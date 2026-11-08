Detidos e pessoas desaparecidas: 44 ficheiros no registo libanês

Em 7 de novembro de 2026, a Comissão Nacional de Direitos Humanos do Líbano anunciou quatro adições ao seu registro. Tem agora 44 casos relacionados com o conflito com Israel. Esta actualização não significa quatro capturas recentes ou 44 explorações actualmente confirmadas.
Detentos e pessoas desaparecidas: quatro arquivos adicionados
O relatório nomeia Reda Mustafa Hajou, Hussein Ali Salameh, Mohammad Ibrahim Karneib e Fadi Ahmad Abdel Aal. De acordo com as informações recolhidas, Hajou foi capturado em Umm al-All em 1 de outubro de 2024. Os casos de Salameh e Karneib datam de 14 de abril de 2026 em Bint Jbeil. Abdel Aal foi supostamente preso em sua casa em Halta.
O local de detenção de Salameh ainda requer confirmação oficial. A Comissão pede também pormenores sobre o destino de Karneib e de Abdel Aal.
O registo distingue 17 pessoas classificadas como combatentes, dois médicos, 18 civis, duas operações transfronteiriças e cinco desaparecidas.
Censo sujeito ao consentimento familiar
O método publicado por esta instituição independente não confunde o registo com provas de detenção. O seu relatório de 15 de Setembro identificou 39 casos. Ele distinguiu entre reconhecimentos oficiais, testemunhos de pessoas liberadas, histórias de família e provas de campo. Por conseguinte, os ficheiros nem todos tinham o mesmo grau de verificação.
Em 23 de setembro, a adição de Ali Afif Nahl aumentou o total para 40. Sua família havia perdido o rumo em Qantara em novembro de 2024. A Comissão tinha registado um desaparecimento a esclarecer, sem provas da sua detenção ou morte.
Quarenta e um outros relatos permanecem monitorados separadamente devido à falta de consentimento informado das famílias para o registro. Esse seguimento não constitui confirmação do cativeiro. As regras de publicação protegem testemunhas e informações médicas ou familiares.
Obrigações separadas do estatuto de prisioneiro
O direito humanitário exige que as partes procurem pessoas desaparecidas e forneçam às famílias informações disponíveis. Num conflito internacional, o artigo 5o da Terceira Convenção de Genebra prevê também protecção em caso de dúvida sobre o estatuto de certos prisioneiros, até à decisão de um tribunal competente.
A Comissão solicita a Israel que esclareça cada situação e autorize as visitas do CICV.
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