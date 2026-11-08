O exército libanês anuncia 28 prisões em Bekaa, Norte e Monte Líbano. A sua declaração de 8 de Novembro distinguiu-se entre intervenções após incidentes armados, a detenção de um homem procurado para a captura anterior de um carro em Ain al-Héloué e cheques de residência. Armas, munições e haxixe foram apreendidos. A instituição não deve especificar a data de cada operação ou as quantidades apreendidas. Continua a ser feita uma investigação sob supervisão judicial, sem uma condenação anunciada nesta fase.

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Numa declaração datada de domingo 8 de novembro de 2026, o Exército Libanês anunciou a prisão de 28 pessoas. Essas operações ocorreram em Bekaa, Norte e Monte Líbano. Entre as pessoas presas está um homem procurado pela prisão prévia de um carro em Ain al-Héloué, segundo a instituição militar.

O balanço inclui três libaneses e 25 sírios. Consiste em procedimentos distintos: incidentes armados, busca de um suspeito e verificação de documentos de residência. A versão não especifica as datas de cada transação. Por conseguinte, não permite que todos se situem em 8 de Novembro.

Exército Libanês detalha prisões em Bekaa

Na barragem de Al-Mahatta, em Ras Baalbek, os militares prenderam um sírio que foi identificado como sendo procurado por ter montado um carro no campo de Ain al-Helouah. O exército coloca os factos numa data anterior, sem mais esclarecimentos. Não menciona nenhuma explosão do veículo, vítimas ou afiliação do suspeito.

Na mesma barragem, outra intervenção levou à prisão de dezoito sírios e libaneses que os transportavam. O exército informou que esses passageiros estavam viajando no Líbano sem documentos legais. Ela não os acusa da bomba do carro.

Em Safri, na área de Baalbek, um libanês também foi preso por demissão, de acordo com o comunicado de imprensa. Os militares alegam ter encontrado haxixe em sua posse. Nenhuma quantidade é dada.

Procuras após incidentes armados

O exército também anuncia buscas em Laylaki, Baabda, Fnaydik e Akkar al-Atika. Essas intervenções seguem incidentes armados nestas áreas. Um libanês, suspeito de ter disparado, foi preso. Armas e munições foram apreendidas, sem uma enumeração no texto.

A busca continua encontrando outras pessoas envolvidas nesses incidentes, diz a instituição militar. Não detalha as circunstâncias de cada confronto ou seu possível impacto humano.

Finalmente, na barragem de Deir Ammar, no distrito de Minieh-Denniyeh, seis sírios foram presos. O exército acusa-os de entrada irregular no Líbano e de movimento sem documentos legais.

As acusações contra as várias pessoas presas continuam a ser apresentadas pelo exército. O comunicado anuncia o início de investigações sob a supervisão da justiça competente e entrega de objetos apreendidos. Ele não relata quaisquer condenações.

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