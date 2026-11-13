13 de novembro de 2026: a equação não anuncia o apocalipse

A data de 13 de novembro de 2026 vem de um estudo demográfico de 1960, não de um alerta científico atual. Três pesquisadores tiveram crescimento populacional prolongado até um limite matemático impossível. A trajetória observada está excluída. Uma revisão da origem desta data, seus pressupostos e projeções demográficas internacionais.

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O « fim do mundo » de 13 de novembro de 2026 não é um alerta científico atual. Esta data vem de um estudo demográfico publicado em 1960. Seus autores estenderam uma curva de crescimento populacional a um resultado matemático impossível: um número infinito de habitantes. O reaparecimento desta data na pesquisa online não transforma este modelo histórico em previsão de desastres.

O fim do mundo de 13 de novembro vem de um modelo de 1960

O texto existe. Heinz von Foerster, Patricia M. Mora e Lawrence W. Amiot foram publicados em 4 de novembro de 1960. Os três pesquisadores trabalharam no Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Illinois, em Urbana. O seu estudo centrou-se na população humana, não numa ameaça astronómica.

Seu subtítulo era uma condição essencial: a população se aproximaria infinitamente se continuasse a crescer como nos dois milênios anteriores. Os autores coletaram 24 estimativas demográficas, abrangendo aproximadamente o início de nossa era até 1958. Eles ajustaram uma função a esses dados e depois o ampliaram.

O cálculo levou a um prazo por volta de 2026, com vários anos de incerteza. O dia preciso destacado no título não foi, portanto, uma data de catástrofe medida com precisão diária. O resultado dependia da manutenção dos pressupostos do modelo.

Crescimento para acelerar sem limites

Os autores não se contentaram em imaginar uma população em constante crescimento. Eles estavam interessados em crescimento mais rápido. Seu raciocínio deu um lugar central às capacidades humanas de comunicação e cooperação. Uma população maior poderia, sob este pressuposto, enfrentar melhor os obstáculos ao seu desenvolvimento.

O historiador Alan MacEachern da Western University, no Canadá, revisitou este episódio em um texto lançado em 9 de novembro. Ele lembrou que o estudo gerou críticas científicas, mas também manteve a atenção. Suas projeções demográficas permaneceram próximas de observações para algumas das décadas seguintes.

Essa concordância não durou. De acordo com sua análise, a população mundial começou a se desviar significativamente das previsões por volta de 1993. Os nascimentos não seguiram a suposta aceleração ilimitada. O historiador coloca assim a publicação nas preocupações demográficas de meados do século XX, em vez de em um anúncio válido para hoje.

Projeções da ONU descrevem outra trajetória

As perspectivas demográficas da ONU publicadas em 2024 previam uma população mundial de 8,2 bilhões naquele ano para cerca de 10,3 bilhões em meados da década de 2080. Após este máximo, eles previram um ligeiro declínio, em torno de 10,2 bilhões no final do século. Esses valores são projeções, não contagens futuras garantidas.

Essa trajetória não se assemelha a uma curva que se tornaria infinita em novembro de 2026. Em particular, tem em conta as tendências da fertilidade. Nesta edição, as Nações Unidas estimaram a média mundial em 2,25 nascidos vivos por mulher, cerca de um filho a menos de uma geração antes.

Um abrandamento do crescimento, no entanto, não significa que a população mundial já esteja em declínio. No cenário apresentado pelas Nações Unidas, o número de habitantes continua aumentando por várias décadas antes de atingir seu máximo.

Uma data desejada, não uma nova descoberta

Na manhã de 13 de novembro, o Google Trends postou o pedido alemão de que esta data fosse associada ao fim do mundo entre as tendências ativas. O limiar foi de 100.000 pesquisas na Alemanha e 2.000 na Suíça nas últimas 24 horas. Essas indicações dizem respeito às buscas consolidadas, não ao número de pessoas que aderem a essa afirmação.

O evento do dia é, portanto, o retorno de um antigo prazo na atenção pública. O estudo tem 66 anos; sua data de publicação permanece em 4 de novembro de 1960. Seu modelo não fornece nenhuma nova evidência de um desastre esperado nesta sexta-feira.

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