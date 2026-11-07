O Paraguai está começando a indemnizar clientes do Ueno Bank, sob teto e condições. No Líbano, sete anos após o congelamento do depósito, os aforradores ainda estão esperando por um resultado abrangente. Este editorial confronta a velocidade dos primeiros pagamentos paraguaios com o racionado reembolso libanês, sem confundir duas crises bancárias de natureza diferente. Santiago Peña foi demitido após uma renúncia não aceita. Seus laços passados com Ueno Holding não provam nenhuma culpa criminal. Os novos limites libaneses anunciados para Dezembro não disponibilizam livremente todos os depósitos anteriores.

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Más notícias para os teóricos que esperam: começaram os primeiros reembolsos no Paraguai. Desde quinta-feira 5 de novembro, clientes do Ueno Bank vêm recuperando dinheiro. José Maciel, chefe do Fundo de Garantia de Depósitos, confirmou o início dos pagamentos. No Líbano, os depósitos bloqueados desde 2019 continuam sua brilhante estadia em prisão domiciliar: eles existem nos registros, mas seu proprietário ainda luta para se livrar deles.

O programa tem algo indeciso. Um banco está a desmoronar-se, as autoridades intervêm, um mecanismo de garantia activo. Tudo na mesma semana. Os funcionários libaneses devem ser avisados: em algum lugar, os colegas tomam a palavra « emergência » ao pé da carta. Isto poderia criar um precedente infeliz.

Primeiros reembolsos no Paraguai: o escândalo do concreto

No entanto, vamos manter os números, mesmo em um editorial. O Banco Central do Paraguai iniciou a resolução Ueno em 2 de novembro. Anunciou um primeiro adiantamento de até 10 milhões de guaranis. O primeiro grupo inclui depositantes sem dívida para com a instituição, que têm uma conta noutro banco e cujos depósitos não excedem esse montante.

O Fundo de Garantia cobre até 228,3 milhões de Guaranis por pessoa por estabelecimento, ou seja, 75 salários mínimos. Este limite máximo não se multiplica com as contas. Por conseguinte, os adiantamentos não significam uma restituição geral imediata ou um reembolso garantido de todos os montantes mais elevados. Os aforradores paraguaios ainda têm motivos para se preocupar.

Mas um detalhe merece nossa admiração provincial: o esquema já produz pagamentos. Não só uma promessa de um calendário precedido de uma consulta sobre o método de organização da próxima reunião. O dinheiro muda as contas. Na nossa região, esta operação rudimentar poderia quase justificar um simpósio internacional.

Um presidente deixa o poder

A cronologia política também merece mais do que um atalho. Santiago Peña anunciou sua demissão em 5 de novembro. O Congresso não aceitou; O Senado o demitiu no dia seguinte. Pedro Alliana sucedeu-o. Os primeiros reembolsos tinham começado antes da remoção. Portanto, não são um milagre pessoal do novo presidente.

Peña tinha detido ações na Ueno Holding, uma estrutura ligada ao grupo bancário, e declarou que estava separado dele em março de 2025. Uma comunicação da empresa documenta uma decisão de reembolso e cancelamento dos valores mobiliários em causa. Apresentando-a como acionista atual do banco sem uma nota seria imprecisa. Quanto às responsabilidades criminosas, elas são uma questão de justiça, não do nosso humor.

Esta curiosidade institucional permanece: uma crise bancária pode custar ao chefe de Estado a sua presidência. Para um depositante libanês, a cena parece uma ficção estrangeira mal traduzida. Em casa, a cadeira muitas vezes parece mais bem garantida do que o depósito. Talvez devêssemos abrir uma conta em nome da cadeira.

No Líbano, a retirada tornou-se uma especialidade acadêmica

Sejamos também precisos quanto ao Líbano: dizer que ninguém recebeu nada desde 2019 seria falso. As circulares 158 e 166 permitem reembolsos parciais, sob reserva de condições. O Banco do Líbano anunciou limites mensais de US$ 1.200 e US$ 600 para 1 de dezembro. O seu aumento diz respeito à partilha utilizável por cartão, não por notas.

Sob o primeiro arranjo, $800 está no dinheiro e outra parcela disponível, e 400 está na parcela do cartão. No segundo, a distribuição é de 400 dólares e 200 dólares. Ambos os envelopes não se somam livremente. É preciso quase um grau para entender como gastar uma fração do seu próprio dinheiro.

Estes pagamentos contam para as famílias. Minimizá-los seria desprezível. Apresentá-los como voltando a um banco normal seria igualmente insultante. Uma poupança disponível quando necessário permanece diferente de uma ração mensal sujeita a condições. O requerente pretendia preparar a sua reforma; Ofereceram-lhe formação contínua em regulação bancária.

Duas crises diferentes, sete anos reais

A falência de uma instituição paraguaia não é confundida com o colapso sistêmico libanês, combinando bancos, banco central e finanças públicas. Recursos, perdas e moedas diferem. Copiar um teto de garantia não preencheria buracos. Essa diferença explica a dificuldade; Não transforma sete anos de espera num desempenho administrativo.

A comparação real diz respeito à prioridade dada ao requerente. Proteger pequenas economias, estabelecer responsabilidades, alocar perdas e responsabilização: este é o programa. É menos espetacular do que uma conferência, mas tem uma vantagem comercial considerável: o cliente pode eventualmente pagar por suas compras depois. Não há diferença no sistema bancário que isenta de dizer quem vai pagar, quais regras e quando. Este calendário continua a faltar dos candidatos libaneses.

No Paraguai, ainda é necessário verificar a continuação dos reembolsos e o destino dos montantes não cobertos. No Líbano, o próximo acontecimento concreto continua a ser o aumento dos limites máximos em Dezembro. Mais um mês para saber quanto dinheiro podemos usar. Obrigado por esperar: suas economias são importantes para nós.

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