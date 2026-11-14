Ormuz: Alerta da ONU sobre os riscos marítimos

Khaled Khiari alertou o Conselho de Segurança em 13 de novembro sobre os riscos contínuos para a navegação em Ormuz e em torno de Bab al-Mandeb. O restabelecimento de parte das exportações de energia por outras rotas não significa uma normalização do transporte marítimo. O registo IMO documenta danos e perdas de vidas sem atribuir todos os incidentes à mesma pessoa. Londres pede a reabertura de Ormuz e apoia mediadores, incluindo o Qatar. Nenhum novo acordo é anunciado.

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A ONU convocou na sexta-feira, 13 de novembro de 2026, para restaurar a navegação segura no Estreito de Ormuz e em torno de Bab al-Mandeb. Antes do Conselho de Segurança, Khaled Khiari advertiu que a recuperação das exportações de energia não significava um retorno ao normal. Os navios e as suas tripulações continuam bloqueados no Golfo, enquanto as restrições marítimas continuam a afectar o comércio.

Ormuz: estradas alternativas não eliminam o risco

O Subsecretário-Geral das Nações Unidas salientou a diferença entre os volumes de energia exportados e as condições de navegação. Rotas alternativas têm ajudado a restaurar as exportações regionais. No entanto, não tornam as estradas comerciais previsíveis ou seguras.

Segundo Khaled Khiari, as perturbações aumentam a energia, o transporte e os seguros. Eles também ameaçam a segurança alimentar, especialmente porque as remessas de fertilizantes permanecem fortemente restritas. A sua intervenção não representa um custo adicional uniforme para todos os países ou mercadorias.

A ONU apela à restauração da passagem de navios, em conformidade com o direito internacional. Solicita igualmente a cooperação com a Organização Marítima Internacional, a OMI, para melhorar a segurança da navegação. Estes pedidos não constituem o anúncio de uma reabertura efectiva nem o anúncio de um novo sistema já operacional.

Danos documentados, responsabilidades para distinguir

O registo público da OMI em Ormuz e no Médio Oriente, consultado em 14 de Novembro, informou 25 mortes confirmadas entre marinheiros. Esta revisão regional não é o único dia de 13 de novembro. As entradas detalhadas distinguem os danos, os danos, as pessoas desaparecidas e a poluição, em vez de agrupar estas situações sob uma fórmula.

A Tarifa é a partir de 7 de novembro no Estreito de Ormuz, com danos e nenhuma poluição relatada. A Safira de Velos aparece em 4 de novembro, a 50 milhas náuticas ao norte de Madinat Ash Shamal, Qatar. Sua linha menciona danos, a ausência de poluição e a morte de um marinheiro.

Estes exemplos documentam incidentes pré-khiari. Eles não permitem apresentar novos ataques como ocorreu no sábado, 14 de novembro. Nem o quadro é suficiente para atribuir cada incidente à mesma pessoa responsável.

Londres apoia mediação do Catar

Em sua declaração ao Conselho de Segurança em 13 de novembro, a embaixadora britânica Sarah MacIntosh pediu a reabertura de Ormuz. Condenou os ataques que atribuiu ao Irão e afirmou o apoio de Londres aos países do Golfo. Esta acusação britânica deve ser distinguida do recenseamento técnico da OMI.

O representante do Reino Unido elogiou igualmente os esforços dos mediadores, em particular do Catar, para evitar uma nova escalada. Khaled Khiari incentivou o Irã e os Estados Unidos a aproveitar oportunidades diplomáticas. As intervenções examinadas não anunciam um acordo para pôr termo às restrições de navegação.

Fotografia ilustrativa: petroleiro, arquivo Libnanews publicado em junho de 2019. Data e local do tiroteio não estabelecido. Não há ligação entre o navio representado e os incidentes mencionados. Vestido editorial Libnanews.

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