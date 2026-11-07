Caen: bondes e ônibus adaptados das 12:30

Tramways limitados, ônibus desviado: Twisto adapta sua rede para Caen a partir de 12:30 p.m. no sábado.

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Em Caen,Twisto adapta sua rededas 12h30, horário de Paris, neste sábado, 7 de novembro de 2026, antecipando o evento no centro da cidade.

As três linhas de eléctrico limitadas

O boletim da operadora, atualizado sexta-feira às 17h50, fornece os seguintes serviços:

T1 vai correr entre Hérouville Saint-Clair e Caen Copernicus no norte, em seguida, entre Ifs Jean Vilar e Caen Presquíle no sul.

O T2 será limitado a Caen Campus 2–Caen Copernicus.

T3 circulará entre Fleury Hauts de l’Orne e Caen Presquíle.

O vaivém do centro da cidade não viajará durante a manifestação. Diversas linhas de ônibus serão desviadas, enquanto as linhas 22, 31 e 34 são anunciadas sem modificação relacionada à montagem.

Estações de Vélolib indisponíveis

As estações Vélolib também não estarão disponíveis, nomeadamente para os dois acessos da estação ferroviária e da Place de la République. Os desvios podem evoluir com a procissão: o boletim do operador deve ser consultado antes de uma viagem.

CGT pede mobilização adicional

Em umacomunicado de imprensa publicado em 6 de Novembro e transmitido pela sua união local de HérouvilleA CGT de Calvados pede participação na mobilização cidadã no sábado, ao mesmo tempo em que especifica que não é por iniciativa. Ela anuncia que vai propor uma reunião inter-sindical departamental para organizar o acompanhamento do movimento e desenvolver a greve.

Esta chamada vem depois de 5 de Novembro. Expressa a posição da organização e não permite medir a participação na mobilização deste sábado.

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