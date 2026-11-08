Carga Huda : CENTCOM anuncia greve

O CENTCOM afirma ter detido o navio de carga Huda no Golfo de Omã em 7 de Novembro. Segundo o comando americano, um avião atingiu a popa após vários avisos. O navio supostamente deixou um porto iraniano. Nenhum resultado humano é relatado; as circunstâncias são baseadas na única versão militar dos EUA disponível.

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O comando militar dos EUA para o Oriente Médio, CENTCOM, afirma ter detido o navio de carga Huda no Golfo de Omã no sábado, 7 de novembro de 2026. Segundo a sua conta, um avião americano atingiu a popa do navio com munições de precisão. O edifício supostamente ignorou vários avisos relacionados com o bloqueio naval dos portos iranianos.

Huda cargueiro visado após escala iraniana

A CENTCOM identifica o edifício como o M/V Huda, que arvora a bandeira de Saint-Christophe-et-Niévès. Ele afirma que o navio de carga procurou deixar as águas regionais depois de parar em um porto iraniano. O comando não especifica este porto, o próximo destino do navio, nem a natureza da sua carga.

Os militares dos EUA pediram à tripulação civil para evacuar as áreas alvo antes de disparar. Essa instrução, relatada pelo CENTCOM, não leva à conclusão de que todos os marinheiros estavam abrigados. O comunicado de imprensa não dá quaisquer resultados humanos e não descreve especificamente os danos. Ele está a anunciar uma imobilização, não o naufrágio.

As circunstâncias da intervenção nesta fase baseiam-se na versão americana. A retomada deste anúncio por várias agências não constitui uma confirmação independente do comportamento da tripulação. Nenhum testemunho direto dos marinheiros apoia os detalhes aqui apresentados.

Cinco navios trancados, de acordo com o balanço dos EUA

No seu relatório publicado em 7 de Novembro, a CENTCOM afirma que reorientou 147 navios mercantes que cumpriram desde Julho. Ele também relatou cinco edifícios comerciais imobilizados após se recusar a cumprir as instruções americanas. Estes números são a contagem do comando, não um balanço de navio a navio verificado.

O anterior ataque americano contra um navio de carga no Golfo de Omã foi em 10 de outubro. Tratava-se do Oceano Molica, também conhecido como Arika Sun, sob a bandeira panamenha. Washington então afirmou ter neutralizado sua propulsão sem ferir a tripulação. Esta clarificação dizia respeito a este outro edifício e não pode ser transposta para o Huda.

O anúncio vem no dia da criação da Task Force Iron Gate. Esta estrutura americana visa circuitos terrestres e rotas do Mar Cáspio utilizadas, de acordo com Washington, para trazer armas e mercadorias sob sanções ao Irão. A greve contra o Huda faz, no entanto, parte do bloqueio marítimo já em vigor.

Resta especificar o destino da tripulação Huda, as modalidades de assistência ao navio e a extensão dos danos.

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