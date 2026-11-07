Nantes: bondes e ônibus adaptados das 12:30

Evento em 7 de novembro em Nantes: três linhas de bonde, o Busway e vários ônibus estão envolvidos. As principais adaptações anunciadas.

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Em Nantes, as rotas de transporte público serão modificadas neste sábado, 7 de novembro de 2026, devido ao evento anunciado no centro da cidade. O boletim oficial de Naolib postou um alerta das 12h30, hora de Paris, até às 3h00 de domingo. As três linhas de eléctrico, as duas Busways e várias linhas de autocarro estão entre os serviços em causa.

Interrupções nas três linhas de eléctrico

De acordo com as adaptações anunciadas por Naolib e transmitida sexta-feira à noite pela imprensa local, a linha 1 será interrompida entre Chantiers Navals e a Duquesa Ana. A linha 2 terminará em 50 Otages. Na linha 3, o tráfego será reduzido entre a Bretanha e o Hôtel Dieu. O autocarro 4 vai parar em Jemmapes, de frente para a Cidade do Congresso.

Nove linhas de ônibus com rotas curtas ou cortadas

As outras adaptações anunciadas são as seguintes:

C1: interrupção entre Chanzy e Copérnico; C3: entre Hotel Dieu e Copérnico; C6: entre Delorme e Chanzy.

C2: terminal em Talensac; C8 e linha 26: terminal em Delorme.

Linha 11: interrupção entre Pipay e Copérnico; Linha 12: entre Talensac e Pipay; Linha 23: entre Copérnico e Talensac.

O Espaço de Mobilidade das Empresas será igualmente encerrado excepcionalmente.

Um alerta também sobre o transporte do aeroporto

Naolib relata o mesmo intervalo de perturbação em Busway 5 e o transporte do aeroporto. A lista oficial consultada não especifica as rotas adequadas. Os viajantes que utilizam estes serviços terão de verificar o seu serviço antes de partir.

O alerta continua a ser apresentado como vindo na newsletter consultada esta manhã. Por conseguinte, estas informações descrevem um regime planeado, que ainda não identificou interrupções. O intervalo de alerta de até 3 horas não garante que cada linha permaneça perturbada durante todo este período. Para preparar uma viagem ou seguir uma mudança, as informações atualizadas estão disponíveis na seção de informações de tráfego de Naolib e sua aplicação.

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