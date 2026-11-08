Paraguai: Peña mantida sob custódia

Santiago Peña permanecerá detido no Regimento Presidencial em Assunção após decisão judicial de 7 de novembro. No caso do Banco Ueno, o ex-presidente contestou as acusações. O juiz invoca o risco de fuga. Esta detenção preventiva difere da sua transferência de segurança e não constitui uma condenação criminal.

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Um juiz paraguaio ordenou a detenção de Santiago Peña no sábado, 7 de novembro de 2026. O ex-presidente permanecerá no Regimento Presidencial em Assunção durante o procedimento do Banco de Ueno. O juiz Humberto Otazú anunciou esta decisão após a audiência sobre medidas de segurança. Peña contesta as acusações contra ele.

Peña em prisão preventiva por decisão do juiz

O magistrado explicou que queria garantir a presença do ex-Chefe de Estado no país e sua participação no julgamento. Invocou o risco de fuga. Ele também se referiu à informação sensível que Peña teve acesso durante sua presidência, a fim de justificar sua manutenção em um complexo militar.

Esta decisão fornece uma importante clarificação jurídica. Na noite de 6-7 de novembro, Peña deixou sua casa após confrontos em frente à sua residência. A sua transferência para o Regimento tratou de questões de segurança. O juiz anunciou agora uma medida de prisão preventiva como parte da investigação criminal.

O local de detenção continua, portanto, a ser o mesmo, mas uma decisão judicial agora governa sua custódia continuada. Isto não é uma condenação. Nenhuma decisão final sobre sua culpa foi tomada neste caso.

Dois encargos relacionados com fundos colocados em Ueno

A acusação contestou formalmente Peña por alegar abuso de confiança e gestão em seu interesse pessoal. O inquérito diz respeito ao investimento, à renovação e à manutenção de fundos públicos e de fundos de contingência no Ueno Bank.

De acordo com a acusação, o ex-presidente interveio nessas operações quando tinha vínculos econômicos com o grupo bancário. Os pesquisadores buscam estabelecer seu papel na concentração desses recursos dentro da instituição. Estas alegações continuam a ser consideradas no processo.

Peña foi à acusação no sábado, acompanhada pelo advogado Ricardo Preda. Ele então se absteve de fazer uma declaração ao juiz, de acordo com o juiz. A sua defesa afirma que não cometeu quaisquer delitos e tenciona retirar a acusação.

Um procedimento separado da remoção

A decisão ocorreu no dia seguinte à remoção de Peña pelo Senado. Pedro Alliana sucedeu-o na presidência. O julgamento político sobre o desempenho das suas funções e a investigação criminal do Ueno Bank são dois procedimentos distintos.

O ex-presidente do banco central, Carlos Carvallo, também está sob custódia. As acusações contra ele incluem abuso de confiança, preparação de documentos públicos falsos e gestão em seu interesse pessoal. A investigação deve determinar as responsabilidades individuais nas transações examinadas, sem confundir as funções desempenhadas pelos dois homens.

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