8 novembre 2026
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Olimpismo libanês: uma resposta prevista para 15 de Novembro

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O COI e o Conselho Olímpico Asiático pedem à ministra Nora Bayrakdarian uma resposta antes de 15 de Novembro sobre a governação olímpica libanesa. Sua carta pede a cooperação com a gestão internacionalmente reconhecida, presidida por Boutros Jalkh, e discute possíveis sanções. Não anuncia quaisquer exclusões já decididas. O conflito com a equipa da Jihad Salameh, beneficiária de um certificado ministerial, exige uma distinção entre o reconhecimento desportivo, os actos administrativos e o âmbito do prémio arbitral invocado pelos organismos internacionais.

Gouvernance libanaise : réponse avant le 15 novembre. Photographie d’archives.
Gzzz • Siège du CIO, Lausanne, 8 mars 2020 • CC BY-SA 4.0. Photographie entière simplement redimensionnée. Mise en page Libnanews. Licence : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ © Gzzz
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A disputa sobre a liderança do Comitê Olímpico Libanês está chegando a um novo prazo. Numa carta dirigida à Ministra da Juventude e Desporto, Nora Bayrakdarian, o Comité Olímpico Internacional e o Conselho Olímpico Asiático solicitaram uma resposta até 15 de Novembro de 2026. O correio, cujo conteúdo foi tornado público, convida as autoridades a trabalhar com a liderança reconhecida pelas autoridades olímpicas internacionais.

A carta refere-se a medidas de protecção e possíveis sanções. Não anuncia uma suspensão já pronunciada contra o Líbano. Para os atletas, essa diferença é essencial: uma advertência institucional não deve ser apresentada como uma exclusão adquirida das competições.

Olimpismo libanês: duas direções competitivas

O conflito entre duas equipes resultante de eleições realizadas com dois dias de diferença em maio de 2025. A liderança presidida por Boutros Jalkh foi eleita em 16 de maio. O COI reconhece-o, de acordo com os termos da carta. Outra equipe, presidida por Jihad Salameh e eleita em 14 de maio, obteve um certificado administrativo do Ministério.

Esta sobreposição cria dois níveis de reconhecimento. É da responsabilidade das autoridades desportivas internacionais. O outro diz respeito a um acto da administração libanesa. Encará-los como equivalentes impediria a compreensão da discordância: cada um produz seus efeitos em um contexto diferente, e é justamente sua articulação que é problemática.

A gestão de Boutros Jalkh contesta a certificação concedida à equipe rival. Este desafio deve permanecer distinto de uma decisão judicial que anula o acto ministerial. O correio internacional insta as autoridades a restabelecerem a cooperação exclusiva com a gestão que reconhece.

A decisão arbitral invocada

A carta refere-se a uma decisão do Tribunal Arbitral do Desporto de 20 de Março de 2026. Ela apresentou a cooperação com a gestão eleita em 16 de maio de 2025 como a implementação desta decisão. O texto integral da adjudicação continua a ser necessário para especificar a sua fundamentação, os seus destinatários e o âmbito exacto das suas disposições.

Seria, portanto, excessivo transformar essa referência num juízo sobre todos os actos administrativos no Líbano. A questão levantada pelo correio é mais circunscrita: as autoridades olímpicas pedem às autoridades públicas que reconheçam, nas suas relações com o movimento desportivo, a liderança que consideram legítima.

O seu pedido diz igualmente respeito às federações nacionais regularmente filiadas e reconhecidas pelas respectivas federações internacionais. A disputa excede assim a nomeação de um presidente. Afeta a cadeia de representação esportiva e sua relação com o movimento olímpico.

Um aviso, não uma penalidade adquirida

A carta refere-se ao artigo 27.o-2 da Carta Olímpica para discutir possíveis medidas para o Movimento Olímpico e Desportivo Libanês. Apela a uma acção rápida para evitar este resultado e para restabelecer a coerência das relações institucionais.

Nesta fase, não pode ser deduzida dessa indicação qualquer sanção fixa. Nem a sua forma, duração, nem as competições que possa interessar devem ser inventadas. As consequências para os atletas dependeriam de uma possível decisão e seus termos.

O prazo de 15 de novembro é para a resposta do ministro. Não constitui, nas informações disponíveis, a data automática de entrada em vigor de uma exclusão. São dois acontecimentos diferentes: responder a uma exigência institucional e passar por uma medida formal.

O próximo elemento decisivo será, portanto, a resposta ao COI e ao Conselho Olímpico Asiático. O seu conteúdo permitirá-nos saber se as autoridades libanesas anunciam medidas de cooperação, contestam a leitura do processo ou pedem esclarecimentos sobre as medidas previstas.

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