Detidos e pessoas desaparecidas: 44 ficheiros no registo libanês

A Comissão Nacional de Direitos Humanos está atualizando seu registro relacionado ao conflito com Israel. Quatro casos totalizam 44. As situações permanecem diferentes: cativeiro relatado, detenção a ser confirmada ou desaparecimento não esclarecido. A inscrição não substitui uma verificação individual ou as respostas esperadas pelas famílias.

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Em 7 de novembro de 2026, a Comissão Nacional de Direitos Humanos do Líbano anunciou quatro adições ao seu registro. Tem agora 44 casos relacionados com o conflito com Israel. Esta actualização não significa quatro capturas recentes ou 44 explorações actualmente confirmadas.

Detentos e pessoas desaparecidas: quatro arquivos adicionados

O relatório nomeia Reda Mustafa Hajou, Hussein Ali Salameh, Mohammad Ibrahim Karneib e Fadi Ahmad Abdel Aal. De acordo com as informações recolhidas, Hajou foi capturado em Umm al-All em 1 de outubro de 2024. Os casos de Salameh e Karneib datam de 14 de abril de 2026 em Bint Jbeil. Abdel Aal foi supostamente preso em sua casa em Halta.

O local de detenção de Salameh ainda requer confirmação oficial. A Comissão pede também pormenores sobre o destino de Karneib e de Abdel Aal.

O registo distingue 17 pessoas classificadas como combatentes, dois médicos, 18 civis, duas operações transfronteiriças e cinco desaparecidas.

Censo sujeito ao consentimento familiar

O método publicado por esta instituição independente não confunde o registo com provas de detenção. O seu relatório de 15 de Setembro identificou 39 casos. Ele distinguiu entre reconhecimentos oficiais, testemunhos de pessoas liberadas, histórias de família e provas de campo. Por conseguinte, os ficheiros nem todos tinham o mesmo grau de verificação.

Em 23 de setembro, a adição de Ali Afif Nahl aumentou o total para 40. Sua família havia perdido o rumo em Qantara em novembro de 2024. A Comissão tinha registado um desaparecimento a esclarecer, sem provas da sua detenção ou morte.

Quarenta e um outros relatos permanecem monitorados separadamente devido à falta de consentimento informado das famílias para o registro. Esse seguimento não constitui confirmação do cativeiro. As regras de publicação protegem testemunhas e informações médicas ou familiares.

Obrigações separadas do estatuto de prisioneiro

O direito humanitário exige que as partes procurem pessoas desaparecidas e forneçam às famílias informações disponíveis. Num conflito internacional, o artigo 5o da Terceira Convenção de Genebra prevê também protecção em caso de dúvida sobre o estatuto de certos prisioneiros, até à decisão de um tribunal competente.

A Comissão solicita a Israel que esclareça cada situação e autorize as visitas do CICV.

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