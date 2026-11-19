Na quinta-feira, 19 de novembro, Samir Geagea solicitou que a investigação sobre as cinco pessoas presas no norte do Líbano estendesse aos oficiais militares e de segurança do Hezbollah. O líder das Forças Libanesas exige a sua audição. Sua declaração constitui um pedido político, não o anúncio de uma convocação decidida pelos tribunais.
Geagea exige audiências além das cinco ordens
Em seu texto, Samir Geagea relata a acusação de cinco pessoas presas em uma área isolada entre Bcharré, Kura e Batrun. Ele relata que o comissário do governo para o tribunal militar acusou-os de formar um grupo armado, recrutar membros, equipamentos e fornecer armas.
O líder das Forças Libanesas apela às autoridades para que prossigam as investigações para além dos detidos. Segundo seu raciocínio, estes pertenceriam a uma organização mais ampla, cujos funcionários deveriam ser ouvidos. Acusa as autoridades de mostrarem complacência e exorta – as a mudar de atitude.
Alegações atribuídas ao chefe das Forças Libanesas
Em apoio a sua alegação, Geagea afirma que os cinco indivíduos reconheceram a sua adesão ao Hezbollah. Ele também afirma que os funcionários do partido confirmaram esta adesão e solicitou a sua libertação. Essas declarações estão contidas em sua declaração; não são apresentadas aqui como achados estabelecidos pelo julgamento.
Geagea concluiu que o caso não poderia ser limitado a um grupo de cinco indivíduos. Desafia e atribui responsabilidade aos responsáveis pelas estruturas militares e de segurança do Hezbollah. Este desafio continua a ser o de um líder político.
O acusado beneficia da presunção de inocência. A existência de processos judiciais não constitui uma convicção ou prova da responsabilidade dos líderes que Geagea deseja ver ouvidos. Sua intervenção exige uma ampliação da investigação; o comunicado não prevê uma decisão judicial ordenando tais audiências.
Foto de arquivo: Samir Geagea no lançamento da campanha eleitoral em 14 de março de 2022. Arquivos Libnanews. Esta imagem não representa uma audiência judicial.
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