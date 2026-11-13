Líbano: contrato assinado para o laboratório de drogas

Em 12 de novembro de 2026, o Ministério da Saúde e a Universidade Libanesa assinaram o acordo para estabelecer um laboratório central de referência para medicamentos. Rakan Nassereddine planeja abrir no início de 2027 no campus de Hadath, com o primeiro equipamento financiado por uma doação do Banco Mundial. No dia seguinte, o ministro colocou o projeto de volta em uma política de controle farmacêutico e qualidade hospitalar. A assinatura é um novo passo, diferente do comissionamento.

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O projecto de laboratório central da droga está a entrar numa nova fase no Líbano. O ministro da Saúde Rakan Nassereddine e presidente da Universidade Libanesa Bassam Badran assinaram um acordo de cooperação em 12 de novembro de 2026 para criar um laboratório de referência para a segurança, qualidade e eficácia das preparações farmacêuticas. O ministro planejou abrir no início de 2027 na cidade universitária de Rafic-Hariri em Hadath.

Na sexta-feira 13 de novembro, em um fórum sobre a qualidade da assistência, Rakan Nassereddine novamente mencionou este contrato assinado no dia anterior. Ele o apresentou como um dos instrumentos de sua política de controle de drogas, juntamente com novas regras de avaliação e decisões de suspensão de determinados produtos.

Do anúncio ao congresso com a Universidade

Em 5 de novembro, o ministro anunciou a próxima assinatura de um acordo com a Universidade Libanesa. Ambas as instituições já tinham revisto os preparativos administrativos e técnicos para o projecto em 2 de Novembro. Por conseguinte, a Convenção de 12 de Novembro dá expressão concreta a uma fase institucional que ainda não foi alcançada.

Na assinatura, Rakan Nassereddine indicou que uma doação do Banco Mundial seria mobilizada para equipar o laboratório em uma primeira fase. Nenhuma quantia foi especificada neste anúncio. O calendário anunciado diz respeito ao início do ano de 2027: não corresponde a uma abertura já feita, nem a uma data precisa para o início das análises.

O Ministro anexou o projecto à Decisão n.o 8 do Conselho de Ministros, de 29 de Outubro de 2025. Atribui-lhe um papel na análise e registro de medicamentos e na verificação de sua qualidade. Pretende prestar apoio técnico ao Ministério e à Agência Nacional de Medicamentos para produtos locais e importados.

Um laboratório apoiado por competências universitárias

Para Bassam Badran, a cooperação deve envolver pesquisadores, médicos e especialistas da Universidade Libanesa no serviço de saúde pública. O presidente da instituição afirmou o compromisso da universidade em disponibilizar seus recursos científicos e humanos e desenvolver uma ferramenta sustentável capaz de acompanhar os desenvolvimentos técnicos.

A cerimônia de assinatura incluiu funcionários das faculdades de medicina, farmácia, saúde pública e ciência, bem como representantes das profissões farmacêuticas e do Comitê Parlamentar de Saúde.

Em 13 de novembro, Rakan Nassereddine lembrou que o país estava privado de seu laboratório farmacêutico central há mais de 30 anos. Na sua opinião, a criação do novo instrumento deverá permitir o acompanhamento da qualidade e da eficácia dos medicamentos. O seu comissionamento continua a ser a fase seguinte do projecto.

Regras de avaliação e produtos suspensos

No fórum de sexta-feira, organizado pelo Ministério por ocasião do Dia Mundial da Qualidade, Rakan Nassereddine detalhou duas outras medidas. Ele anunciou a atualização das diretrizes e critérios para cada medicamento que entra no Líbano a ser avaliado de acordo com as normas da Organização Mundial de Saúde.

Ele também relatou decisões de suspender determinados produtos farmacêuticos na pendência de sua revisão de acordo com os critérios. O ministro não deu quaisquer nomes comerciais ou listas de produtos neste discurso. Portanto, este anúncio não se refere a toda uma categoria de tratamentos como perigosos.

A qualidade dos hospitais sob restrições orçamentais

O Ministro alargou esta prioridade aos hospitais. Ele anunciou a disposição de seu departamento para cobrir o custo de qualquer hospital público que escolhesse se envolver em um processo de acreditação e classificação. Esta abordagem continua a ser voluntária. A perspectiva de tornar obrigatória foi levantada, sem anunciar imediatamente uma nova obrigação.

Rakan Nassereddine também mencionou o fortalecimento do controle médico, com mais controladores médicos, uma nova divisão de suas missões e rotação entre eles. Estima a exigência de cobertura de saúde em aproximadamente US $ 1 bilhão, para um envelope disponível para o departamento não superior a US $ 300 milhões. Estes montantes são os adiantados pelo ministro no fórum.

Neste contexto, o laboratório Hadath deve fornecer capacidade técnica adicional para o controle farmacêutico. O acordo é assinado e foi anunciado um horizonte de abertura; o equipamento do site e o lançamento real das análises determinarão a tradução operacional desta parceria.

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