Samir Geagea apela às autoridades libanesas para que ouçam os oficiais militares e de segurança de Hizbullah após a acusação de cinco pessoas presas no Norte. A sua declaração de 19 de Novembro exige uma expansão da investigação. Não constitui uma decisão judicial e não prejudica a culpa das pessoas.

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Na quinta-feira, 19 de novembro, Samir Geagea solicitou que a investigação sobre as cinco pessoas presas no norte do Líbano estendesse aos oficiais militares e de segurança do Hezbollah. O líder das Forças Libanesas exige a sua audição. Sua declaração constitui um pedido político, não o anúncio de uma convocação decidida pelos tribunais.

Geagea exige audiências além das cinco ordens

Em seu texto, Samir Geagea relata a acusação de cinco pessoas presas em uma área isolada entre Bcharré, Kura e Batrun. Ele relata que o comissário do governo para o tribunal militar acusou-os de formar um grupo armado, recrutar membros, equipamentos e fornecer armas.

O líder das Forças Libanesas apela às autoridades para que prossigam as investigações para além dos detidos. Segundo seu raciocínio, estes pertenceriam a uma organização mais ampla, cujos funcionários deveriam ser ouvidos. Acusa as autoridades de mostrarem complacência e exorta – as a mudar de atitude.

Alegações atribuídas ao chefe das Forças Libanesas

Em apoio a sua alegação, Geagea afirma que os cinco indivíduos reconheceram a sua adesão ao Hezbollah. Ele também afirma que os funcionários do partido confirmaram esta adesão e solicitou a sua libertação. Essas declarações estão contidas em sua declaração; não são apresentadas aqui como achados estabelecidos pelo julgamento.

Geagea concluiu que o caso não poderia ser limitado a um grupo de cinco indivíduos. Desafia e atribui responsabilidade aos responsáveis pelas estruturas militares e de segurança do Hezbollah. Este desafio continua a ser o de um líder político.

O acusado beneficia da presunção de inocência. A existência de processos judiciais não constitui uma convicção ou prova da responsabilidade dos líderes que Geagea deseja ver ouvidos. Sua intervenção exige uma ampliação da investigação; o comunicado não prevê uma decisão judicial ordenando tais audiências.

Foto de arquivo: Samir Geagea no lançamento da campanha eleitoral em 14 de março de 2022. Arquivos Libnanews. Esta imagem não representa uma audiência judicial.

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