Óleo: A AIE prevê uma recuperação sob tensão

A Agência Internacional da Energia prevê um declínio da procura de petróleo em 2026 e uma recuperação no próximo ano. O seu relatório de Novembro descreve uma rápida recuperação das exportações do Golfo e do abastecimento mundial. Mas as unidades populacionais em terra continuam a diminuir, enquanto o diesel continua a ser muito caro. O regresso da carga ainda não é suficiente para eliminar as perturbações da refinação e do transporte. A segurança marítima continua a ser um risco para a restauração sustentável dos abastecimentos.

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A Agência Internacional de Energia prevê uma diminuição da demanda mundial de petróleo de 2,7 milhões de barris por dia em 2026. Em seu relatório publicado sexta-feira, 13 de novembro, estima o consumo em 102,3 milhões de barris por dia. Um rebote de 2 milhões é esperado em 2027. O suprimento sobe mais rápido, mas o diesel permanece caro e as ações disponíveis em terra continuam a diminuir.

Petróleo: o retorno da carga do Golfo

A produção mundial atingiu 105,4 milhões de barris por dia em outubro, 2,3 milhões mais do que em setembro. Este aumento segue-se a um aumento de 3 milhões em Setembro. Foi registado um aumento cumulativo de 5,3 milhões desde Agosto.

As exportações de petróleo do Golfo, excluindo Omã, atingiram 18,4 milhões de barris por dia em outubro. No entanto, permanecem 26% abaixo de seu nível pré-guerra. O petróleo bruto representa 15 milhões de barris por dia, ou 82 por cento do volume pré-conflito.

Esta recuperação levou a agência a aumentar a sua previsão global de abastecimento para o quarto trimestre de 2026 em 3,3 milhões de barris por dia. Ao longo de todo o ano, no entanto, espera uma diminuição de 4,8 milhões. As perdas no Médio Oriente e na Rússia são apenas parcialmente compensadas noutros países.

Juntos, espera-se que os Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina e Guiana aumentem a produção em 1,6 milhão de barris por dia este ano. Para 2027, a AIE prevê uma oferta global média de 108,1 milhões, aumentando 6,6 milhões. Trata-se de uma projecção, em particular em função da recuperação dos fluxos do Golfo.

Consumo ainda retido pelos preços

A demanda recupera menos rapidamente do que a oferta. As exportações de produtos refinados e de gás de petróleo liquefeito do Golfo permanecem perto da metade do seu nível pré-guerra. Os preços elevados dos combustíveis também continuam a afectar o consumo.

O declínio anual esperado no quarto trimestre é de 2,7 milhões de barris por dia. Seria, portanto, menos marcado do que no segundo trimestre, onde a diminuição foi de 5 milhões, e do que no terceiro, de 3,8 milhões. A agência prevê um retorno ao crescimento por volta de março de 2027.

Quase 80% do rebote previsto para o próximo ano viria do GPL, do etano e da nafta, que são utilizados em petroquímicos. Os combustíveis de transporte cresceriam muito menos. A AIA sublinha o efeito da electrificação dos veículos e da melhoria da sua eficiência energética.

Mais petróleo no mar, menos em terra

As ações mundiais aumentaram 52 milhões de barris em outubro, seu primeiro aumento desde junho. Este aumento mascara diferentes situações. Os volumes transportados no mar saltaram 86 milhões de barris com a retomada das exportações do Golfo.

Em terra, as reservas diminuíram ainda mais e estão no seu nível mais baixo desde pelo menos 2016. O total de estoques da OCDE perdeu 47 milhões de barris, incluindo 41 milhões de barris para estoques industriais. Desde o início da guerra, o declínio cumulativo dos estoques mundiais tem sido de 462 milhões.

Por conseguinte, um aumento da carga de trânsito não significa que as refinarias e os mercados tenham imediatamente os mesmos volumes. O transporte, descarga e processamento de petróleo bruto permanecem etapas distintas.

Diesel permanece o ponto de tensão

A queda dos preços do petróleo bruto não passa uniformemente para produtos refinados. North Sea Dated Reference Oil aumentou de $136 por barril no início de outubro para aproximadamente $93 no momento da reportagem. Este preço não é uma citação em tempo real na sexta-feira.

Na Europa, os preços do gasóleo baixaram 11% durante o mesmo período. No entanto, eles permaneceram perto de $180 por barril, 77 por cento acima de seu nível pré-guerra. Os ataques à infraestrutura energética russa limitam as entregas de diesel, além das perdas no Oriente Médio.

As refinarias globais processaram 81,3 milhões de barris por dia em outubro, um vazio sazonal. A AIE tenciona aumentar para 84,7 milhões em Dezembro. Além disso, conta com as novas quotas de exportação da China para produtos refinados e com a aceleração da disponibilidade de reservas de gasóleo de emergência para reduzir a lacuna de abastecimento nos próximos meses.

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