds Al Arabi de 7 de novembro seguiram a mediação do Qatar com o Irã. Suas histórias descrevem propostas e condições que ainda estão sendo discutidas. Não comunicam um acordo final confirmado por todas as partes. A Al Bina está a centrar a sua análise na ordem das concessões. O regresso dos inspectores nucleares, dos activos congelados e da navegação permanece ligado nas fórmulas comunicadas. Esta sucessão de passos explica a expectativa descrita nas páginas libanesas. No entanto, não resolve o acesso às aldeias do Sul nem o desacordo interno sobre as armas.

Política local: contactos a renovar, decisões ainda aguardadas

Em Ad Diyar de 7 de novembro de 2026, o caso de explosivos Dahr al-Baydar continua a ser um dos pontos de tensão. Sonia Rizk liga o apaziguamento relatado à manutenção do arquivo no circuito judicial militar. Suas fontes próximas de Baabda afirmam que esta orientação reduz o confronto político. No entanto, mantêm a exigência de responsabilidade. Do lado do Hezbollah, os interlocutores do jornal distinguem entre melhor reportagem e resolução da disputa. Recusam-se a tratar os armamentos como uma questão separada da ocupação israelita. Por conseguinte, o texto não descreve uma concessão comum sobre a substância.

Al Joumhouriat, de 7 de Novembro, apela à restauração gradual dos intercâmbios entre funcionários. Os interlocutores anônimos do jornal querem evitar que os desentendimentos prejudiquem as instituições. Al Binah também publica as posições de Wadih al-Khazen e Ahmad Kabalan. Ambos exigem um acordo nacional, com argumentos diferentes. O primeiro apoia a mediação fornecida a Berri. O segundo pede uma mesa de discussão sob os auspícios de Joseph Aoun. Essas intervenções expressam posições políticas. Não equivalem à convocação formal de uma conferência.

Calendário parlamentar e vaga em Bekaa Ocidental

Em 7 de Novembro, Al Bina O diário cita dois arquivos separados. O primeiro diz respeito à regularização de certas infracções à construção. A segunda diz respeito ao projeto Ministério da Tecnologia e Inteligência Artificial. A reunião prevista deverá prosseguir a sua análise dos textos. Não significa a sua adopção. Ad Diyar também menciona esta convocação, enquanto Al Liwa está detalhando os intercâmbios institucionais de Berri. O trabalho das comissões continua, portanto, num clima político incerto.

Al Akhbar de 7 de novembro discute outra questão institucional: o cerco deixado vago por Ghassan Skaff na Bekaa Ocidental. Rula Ibrahim evoca os nomes de Eli Ferzli, Maysam Skaff e outras personalidades. Estes são pedidos propostos ou discussões políticas relatadas. O jornal não anuncia nenhuma eleição marcada pelo governo. A sua análise compara a perspectiva de um argumento parcial e de segurança apresentado para o calendário nacional. Ela também questionou a preparação do voto no exterior. O caso permanece suspenso de uma decisão formal. Uma declaração de interesse não pode ser confundida com um pedido registado.

Citações e discursos: Estado, exército e confiança no coração das intervenções

Ad Diyar, Al Joumhouriyat e Al Liwa O presidente recebeu Georges Fayyad, chefe dos Uniterminais, com parceiros do Kuwait. Ele diz que quer criar as condições para um retorno de confiança. Suas observações combinam habilidades humanas, posição geográfica e setores produtivos. Ele pediu para ir além do comércio tradicional. O objectivo é desenvolver projectos conjuntos entre empresas libanesas e kuwaitianas. Não é indicado nenhum montante de investimento assinado nestas contas. As garantias e condições de implementação permanecem no centro do discurso.

Em 7 de novembro, Rodolphe Haykal lembrou que o exército estava implementando as decisões da autoridade política. Diante dos líderes militares reunidos em Yarzé, ele insistiu na segurança interna e nas fronteiras. Apresenta a contínua ocupação israelita como o principal perigo que o país enfrenta. Ele também recusou as críticas que ele considerou distantes do trabalho real da instituição. O general pede que se preparem todos os cenários sem depender exclusivamente da evolução internacional. O jornal distingue esta reunião do seu encontro com o coordenador da ONU Jean Arnault.

Soberania nas palavras dos responsáveis

Al Liwa O MP defende o apoio estatal como uma escolha sustentável. Na tradução de seus comentários publicados por Ad Diyar, ele pede apoio ao estado « como uma escolha, não como uma aposta ». Ele também afirmou que o orçamento proposto não incluía novos impostos. Referiu-se à suspensão de certos ajustamentos de taxas propostos pelos serviços. Esta declaração diz respeito ao trabalho orçamental descrito pelo deputado. Não substitui o texto que será eventualmente adoptado.

A mesma questão de « Al Liwa » relata a Conferência de Segurança Ahmad Hajjar. O Ministro do Interior contesta a imagem de um país completamente transformado em crime. No entanto, reconhece as preocupações dos habitantes e a necessidade de fortalecer os serviços. A sua posição baseia-se em dados apresentados pelas forças de segurança. As categorias e os períodos de voo devem permanecer distintos. Ad Diyar reitera também o seu pedido de um debate factual. O reconhecimento de meios limitados não é apresentado como desculpa para a inacção.

Diplomacia: Resolução 1701 e armas dividem leituras

Al Quds Al Arabi, Al Bina Antes do embaixador da União Europeia, o Presidente do Parlamento defendeu a Resolução 1701. Apresenta-o como garantia legal da recuperação do território até as fronteiras reconhecidas. Descreve a UNIFIL como o quadro prático para a sua implementação. Os jornais também seguem discussões sobre o período que poderia seguir a missão. Eles não reportam um dispositivo de substituição parado permanentemente. Por conseguinte, os anúncios, os desejos políticos e as decisões internacionais não são permutáveis.

Al Liwas e Al Quds Al Arabi, em 7 de novembro, seguiram a visita canadense de Youssef Raggi. O Ministro dos Negócios Estrangeiros defende o monopólio estatal sobre as armas e a decisão de guerra. Apelou à retirada de Israel e ao apoio ao exército libanês. Ele também disse que o acordo-quadro com Israel estava organizando futuras negociações. Não o apresenta como um tratado definitivo. Antes de seus interlocutores, ele se recusou a permitir que o Líbano servisse como uma frente para outro país. Estas posições são as do Ministro, relatadas no contexto das suas reuniões em Ottawa.

O comunicado das cinco embaixadas suscita reações opostas

Em Ad Diyar, 7 de novembro, Michel Nasr analisa o comunicado das embaixadas americana, britânica, australiana, canadense e japonesa. Considera-o um pedido de envolvimento público das forças políticas a favor da autoridade estatal. O seu texto destaca a ligação com a independência da justiça no caso Dahr al-Baydar. No entanto, a comunicação não estabelece um prazo. Nem há qualquer sanção anunciada. A ideia de um aviso internacional é a interpretação do jornalista e de suas fontes diplomáticas.

Al Arabi Al Jadid, de 7 de novembro, relata as críticas de Ali Ammar. Al-Binah e Al-Quds Al-Arabi também são semelhantes a Ali al-Khatib. Esses funcionários denunciam a interferência nas escolhas nacionais e na justiça. A diferença no tratamento é clara. Alguns artigos salientam os compromissos solicitados às autoridades libanesas. Outros destacam o desafio da pressão estrangeira. Esta oposição diz respeito ao significado político do comunicado. Não leva à conclusão de que já foi tomada uma nova medida internacional.

Política internacional: as negociações avançam por propostas e não por acordos

Al Arabi Al Jadid de 7 de novembro de 2026 coloca as condições iranianas no centro de sua capa. Sabir Gol-Anbari relatou sobre Ali Bagheri Kani, que pediu medidas concretas antes de uma retomada diplomática. Os relatórios diários separadamente da Reuters sobre uma proposta enviada pelo Qatar. Também exibe uma sequência relatada por Axios. Envolveria levantar o bloqueio, desbloquear fundos, retornar inspetores e navegação no Estreito de Ormuz. Estes elementos continuam a ser apresentados como propostas. A sua publicação não prova a sua aceitação por todas as partes.

Al Quds Al Arabi, de 7 de Novembro, sublinha igualmente a falta de confirmação conjunta do acordo referido em determinadas informações. Al Bina Na sua análise, Nasser Kandil distingue entre os compromissos de princípio e as condições para a abertura de negociações finais. O tratamento dos stocks enriquecidos e o acesso às instalações não são os mesmos. Al Akhbar em vez disso destaca a desconfiança de Teerã de Donald Trump. Seus pesquisadores entrevistados consideram tanto a escalada quanto a rápida concordância. Suas avaliações não são decisões militares.

Israel: Recomendações ainda não uma coligação

Al-Akhbar, Al-Liwa- e Al-Quds Al-Arabi, de 7 de Novembro, na sequência de consultas em torno de Gadi Eisenkot. Representam uma vantagem nas recomendações dirigidas ao Presidente Isaac Herzog. No entanto, também descrevem os obstáculos à formação de um governo. O papel dos partidos árabes, o das formações ultraortodoxas e as condições estabelecidas por Avigdor Lieberman permanecem discutidos. O apoio a uma designação não é confundido com um acordo de coligação. Os jornais diários aguardam uma nova etapa institucional no domingo.

As possíveis consequências para o Líbano dividem comentadores. Em Al Jumhouriyat de 7 de novembro, Tony Issa acredita que a doutrina israelense no Sul não depende de um único líder. Ele não antecipa uma separação automática com Benjamin Netanyahu. Maârouf Daouk relata em Al Liwa Condiciona-o a acções futuras. Al Bina também apresenta duas leituras. Hassan Hardan espera mais restrições americanas, enquanto Rami Chahrour insiste na continuidade dos interesses. Por conseguinte, a imprensa não propõe um diagnóstico unânime.

Conflitos também permanecem crises de serviço e renda

Al Quds Al Arabi, de 7 de Novembro, acompanha as dificuldades financeiras da UNRWA. O jornal cita a resposta da agência sobre um défice de dinheiro de 80 milhões de dólares. Esta resposta refere que não foi tomada nenhuma decisão final sobre o encerramento. Distingue entre as opções estudadas e as escolhas realmente feitas. Recorda também que o mandato é da competência da Assembleia Geral das Nações Unidas. Por conseguinte, os números relativos à supressão dos lugares mencionados pelo jornal não devem ser transformados numa decisão executada.

Na mesma questão, o relatório de Hiba Mohammad na bacia de Yarmouk liga segurança e meios de vida. Os controles descrevem controles, dificuldade de acesso às culturas e incerteza quanto aos retornos. Um morador explica que seu filho, que veio da Turquia, renuncia às compras locais. O seu testemunho não é um índice imobiliário geral. No entanto, mostra como as restrições descritas afetam uma decisão familiar. Al Akhbar se aproxima de um mecanismo próximo em Gaza: a ausência de insumos reduz a atividade produtiva e desenvolve habilidades de vida. Ambos os relatórios partem de situações locais, sem confundi-los.

Economia: o financiamento da habitação e a confiança permanecem ligados

Ad Diyar de 7 de novembro de 2026 publica uma entrevista com Antoine Habib por Joseph Farah. O presidente do Banco Habitat anuncia aproximadamente 1.300 empréstimos por quase US$ 90 milhões. O órgão de manutenção coloca esses dados no início de outubro. Ele também mencionou cerca de 45.000 visitas à plataforma. Essas visitas não são aceitos arquivos. O gerente distingue entre créditos de aquisição ou construção, com um limite de 100.000 dólares, e créditos de renovação, com um limite de 50 mil dólares. Por último, mencionou o próximo lançamento do financiamento de unidades pré-fabricadas. Este último produto é anunciado, não descrito como já distribuído.

A mesma entrevista detalha o comércio no Kuwait. Antoine Habib evoca uma sexta parcela de $25 milhões do Fundo Árabe. A sua transferência traria os montantes recebidos para cerca de 114 milhões, de um envelope total próximo de 165 milhões. A redacção do título e a manutenção diferem quanto ao estatuto da transferência. Por conseguinte, é conveniente manter o aumento financeiro anunciado, sem indicar uma data de desembolso ausente do texto. O Banco Habitat diz que está a procurar outros recursos. Sublinhou ainda que os empréstimos devem continuar a ser compatíveis com os rendimentos das famílias.

Alojamento vago e propostas ainda a serem decididas

Em 7 de novembro, Al Liwa Ele aponta para o número de 7.000 apartamentos vazios em Beirute. Defende um estudo fiscal e uma melhor coordenação pública da habitação. Ad Diyar explica o mesmo raciocínio: incentivar a utilização de unidades desocupadas e apoiar programas de financiamento. O responsável declara que tal medida exige uma decisão legislativa. Nenhum jornal descreve um imposto já votado. As receitas possíveis não são quantificadas.

Ambas as edições também usam balanços de empréstimos em datas diferentes. Al Liwa Ad Diyar apresenta os dados de outubro. Estes números não são de natureza contraditória. Não cobrem o mesmo prazo. O debate vai além do crédito bancário. Os jornais referem-se ao aluguer-acesso, disponibilidade de habitação e às necessidades de famílias modestas. Eles não fornecem um programa público abrangente já financiado.

Eletricidade, diáspora e projetos produtivos

O editorial de Ad Diyar de 7 de novembro afirma que as reivindicações de eletricidade do Líbano sobre o Estado e suas agências excedem US $ 250 milhões. Ele comentou sobre a decisão de cortar a energia às administrações que não pagaram suas dívidas. O jornal opõe-se a estes pagamentos não pagos às despesas em moeda estrangeira para combustível e manutenção. Não publica uma declaração auditada de cada devedor. O seu foco está na coerência da recuperação pública e no financiamento do serviço.

Al Bina e Al Quds Al Arabi, de 7 de Novembro, seguem-se ao encontro de Nawaf Salam com a União Cultural Mundial libanesa. Representantes da Diáspora pedem garantias para investidores e depositantes. Enfatizam a justiça independente e a luta contra a corrupção. A sua disponibilidade declarada não é uma promessa de investimento quantificada. Al Liwa Os objectivos mencionados dizem respeito a projectos, abordagens e competências produtivas. As condições de execução continuam a ser decisivas nestes diversos relatórios.

Justiça: procedimentos, anistia e direitos humanos continuam separados

Ad Diyar de 7 de novembro de 2026 dedica sua última página a uma decisão do juiz criminal de Zahlé, Alaa Bachir. Nader Kaspar explica as razões em uma coluna legal. O processo diz respeito a um certificado falso nos termos do artigo 466.o do Código Penal. Segundo o acórdão reproduzido, a ação pública é extinta pelo efeito da anistia. No entanto, o tribunal continua a examinar a ação civil. Está prevista uma audiência para 17 de dezembro de 2026. Por conseguinte, o encerramento dos processos públicos não é uma absolvição dos méritos nem o desaparecimento de qualquer pedido pessoal.

O raciocínio apresentado diz também respeito às reservas interpretativas do Conselho Constitucional. A crônica discute o alcance de sua decisão de 12 de outubro de 2026. Distingue entre contrafacção monetária e outras infracções de contrafacção. O juiz examina como aplicar as exceções à anistia no caso diante dele. Este debate técnico não sugere que todos os ficheiros falsos recebam o mesmo tratamento. O âmbito de cada decisão depende do texto, dos factos e do procedimento.

Documentos falsos e morte em custódia

Al Liwas, de 7 de Novembro, relata uma investigação sobre uma alegada rede de falsificação. O diário descreve uma queixa bancária, seguida de investigações judiciais em Beirute. Segundo as provas, 12 bancos estavam envolvidos. O texto menciona certificados de capital e outros documentos administrativos. Refere-se a processos por associação criminosa, falsificação e uso de falsificação. Estes actos processuais não constituem uma condenação. Os volumes citados permanecem os da pesquisa descrita pelo jornal. Só eles não medem uma perda financeira.

Na mesma edição, Al Liwa O jornal relata o pedido de investigação do Comitê de Família. Ele afirma que uma liberação deve ocorrer e denuncia atrasos administrativos. Estas acusações devem permanecer atribuídas. O registro não fornece uma conclusão médica e judicial que estabeleça a causa da morte. Também não prova um nexo causal entre o atraso relatado e a morte. Saúde, calendário judicial e questões de responsabilidade permanecem separadas.

Empresa: movimentando liquidações, serviços devem seguir

Al Akhbar de 7 de novembro de 2026 publica um relatório de Firas Khalifeh na costa de Zahrani. O jornal diário descreve cerca de 10.000 pessoas deslocadas em 18 localidades. Redes familiares, rendas e a proximidade da auto-estrada explicam isso. Em Sarafand, o município se referia a 800 famílias, ou cerca de 3.600 pessoas. Em Khraieb, o relatório menciona cerca de 1.200 pessoas deslocadas. Estes números pertencem ao mesmo conjunto. Não devem ser acrescentados ao total regional. O texto mostra acima de tudo como uma recepção de emergência se torna uma instalação estendida.

Precisa mudar com esta duração. Os municípios procuram conter rendas e manter a ajuda. As famílias disponibilizam casas. Os comerciantes deslocados reabrem uma atividade mantendo o nome de sua cidade natal. O relatório segue, em especial, uma sapataria da Bint Jbeil. Ele também se refere às ligações mantidas com aldeias onde o retorno permanece impossível. Os depoimentos não descrevem apenas uma perda de moradia. Eles cobrem trabalho, bibliotecas, memórias e locais de enterro.

Estudar, cultivar e preparar para o inverno

No mesmo relatório, Al Akhbar de 7 de novembro descreve a transferência provisória da filial V da Faculdade de Ciências da Universidade Libanesa de Nabatiyah para Tefahta. O Director Wasim Abdallah anuncia 900 registos administrativos. O edifício, planejado para uma escola secundária, foi emprestado pelo município. O Conselho Sul reabilitado e equipado, de acordo com o texto. Um estudante de biologia descreve um lugar menor, mas considerado mais seguro. O número de registantes não mede a frequência ou os resultados. Captura a extensão do serviço a ser mantido apesar do deslocamento.

Al Liwas, Al Binas e Al Quds Al Arabi, de 7 de Novembro, recapturaram os olivicultores de Deir Mimas. Relatam tiroteio, restrições de acesso e prisão de um residente. Não denunciam as vítimas por estes factos específicos. O rendimento agrícola depende do acesso físico aos campos. Além disso, Al Liwa Este esclarecimento evita reunir eventos de natureza diferente numa única narrativa militar.

Riscos ambientais e responsabilidades públicas

Os resultados da revisão apresentada por Tamara el-Zein são extraídos de Al Liwas e Al Binas de 7 de novembro. O Ministro do Meio Ambiente refere-se a mais de 16.000 hectares de agricultura e silvicultura queimados entre outubro de 2023 e setembro de 2026. Descreve também danos às reservas e solos. Ela anuncia a preparação de um arquivo internacional e pede remédios. Os números são os da revisão ministerial reportada. As equivalências de magnitude mencionadas dizem respeito a sinais de explosão. Não provam o aparecimento de terremotos naturais. O Ministro solicita especificamente estudos especializados antes de concluir.

Finalmente, Al Liwa em 7 de novembro, o engenheiro Mohammad al-Hajj Chehadé aproximou-se das inundações. Sua manutenção distingue entre obras públicas estradas, redes municipais e cursos de água. A limpeza não resolve defeitos de capacidade ou invasões. O caso de Nahr al-Ghadir ilustra esta limitação. A pessoa responsável descreve pontos que exigem novas infra-estruturas e ativos fundiários. Não anuncia o desaparecimento do risco de inverno. As informações úteis abrangem tanto as competências de cada organização como as operações de manutenção.

Cultura: memória libanesa, livros e espaços públicos

O suplemento cultural de Al Akhbar de 7 de novembro de 2026 apresenta o romance de Christo El-Murr, cujo título pode ser traduzido como « Entre os Hungers ». Mohammad Nassereddine descreve uma história familiar ao longo de quatro gerações. A história atravessa o Monte Líbano, Beirute, África e Chile. A fome de 1916, migração e guerra civil alimentam seu tecido. A crítica distingue a fome material, o desejo e a busca da justiça. Refere-se também a passagens documentais que às vezes retardam a narrativa. Os personagens e suas ações pertencem ao romance. Eles não devem ser transformados em fatos contemporâneos.

Al Bina, em 7 de novembro, anuncia uma obra de Zeina Henri Khalil sobre mosteiros e igrejas em Achqout. O anúncio insiste em documentação histórica e arquitetônica. Liga monumentos à memória da aldeia e Kesrouan. Não especifica um programa de lançamento nem uma lista completa dos sítios estudados. Em Al Akhbar, outras páginas seguem a poesia de Fatma Khodr e a obra de Abdel-Wahab al-Bayati. A cidade tem um lugar central no exílio da cidade e seus objetos diários. Estas leituras culturais oferecem outro acesso aos efeitos das pausas e partidas.

A cornija e o financiamento da criação

Em 7 de novembro, Al Liwa publicou uma reflexão de Ziad Sami Itani na cadeira azul de Ain el-Mreisse. O autor coloca a obra na memória da beira-mar. Evoca pescadores, caminhantes e usos populares. As suas perguntas dizem respeito ao financiamento, autorização e manutenção. Não estabelece uma apropriação indevida de fundos. Al Akhbar trata o mesmo objeto em uma galeria muito mais controversa de Salim Muawad. Ambos os textos não defendem o mesmo tom. No entanto, possibilitam identificar um debate sobre o lugar da arte no espaço público.

Ad Diyar de 7 de novembro pergunta ao diretor Elijah Walid Ramouz sobre o declínio da série social libanesa. Põe em causa as dificuldades de financiamento e a relação entre produtores e cadeias. Refere-se igualmente à concorrência de co-produções e plataformas regionais. Segundo ele, os sujeitos familiares não perderam a audiência em princípio. Pede histórias próximas da sociedade e produção economicamente sustentável. Os seus comentários não se baseiam numa nova audição pública. Eles descrevem as restrições profissionais de um setor cultural.

Alguns compromissos anunciados nas edições

Al Liwa O diário também menciona o sexagésimo sétimo aniversário da Universidade Árabe de Beirute. A cerimônia está marcada para 13 de novembro às 18h no campus Debbieh. O anúncio coloca a nomeação na sala Omar Houri. Estes são programas publicados, não relatórios de eventos já realizados. O mesmo jornal evoca uma futura edição dos Dias de Arte de Beirute em junho de 2027. Esta data pertence a um calendário mais distante.

Al Arabi Al Jadid, de 7 de novembro, segue as ligações entre a criação palestina e as cenas europeias. Seu programa em Utrecht inclui arquivos de som e músicos libaneses, incluindo Sary Moussa e Abed Kobeissy. O diário também apresenta o Fórum Nacional de Conservatório Edward Said. Reuniões mensais à distância ligam pesquisa, ensino e memória. A próxima nomeação segue um ritmo anunciado, na última terça-feira do mês. O jornal insiste na continuidade do trabalho cultural, para além de um concerto de solidariedade isolado.

Desporto: Olimpismo libanês face a um prazo institucional

Al Akhbar, de 7 de novembro de 2026, relata uma carta do Comitê Olímpico Internacional e do Conselho Olímpico Asiático. O texto, dirigido à Ministra Nora Bayrakdarian, diz respeito à governação olímpica libanesa. O diário descreve duas direções rivais e as posições das organizações internacionais. Ele citou um pedido de cooperação com a gestão reconhecida, presidido por Boutros Jalkh. Espera-se uma resposta até 15 de Novembro. O jornal refere-se a medidas de proteção ou possíveis sanções. Não anuncia uma suspensão já pronunciada.

O âmbito do processo excede a concorrência. O artigo relaciona reconhecimento institucional e representação do esporte libanês. Mencionou a Carta Olímpica e uma decisão arbitral. Essas referências devem ser distinguidas das posições assumidas pelos líderes locais. A oportunidade é um prazo de resposta. O relatório não permite anunciar a exclusão de atletas de uma competição. Tal consequência exigiria uma decisão explícita das autoridades competentes.

O Encontro Libanês de Novembro

Al Liwa O jornal relata a reunião de maio el-Khalil com o diretor geral de segurança Hassan Choucair. Coloca os preparativos no registo desportivo e organizacional. A nomeação anunciada ainda não constitui um balanço de participação. A mesma página segue a preparação das seleções jovens e os jogos do campeonato de futebol. Os resultados já apresentados devem manter-se separados dos próximos cartazes.

Al Liwa e Al Akhbar de 7 de novembro também anunciam as boas-vindas da nadadora Tia Obeid após Dakar. Seus horários publicados não são idênticos. Esta revista mantém o anúncio de boas – vindas sem atribuir – lhe certa hora. No final do dia, Al Liwa! apresenta a parceria empresarial de Waël Arakji com Antoine Abu Antoun. O jogador defende o investimento no Líbano. O relatório diz respeito a um projecto profissional. Não fornece um montante autorizado ou um resultado comercial.

Tecnologia: os serviços digitais julgam sua implementação

Ad Diyar de 7 de novembro de 2026 apresenta a plataforma « Masak » da Segurança Geral. O jornal retomou uma investigação da revista da instituição e as explicações do General Fadi Harb. O dispositivo combina uma aplicação móvel com um portal. Destina-se a permitir o arquivamento de pedidos, anexação de anexos e acompanhamento. Os serviços mencionados dizem respeito a passaportes, vistos, estadias e vários certificados. O seu lançamento deve ser gradual, após verificação da sua operação. A apresentação não significa, portanto, que todas as abordagens já estejam disponíveis em linha.

As condições de registo descritas incluem um passaporte biométrico libanês, mesmo expirado, um telefone e meios de contacto acessíveis. Controle combina leitura de chip, comparação de face e código temporário. Segundo o referido funcionário, os dados são hospedados no Centro de Segurança Geral no Líbano. A revista menciona criptografia, direitos de acesso e rastreabilidade. Estas são as garantias anunciadas pela instituição. Não valem uma auditoria técnica independente. O deslocamento reduzido e o monitoramento claro continuam sendo os benefícios procurados.

Aprendizagem e indústria: distinguir os projectos dos resultados

Equipes Al Liwa Student estão trabalhando na retenção da geração Z. Cinco grupos finalistas devem apresentar suas propostas em 13 de novembro. O jornal cita orientação e oportunidades para a descoberta profissional. Ainda não publica os resultados do concurso. Al Arabi Al Jadid apresenta o professor argelino Naïma Boualtout. Suas ferramentas combinam histórias digitais, jogos e mídia sensorial. O relatório descreve uma abordagem pedagógica. Não estabelece um ganho escolar medido por um estudo controlado.

Al Joumhouriyat, de 7 de Novembro, examina anúncios de condução autónomos em torno da Nvidia e de vários parceiros industriais. O dia-a-dia difere entre os testes, a recolha de dados e as frotas previstas. Recorda que uma autonomia de nível quatro permanece limitada a um campo de uso definido. As autorizações, o seguro e a prova de segurança permanecem necessárias. Os volumes de veículos previstos não são veículos já utilizados. Isto está de acordo com o observado em utilitários digitais: um anúncio deve ser seguido de condições de acesso e resultados verificáveis.

Pessoas: percursos de carreira em vez de rumores

Al Arabi Al Jadid de 7 de novembro de 2026 segue o tiroteio em Istambul da série « Rahma ». As citações diárias Saba Mubarak, Bassem Yakhour e Qais Sheikh Najib. Georges Trad e Ranim Matar também estão incluídos na distribuição. O papel está principalmente interessado na economia de adaptações e tiro ao ar livre. Descreve as trocas entre custos, publicidade e radiodifusão. Ele menciona rumores sobre futuras mudanças na produção, sem confirmação oficial. Por conseguinte, não podem ser apresentadas como decisões.

Ad Diyar de 7 de novembro acrescenta luz adicional para Elijah Walid Ramouz. O diretor defende o lugar da ficção social na identidade cultural libanesa. Ele não pede para remover assuntos difíceis. Ele deseja lidar com eles com uma narrativa clara e intenção social. Segundo ele, questões de violência ou dependência não são suficientes para condenar uma obra. O problema diz respeito ao tratamento e às condições de produção. A escolha dos canais e dos produtores permanece no centro desta discussão.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews