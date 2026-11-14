Amina Mohammed espera em Beirute este fim de semana

A ONU anuncia a chegada de Amina Mohammed em Beirute durante o fim de semana de 14 e 15 de novembro. O Secretário-Geral Adjunto deve reunir-se com agentes humanitários, funcionários libaneses e pessoal da UNIFIL. Saúde mental e apoio psicossocial é o primeiro objetivo anunciado no Plano Greentree lançado em 2025. Nenhum horário detalhado ou chegada real é confirmado. O financiamento inicial do programa não deve ser confundido com uma nova ajuda ao Líbano.

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Amina Mohammed é esperado em Beirute durante o fim de semana de 14 e 15 de novembro. A ONU anunciou a mudança em 13 de novembro de 2026, colocando a saúde mental e o apoio psicossocial no centro do programa. Estão também previstas discussões com as autoridades libanesas e com o pessoal da UNIFIL. O anúncio não confirma uma chegada já feita.

Amina Mohammed espera de agentes humanitários

O Secretário-Geral Adjunto das Nações Unidas deverá visitar projetos destinados às populações afetadas por crises, incluindo comunidades deslocadas. Ela deve se encontrar com cuidadores, parceiros humanitários e stakeholders de linha de frente. Essas trocas incluirão o acesso ao apoio psicológico, bem como o apoio aos profissionais expostos ao estresse e ao trauma.

O deslocamento faz parte do plano de aceleração de Greentree. Este programa envolve o Gabinete das Nações Unidas para as Parcerias, a OMS, a UNICEF, o ACNUR e o Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários. Amina Mohammed e Julia Gillard, presidente da Wellcome, participaram em sua preparação com especialistas internacionais.

Um programa lançado em 2025, não um novo envelope

As Nações Unidas introduziram Greentree em 23 de setembro de 2025, com um início planejado no Chade e Líbano. O projeto prolongou uma reunião em novembro de 2024. Por conseguinte, a visita anunciada para este fim-de-semana diz respeito a uma iniciativa já lançada, e não à criação de um programa anteriormente inexistente.

No momento do lançamento, Wellcome anunciou um compromisso de 13,2 milhões de dólares. Este financiamento destinava-se a apoiar o arranque da iniciativa, a investigação e a adaptação das intervenções aos contextos locais. Este não foi um montante prometido apenas para o Líbano. Este montante de 2025 também não constitui um novo auxílio concedido durante a viagem de novembro de 2026.

Os objetivos apresentados por Wellcome são concretos: desenvolver e avaliar intervenções psicológicas que possam ser oferecidas a mais pessoas e depois integrá-las em serviços humanitários. A educação e a protecção estão entre os sectores em causa. O programa inclui também formação de profissionais e reforço das políticas nacionais. Estes objectivos descrevem o seu quadro de acção, não uma avaliação dos resultados já alcançados no Líbano.

Reuniões do Governo e da UNIFIL

Amina Mohammed também precisa falar com altos funcionários do governo e a equipe das Nações Unidas no país. Foi anunciada uma reunião com o pessoal da UNIFIL para saudar o compromisso dos agentes de manutenção da paz e reafirmar o apoio das Nações Unidas à estabilidade do sul do Líbano.

O programa tornado público não especifica o calendário das entrevistas nem os sítios a visitar. Também não apresenta uma decisão sobre o futuro da UNIFIL. Os passos reais e quaisquer novos compromissos terão de ser distinguidos deste anúncio de viagem.

Foto de arquivo: Amina J. Mohammed em Washington, 18 de abril de 2024. Freddie Everett / Departamento de Estado dos EUA, domínio público. Esta imagem não mostra a visita anunciada em Beirute em novembro de 2026.

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