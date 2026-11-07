Irã: Trump reivindica novas greves · Global Voices

Durante a noite de 6-7 de novembro, a mídia iraniana relatou dois projéteis na área de Suza na ilha de Qeshm. O exército iraniano também afirma ter derrubado um MQ-9, sem confirmação americana. Os danos ainda não foram determinados. O Qatar, por sua vez, nega ter anunciado o fracasso das discussões entre Washington e Teerão. Doha continua sua mediação e não relata quaisquer acordos assinados. Os esclarecimentos das autoridades sobre os eventos noturnos permanecem pendentes.

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Novas greves americanas no Irã ocorreram sexta-feira, 6 de novembro de 2026, disse Donald Trump. De acordo com uma agência de notícias americana, o presidente mencionou defesas aéreas específicas. Na mesma noite, a imprensa iraniana relatou explosões na ilha de Qeshm, perto do estreito de Ormuz. O Qatar afirma que sua mediação continua.

EUA atingiram no Irã: Trump fala sobre ação limitada

O Presidente falou em West Palm Beach, Florida, sexta à noite. Ele apresentou a operação como menor. Os eventos desta noite são distintos das greves de 2 de novembro.

O curso preciso da intervenção e seus resultados materiais ainda não foram estabelecidos. As informações disponíveis não permitem elaborar uma avaliação humana. Também não demonstram o lançamento de uma campanha militar em larga escala.

Dois projéteis reportados na área de Souza

Na noite de 6-7 de novembro, uma agência semi-oficial iraniana informou que dois mísseis atingiram Qeshm. Apresentou estas informações como preliminares. Especificou que as autoridades competentes não dispunham de informações oficiais sobre os danos e a confirmação esperada.

Uma agência estatal iraniana tinha chamado testemunhas da área de Suza, também transcrito Suza. Esses habitantes falaram de dois projéteis depois de ouvirem um avião sobre a ilha. Só estes testemunhos não identificam a aeronave, as armas utilizadas ou o alvo exato.

Qeshm está localizado na costa sul do Irã, na entrada do estreito de Ormuz. Este local coloca eventos perto de uma grande via fluvial entre o Golfo e o Golfo de Omã. A ilha já havia sido relatada em 2 de novembro. Os relatórios desta noite são uma nova sequência.

Exército iraniano reivindica destruição do MQ-9

Em uma declaração transmitida no sábado pela televisão estatal, o exército iraniano afirma ter derrubado um drone americano MQ-9 Reaper sobre Qeshm. Destina a intercepção aos seus sistemas de defesa aérea integrados na rede nacional.

Este anúncio continua a ser uma reivindicação iraniana. Nenhuma confirmação dos EUA dessa perda foi identificada nas informações consultadas. Também deve ser distinguido de um anúncio anterior pelos Guardas Revolucionários sobre um MQ-1. Ambas as comunicações mencionam modelos diferentes e não devem ser fundidas num único balanço.

Doha nega o fracasso anunciado das negociações

Ao mesmo tempo, o Catar desafiou publicações alegando que seu primeiro-ministro havia anunciado o fracasso das discussões americano-iranianas. Sua Agência Internacional de Mídia os descreveu como falsos e enganadores. Ele afirma que os comentários de Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani foram distorcidos.

Segundo o Gabinete, o Chefe de Governo, pelo contrário, indicou que ambas as partes continuaram a trabalhar num acordo. Doha assegura um contacto estreito com Washington e Teerão para apoiar as negociações. Esta negação não constitui o anúncio de um compromisso assinado e não especifica quaisquer concessões.

Esta posição prorroga as indicações oficiais de 3 de Novembro. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Catar, Majed Al-Ansari, tinha então confirmado um intercâmbio contínuo de propostas. Ele disse que uma delegação do Qatar tinha realizado cerca de três horas de discussões em Teerã no dia anterior, antes de retornar a Doha.

Al-Ansari recusou-se a anunciar um avanço preciso. Ele também salientou que ataques militares e incidentes contra navios foram prejudiciais para as negociações. O Qatar reafirmou a sua oposição às ameaças contra a navegação, na sequência do alvo do petroleiro do Qatar, Al Mayeda.

Nesta fase, Doha, portanto, mantém o canal diplomático, enquanto os detalhes dos eventos Qeshm permanecem incompletos. Os detalhes futuros esperados incluem os alvos afetados, possíveis danos e a alegação de drone do Irã.

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