14 novembre 2026
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Ormuz: Alerta da ONU sobre os riscos marítimos

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Khaled Khiari alertou o Conselho de Segurança em 13 de novembro sobre os riscos contínuos para a navegação em Ormuz e em torno de Bab al-Mandeb. O restabelecimento de parte das exportações de energia por outras rotas não significa uma normalização do transporte marítimo. O registo IMO documenta danos e perdas de vidas sem atribuir todos os incidentes à mesma pessoa. Londres pede a reabertura de Ormuz e apoia mediadores, incluindo o Qatar. Nenhum novo acordo é anunciado.

Ormuz : l’ONU alerte sur les risques maritimes. Photographie d’archives illustrative d’un pétrolier, publiée en juin 2019, sans lien établi avec les incidents actuels.
Un pétrolier en mer, photographie d’archives de la banque Libnanews publiée en juin 2019. Date et lieu exacts de prise de vue non établis. Aucun lien établi entre le navire représenté et les incidents évoqués dans l’article. Habillage typographique Libnanews sans génération de scène. © Archives Libnanews
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A ONU convocou na sexta-feira, 13 de novembro de 2026, para restaurar a navegação segura no Estreito de Ormuz e em torno de Bab al-Mandeb. Antes do Conselho de Segurança, Khaled Khiari advertiu que a recuperação das exportações de energia não significava um retorno ao normal. Os navios e as suas tripulações continuam bloqueados no Golfo, enquanto as restrições marítimas continuam a afectar o comércio.

Ormuz: estradas alternativas não eliminam o risco

O Subsecretário-Geral das Nações Unidas salientou a diferença entre os volumes de energia exportados e as condições de navegação. Rotas alternativas têm ajudado a restaurar as exportações regionais. No entanto, não tornam as estradas comerciais previsíveis ou seguras.

Segundo Khaled Khiari, as perturbações aumentam a energia, o transporte e os seguros. Eles também ameaçam a segurança alimentar, especialmente porque as remessas de fertilizantes permanecem fortemente restritas. A sua intervenção não representa um custo adicional uniforme para todos os países ou mercadorias.

A ONU apela à restauração da passagem de navios, em conformidade com o direito internacional. Solicita igualmente a cooperação com a Organização Marítima Internacional, a OMI, para melhorar a segurança da navegação. Estes pedidos não constituem o anúncio de uma reabertura efectiva nem o anúncio de um novo sistema já operacional.

Danos documentados, responsabilidades para distinguir

O registo público da OMI em Ormuz e no Médio Oriente, consultado em 14 de Novembro, informou 25 mortes confirmadas entre marinheiros. Esta revisão regional não é o único dia de 13 de novembro. As entradas detalhadas distinguem os danos, os danos, as pessoas desaparecidas e a poluição, em vez de agrupar estas situações sob uma fórmula.

A Tarifa é a partir de 7 de novembro no Estreito de Ormuz, com danos e nenhuma poluição relatada. A Safira de Velos aparece em 4 de novembro, a 50 milhas náuticas ao norte de Madinat Ash Shamal, Qatar. Sua linha menciona danos, a ausência de poluição e a morte de um marinheiro.

Estes exemplos documentam incidentes pré-khiari. Eles não permitem apresentar novos ataques como ocorreu no sábado, 14 de novembro. Nem o quadro é suficiente para atribuir cada incidente à mesma pessoa responsável.

Londres apoia mediação do Catar

Em sua declaração ao Conselho de Segurança em 13 de novembro, a embaixadora britânica Sarah MacIntosh pediu a reabertura de Ormuz. Condenou os ataques que atribuiu ao Irão e afirmou o apoio de Londres aos países do Golfo. Esta acusação britânica deve ser distinguida do recenseamento técnico da OMI.

O representante do Reino Unido elogiou igualmente os esforços dos mediadores, em particular do Catar, para evitar uma nova escalada. Khaled Khiari incentivou o Irã e os Estados Unidos a aproveitar oportunidades diplomáticas. As intervenções examinadas não anunciam um acordo para pôr termo às restrições de navegação.

Fotografia ilustrativa: petroleiro, arquivo Libnanews publicado em junho de 2019. Data e local do tiroteio não estabelecido. Não há ligação entre o navio representado e os incidentes mencionados. Vestido editorial Libnanews.

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