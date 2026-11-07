Claude, ChatGPT: Que ofícios a IIA substitui?

Claude e ChatGPT vão além da conversa para assumir tarefas administrativas, análise e desenvolvimento de computador. Suas novas ofertas aproximam o uso, longe de uma separação entre assistente pessoal e desenvolvedor. Estudos da OIT, OCDE e pesquisadores mostram por que a exposição à inteligência artificial, ganho de produtividade e perda de emprego deve permanecer distinta. O apoio ao cliente, os serviços externos, o recrutamento de jovens e o acompanhamento dos resultados permitem compreender o que realmente muda no trabalho.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Claude assistente pessoal, desenvolvedor ChatGPT? As novidades de novembro mostram acima de tudo que as duas plataformas estão se aproximando. Anthropic anunciou em 5 de novembro de 2026, uma função de análise de finanças pessoais. Três dias antes, o OpenAI apresentou teste em tarefas diárias. Por trás desta competição, o desafio da relação entre IA e comércio torna-se mais concreto: essas ferramentas retomam as operações de escritório, sem sua automação permitindo contar diretamente os empregos abolidos.

A borda fica menos visível para o usuário. O mesmo assistente pode procurar informações, examinar arquivos, produzir uma tabela e preparar uma mensagem. Com o acesso necessário, também pode atuar em software. A empresa já não vende apenas uma resposta: propõe delegar parte do trabalho que segue a pergunta.

Esta evolução afecta tarefas divididas em várias profissões: assistência administrativa, serviço ao cliente, escrita, análise e desenvolvimento informático. Pode poupar tempo, reduzir determinadas ordens ou alterar o recrutamento. Entretanto, os estudos disponíveis descrevem diferentes situações. A demonstração do comércio, a experiência de produtividade e as estatísticas de emprego não medem o mesmo fenómeno.

Claude e ChatGPT avançam no mesmo terreno

O lançamento do Personal Finance ilustra a ambição do Antrópico. O recurso, anunciado em versão beta nos Estados Unidos para assinaturas Pro, Max e Ultra, conecta contas via Plaid. Claude pode rever saldos e transações, classificar despesas ou identificar taxas. Seu acesso permanece limitado à leitura: ele não pode mover ou investir dinheiro.

Esta oferta acompanha uma mudança mais ampla. Em 16 de setembro, Anthropic anunciou o encontro de Claude Cowork e a conversa clássica. As funções de trabalho multi-estágio fazem assim parte de uma interface comum. A empresa também apresentou Claude Docs e Claude Slides, em versão beta, para preparar e modificar documentos e apresentações.

Estes anúncios não fazem de Claude um instrumento exclusivamente administrativo. Claude Code continua a ser um agente de programação. Sua documentação descreve a leitura de um repositório de códigos, modificação de arquivos e execução de comandos. Pode participar em uma correção, construindo uma característica ou preparando testes.

A situação é simétrica no OpenAI. O Codex visa o desenvolvimento e as tarefas técnicas. ChatGPT Trabalho lida com pesquisa, documentos, planilhas ou apresentações. Apresentado em 9 de julho, esta oferta utiliza ferramentas conectadas e pode acompanhar longas operações. A escolha entre as duas marcas não corresponde, portanto, à divisão entre secretário e computadorista.

Existem diferenças em modelos, interfaces, integrações e condições de acesso. As capacidades anunciadas não estão disponíveis em todos os lugares da mesma forma. Assinatura, direitos da empresa e software conectado também determinam o que o assistente pode realmente fazer.

A novidade: apoiando várias etapas

A mudança é entendida na escala de uma tarefa. Pedir uma fórmula de planilha deixa para o usuário encontrar o arquivo, aplicá-lo e controlar o resultado. Confundir uma análise a um agente pode levá-lo a realizar parte desta cadeia. O valor do serviço depende então do resultado entregue, não apenas da qualidade da sentença produzida.

Tomemos um exemplo de trabalho administrativo, sem apresentá-lo como um caso de negócio observado. Um gerente deve preparar uma reunião de negócios. Ele geralmente reúne trocas, identifica arquivos atrasados, atualiza uma tabela e escreve uma síntese. Um assistente conectado pode suportar algumas dessas operações. O gerente ainda precisa determinar quais dados são confiáveis e quais compromissos ele pode fazer.

Este corte explica porque um comércio pode mudar antes de desaparecer. A preparação física diminui, enquanto o controle e a arbitragem permanecem necessários. Numa pequena estrutura, uma pessoa pode retomar uma operação anteriormente confiada a um prestador. Em outro caso, o mesmo ganho permite mais aplicações.

A abolição de uma posição exige uma decisão adicional: reorganizar o trabalho restante, manter a qualidade esperada e aceitar os riscos. A capacidade técnica de produzir um documento por si só não satisfaz estes três requisitos.

IA e comércio: funções administrativas altamente expostas

O índice publicado em 20 de maio de 2025 pela Organização Internacional do Trabalho e NASK permite-nos situar esta exposição. Cerca de um em cada quatro trabalhadores trabalham em um comércio exposto, em graus variados, à IA geral. A categoria de exposição máxima representa 3,3% do emprego global. As funções administrativas vêm em primeiro lugar.

O método começa com uma classificação de quase 30.000 tarefas. O levantamento de 1.640 trabalhadores abrange 2.861 tarefas. As avaliações de especialistas e a extrapolação assistida por IA completam a análise. Classificam as atividades de acordo com seu potencial de transformação. Eles não listam os funcionários já substituídos.

Por conseguinte, o resultado não significa que um quarto de postos de trabalho desapareça. A OIT considera a transformação de comércio mais provável do que a sua automatização completa. Um posto administrativo inclui, por exemplo, apreensão, mas também trocas, exceções e decisões relacionadas com o funcionamento real de uma organização.

Esta distinção aplica-se igualmente às profissões especializadas. Produzir uma primeira síntese legal não significa representar um cliente. Preparar um quadro financeiro não se trata de certificar contas. A IA pode retomar uma operação importante sem assumir as responsabilidades associadas ao comércio.

No suporte ao cliente, ganho de produtividade medido

O serviço ao cliente fornece um exemplo sólido de assistência ao trabalho. Um estudo de Erik Brynjolfsson, Danielle Li e Lindsey Raymond, publicado em 2025, analisa 5.172 agentes e cerca de três milhões de conversas. A introdução de um assistente geral aumenta em média o número de problemas resolvidos por hora em 15%.

A ferramenta sugere respostas que os funcionários podem aceitar ou rejeitar. Os benefícios menos experientes são maiores. Ajuda a divulgar práticas úteis dentro da equipe. O trabalho humano, portanto, não desaparece do protocolo: permanece no centro da relação com o cliente.

O contexto conta. A implantação estudada foi principalmente no outono de 2020 e no inverno de 2021, em uma empresa americana de software. Os agentes trabalham principalmente nas Filipinas. Pesquisadores comparam os desenvolvimentos pré e pós-equipamento com os de agentes não equipados, quer temporariamente, quer durante todo o período observado.

Este resultado não mede o desempenho de Claude ou ChatGPT em novembro de 2026. Também não demonstra uma redução de 15% no pessoal. Uma empresa pode usar esse ganho para absorver mais demandas, melhorar o serviço ou reduzir sua necessidade de trabalho. O estudo de produtividade não divide automaticamente entre essas escolhas.

Os fornecedores podem ser afectados perante os trabalhadores

Uma pesquisa da OCDE lança luz em outro canal. No final de 2024, com mais de 5.000 pequenas e médias empresas em sete países, examina o uso de IA geral. Das empresas usuárias, 83% relataram a necessidade total de pessoal inalterado. Uma diminuição é relatada em 9,1%, em comparação com um aumento de 5,5%.

O uso de provedores externos tem um sinal distinto: 14,3% dos usuários relatam que reduziram seu uso graças à IA geral. O inquérito abrange a Áustria, Canadá, Alemanha, Irlanda, Japão, Coreia e Reino Unido. Publicado em novembro de 2025, trata de declarações da empresa, não de uma experiência.

Essas respostas não estabelecem uma série de demissões causadas por IA. Mostram por que o pessoal interno não é suficiente para observar mudanças. Uma missão pode ser retomada internamente, um contrato não pode ser renovado ou uma nova necessidade pode ser absorvida sem recrutamento.

Para um independente, a diferença é importante. O desaparecimento de uma ordem afecta a sua actividade, mesmo que nenhum empregador anuncie a supressão do emprego. No entanto, é necessário medir os volumes e os rendimentos em causa para falar de um declínio do emprego, em vez de deduzi-lo de uma única possibilidade técnica.

Código mais não significa entregar software melhor

O desenvolvimento concentra esta tensão. Os agentes podem ler vários arquivos, propor alterações e executar testes. Mas um teste bem sucedido não garante que o programa atenda à necessidade, resista ao uso inesperado ou proteja adequadamente os dados. A análise do resultado continua a ser uma tarefa separada da sua produção.

As medidas de produtividade dependem também do contexto. Um experimento METR, realizado entre fevereiro e junho de 2025, envolveu 16 desenvolvedores experientes e 246 tarefas. Os participantes estavam trabalhando em projetos de código aberto que eles conheciam bem. O acesso às ferramentas de IA aumentou seu tempo de execução em 19%.

Este resultado não pode tornar-se um veredicto permanente. Em 24 de fevereiro de 2026, a METR explicou que o seu seguimento deixou de permitir uma estimativa fiável. Alguns desenvolvedores se recusaram a participar se tivessem que trabalhar sem IA. As tarefas selecionadas e o uso paralelo de vários agentes também dificultaram a comparação.

A organização considerou uma melhoria plausível desde o início de 2025, sem ser capaz de quantificar com firmeza. O ponto útil para uma empresa continua, portanto, a ser prático: medir os seus próprios prazos, erros e tempo de auditoria. O número de linhas geradas descreve a produção intermediária, não o valor do software fornecido.

O recrutamento de jovens merece especial atenção

Os dados relativos ao emprego fornecem outra escala de observação. Em um estudo publicado em 5 de março de 2026, os economistas da Anthropic cruzam uma descrição das profissões americanas, os usos de Claude e estatísticas públicas. Não detectam aumento sistemático do desemprego nas ocupações mais expostas desde o final de 2022.

No entanto, eles relatam um sinal sobre a entrada no emprego. Na faixa etária de 22-25 anos, os autores estimam um declínio relativo de 14% na taxa de acesso a novos empregos nas profissões expostas. Eles comparam o período seguinte ao lançamento do ChatGPT com 2022 e com a evolução das profissões não expostas. Este resultado é estatisticamente pouco significativo. Os autores destacam várias interpretações possíveis, incluindo uma mudança de profissão, um retorno à escola ou retenção em uma posição existente.

Por conseguinte, o estudo não permite a atribuição de cada posto em falta à IA. Sua medição de exposição também depende do uso de uma única plataforma e escolhas de classificação. Uma atividade observada em Claude não representa todo o trabalho realizado numa profissão.

O risco organizacional permanece compreensível: tarefas simples são frequentemente usadas para aprender. Se forem amplamente delegadas, as empresas devem organizar a formação de iniciantes de forma diferente. Isto levanta a questão da transmissão de competências, mesmo quando a força de trabalho total permanece estável.

Um assistente confiável também deve saber quando parar

As ferramentas diárias tornam a questão do controle mais urgente. O OpenAI apresentou o LifeVal em 2 de novembro para avaliar tarefas pessoais, como preparar um orçamento ou acessar serviços públicos. A empresa afirma ter construído essa avaliação a partir de pesquisas de uso do tempo e de uma pesquisa de 3.995 pessoas.

Este trabalho mostra o alargamento do mercado-alvo. Não é uma medida independente de empregos substituídos. Nem um resultado de teste garante o sucesso de cada passo real, com seus documentos em falta, suas regras locais e suas decisões envolventes.

A confiança então depende de capacidades de escrita menos espetaculares do que rápidas: recuperar a origem de uma quantidade, sinalizar ambiguidade e pedir validação. Um erro numa nota preparatória continua a ser corrigível. O mesmo erro, propagado em uma ordem ou arquivo administrativo, pode custar tempo e dinheiro.

O acesso deve seguir esta diferença. Permitir a leitura de documentos não equivale a permitir a sua divulgação. Preparar uma mensagem não significa enviá-la. Para um empregador, a produtividade real deve incorporar controles, segurança de dados e a recuperação necessária após mau desempenho.

No Líbano, os números estrangeiros não são suficientes

Os resultados internacionais não permitem quantificar os empregos libaneses abolidos por Claude ou ChatGPT. Um estudo do Banco Mundial-OIT publicado em 17 de março de 2026 abrange 135 países. Mostra que as tarefas da mesma profissão e o acesso à tecnologia digital variam muito dependendo da economia.

Aplicar um índice uniforme em toda parte pode superestimar algumas exposições. Mas conexão insuficiente ou ferramentas inacessíveis também podem impedir que você aproveite os ganhos. A divisão digital não é, portanto, uma simples protecção: pode limitar a capacidade de adaptação dos trabalhadores.

Para avaliar uma atividade local, deve-se olhar para suas operações reais, línguas de trabalho, documentos e clientes. A produção de texto ou código pode ser tecnicamente acessível. O tratamento das excepções, do conhecimento do processo e da responsabilidade perante o cliente exige uma avaliação separada.

As novas missões de acompanhamento, integração ou formação também não provam uma criação líquida de emprego. Podem tornar-se empregos, mas também aumentar as obrigações dos trabalhadores já presentes. O balanço dependerá do recrutamento, partidas, encomendas e do volume de trabalho efectivamente processado.

A novidade de Claude já proporciona um limite concreto a esta delegação. Sua ferramenta financeira pode explicar transações, mas seu lançamento permanece americano e seu acesso bancário permanece somente leitura. Antrópico pede para verificar os números importantes com o banco. Entre a síntese produzida e a decisão vinculativa, ainda há uma verificação a fazer.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews