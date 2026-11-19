Na Palestina, o Decreto-Lei sobre Dados Pessoais entrará em vigor em 26 de novembro de 2026. No entanto, os organismos em causa têm um prazo separado para o cumprimento. Esta cronologia apresenta nuances no relatório 7amleh, cujas observações terminam em 1 de outubro, antes da adoção do texto. O crescimento das carteiras electrónicas não é suficiente para medir o acesso real aos pagamentos. As excepções para certas bolsas bancárias também impedem a promessa de um veto individual sobre qualquer transmissão de dados financeiros.

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Os pagamentos digitais na Palestina evoluirão dentro de um novo quadro de protecção de dados. O Decreto-Lei n.o 24 de 2026, assinado em 12 de outubro e publicado em 27 de outubro, entrará em vigor em 26 de novembro. Todavia, esta data não marca a conclusão do cumprimento: os organismos em causa dispõem de 12 meses a contar da sua publicação, com uma eventual prorrogação da mesma duração.

Pagamentos digitais: dois calendários separados

Esta cronologia altera a leitura de um relatório 7amleh publicado em 4 de novembro. Com base em revisão de literatura e dez entrevistas, o estudo conclui suas observações em 1 de outubro. Em seguida, descreveu a falta de uma legislação abrangente em matéria de dados pessoais. Por conseguinte, a publicação do relatório não significa que o seu estatuto jurídico inclua decisões subsequentes.

A lacuna não invalida todas as suas observações. O relatório levantou aproximadamente 1,4 milhões de contas de carteira eletrônicas em janeiro de 2026, incluindo 1,07 milhões em Gaza. Salientou que o seu crescimento reflectia também a deterioração dos canais bancários e o difícil acesso ao dinheiro. Estes números incluem contas, não pessoas separadas, e não descrevem apenas a situação de Novembro.

Direitos, mas não um veto em cada troca

A lei prevê direitos de acesso, correção, exclusão condicional e transferência de dados. O consentimento não é a única base para o tratamento. O artigo 25.o prevê igualmente excepções ao consentimento e à informação para determinadas transacções bancárias, de crédito, de transferência e de cartão, em conformidade com a legislação aplicável.

Portanto, um usuário não pode deduzir da nova lei que qualquer transmissão financeira requer seu consentimento individual. Por outro lado, uma excepção ao consentimento não significa que todas as outras obrigações de protecção desapareçam. O exame deve abranger a natureza da operação e as disposições efectivamente aplicáveis.

A distinção entre a adopção de uma regra e o resultado prático continua a ser essencial. Uma carteira pode ser aberta sem que o titular tenha, no momento apropriado, uma ligação ou acesso ao dinheiro. O número de contas e o calendário legislativo respondem a duas questões diferentes. Para avaliar o serviço prestado, é necessário verificar as condições concretas de pagamento e os procedimentos disponíveis em caso de dificuldade.

Ilustração: Jabaliya, 31 de maio de 2024. Fotografia de Hussein Jaber / UNRWA, CC BY-SA 3.0 IGO, inalterada. Não representa um pagamento ou a situação de novembro de 2026.

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