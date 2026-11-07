Caen: bondes e ônibus adaptados das 12:30

Em Caen,Twisto adapta sua rededas 12h30, horário de Paris, neste sábado, 7 de novembro de 2026, antecipando o evento no centro da cidade.
As três linhas de eléctrico limitadas
O boletim da operadora, atualizado sexta-feira às 17h50, fornece os seguintes serviços:
- T1 vai correr entre Hérouville Saint-Clair e Caen Copernicus no norte, em seguida, entre Ifs Jean Vilar e Caen Presquíle no sul.
- O T2 será limitado a Caen Campus 2–Caen Copernicus.
- T3 circulará entre Fleury Hauts de l’Orne e Caen Presquíle.
O vaivém do centro da cidade não viajará durante a manifestação. Diversas linhas de ônibus serão desviadas, enquanto as linhas 22, 31 e 34 são anunciadas sem modificação relacionada à montagem.
Estações de Vélolib indisponíveis
As estações Vélolib também não estarão disponíveis, nomeadamente para os dois acessos da estação ferroviária e da Place de la République. Os desvios podem evoluir com a procissão: o boletim do operador deve ser consultado antes de uma viagem.
CGT pede mobilização adicional
Em umacomunicado de imprensa publicado em 6 de Novembro e transmitido pela sua união local de HérouvilleA CGT de Calvados pede participação na mobilização cidadã no sábado, ao mesmo tempo em que especifica que não é por iniciativa. Ela anuncia que vai propor uma reunião inter-sindical departamental para organizar o acompanhamento do movimento e desenvolver a greve.
Esta chamada vem depois de 5 de Novembro. Expressa a posição da organização e não permite medir a participação na mobilização deste sábado.
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