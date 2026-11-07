Assets Rifaat Assad: uma comissão franco-síria anunciou

Um comitê franco-sírio é anunciado para supervisionar projetos financiados por ativos confiscados em Rifaat al-Assad. As propostas devem ser trocadas na próxima semana. Os montantes oficiais variam entre 47, 51 e 54 milhões de euros. Não são confirmados pagamentos e a lista dos projectos beneficiários continua a ser especificada publicamente.

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Um comitê franco-sírio deve supervisionar projetos de desenvolvimento financiados pelos ativos confiscados em Rifaat al-Assad. De acordo com o relatório oficial sírio publicado sábado, 7 de novembro de 2026, ambas as partes concordaram com sua criação em Paris. Planeiam trocar propostas de projectos na próxima semana. Nenhum pagamento é anunciado.

Comité dos Activos de Rifaat Assad

Qutaiba Kadish, responsável pela cooperação internacional no Ministério dos Negócios Estrangeiros sírio, encontrou-se com Jean-François Guillaume, enviado especial francês para a Síria. O debate centrou-se nos procedimentos necessários para afectar fundos a projectos em benefício da população síria.

O mandato da comissão anunciada seria supervisionar esses projetos. A acta não deve conter a sua composição, as suas regras de decisão ou a data da primeira reunião. Também não especifica os projetos já selecionados. Por conseguinte, o acordo de princípio sobre este organismo não prova que o financiamento tenha sido liberado.

Montantes oficiais que não concordam

O relatório sírio de 7 de Novembro refere-se a cerca de 54 milhões de euros. Este montante difere dos números publicados pela diplomacia francesa. Na sua conferência de imprensa de 16 de Julho de 2026, o porta-voz do Quai d’Orsay tinha indicado especificamente 51 milhões de euros.

Uma ficha do mesmo ministério, atualizada em 6 de novembro, menciona 47 milhões de euros. Apresenta a restituição como a ser feita após negociação de seu quadro, sob a forma de projetos de desenvolvimento. Os documentos consultados não explicam estas diferenças. Não permitem determinar uma única quantia permanentemente disponível, muito menos ver a sua transferência.

Em Julho, o porta-voz francês declarou que os programas de utilização ainda não tinham sido discutidos. Uma carta de intenção foi assinada quando Emmanuel Macron se mudou para Damasco. Assim, o anúncio do Comité diz respeito à organização da restituição, em conformidade com este compromisso.

Do confisco judicial para projetos civis

A decisão judicial precede estas negociações diplomáticas. Numa resposta parlamentar publicada em 10 de Fevereiro de 2026, o Governo francês recorda que o confisco dos bens da Rifaat al-Assad se tornou definitivo em 7 de Setembro de 2022, por decisão do Tribunal de Cassação.

O mecanismo francês baseia-se na lei de 4 de agosto de 2021. Sob a supervisão do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o produto da venda de bens confiscados deve financiar ações de cooperação e desenvolvimento. As populações civis dos países em causa são os beneficiários.

Os projectos são analisados caso a caso. Na mesma resposta, o Ministério indicou que estava trabalhando com a sociedade civil síria e organizações francesas. Assim, o mecanismo descrito não é simplesmente entregar um envelope não marcado às autoridades de Damasco.

A fase anunciada para a próxima semana continua a ser o intercâmbio de propostas. A selecção dos projectos, os seus orçamentos e o calendário do financiamento inicial terão ainda de ser clarificados.

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