Israel: Eisenkot recebe mandato · Vozes globais

Gadi Eisenkot recebeu um mandato no domingo 8 de novembro para formar o próximo governo israelense em uma cerimônia em Jerusalém. Isaac Herzog percebe assim a escolha anunciada no dia anterior. O líder Yashar tem 28 dias, com uma possível prorrogação de 14 dias. Pede um governo nacional de emergência, mas as suas 67 recomendações parlamentares não são uma coligação. Benjamin Netanyahu permaneceu à frente do governo cessante até a inauguração de um novo executivo pelo Knesset.

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Gadi Eisenkot é mandatado para formar o próximo governo israelense. O presidente Isaac Herzog entregou – o domingo, 8 de novembro, durante uma cerimônia na residência presidencial em Jerusalém. O líder do partido Yashar tem agora 28 dias para reunir parceiros e apresentar um executivo ao Knesset. Benjamin Netanyahu permanece primeiro-ministro até que um novo governo seja investido.

Esta apresentação oficial reflecte a escolha anunciada pela Presidência no sábado à noite. A cerimônia, marcada para as 17:00 hora local, foi o tema de uma transmissão presidencial a partir das 15:00 UTC. Abre o prazo legal para a formação do governo, após vários dias de consultas com os partidos eleitos em 27 de outubro.

Eisenkot recebe mandato e pede emergência nacional

Na cerimônia, o ex-Chefe de Estado-Maior reafirmou sua vontade de formar um governo nacional de emergência. Ele apresentou esta missão como uma pesada responsabilidade para todos os cidadãos israelenses.

Eisenkot descreveu uma situação marcada por frentes de guerra sempre abertas e uma profunda crise diplomática. Ele achava que a formação do governo exigiria iniciativas políticas incomuns. Segundo ele, Israel não pode perder tempo ou aumentar o número de eleições.

Herzog pediu-lhe que tomasse as medidas necessárias para estabelecer um governo para servir toda a população. O Presidente também expressou a esperança de que o próximo executivo ajude a reunir uma sociedade dividida.

28 dias para transformar recomendações em acordos

O mandado não vale a pena. A Lei Básica sobre o Governo concede ao candidato 28 dias para formar sua equipe. Herzog pode prolongar este período por até 14 dias. Essa extensão não é automática.

A Presidência identificou 67 recomendações parlamentares para Eisenkot, contra 46 para Netanyahu. Sete funcionários eleitos não tinham recomendado nenhum candidato. Estes apoios são aqueles que devem tentar formar o governo; Não constituem um acordo de coligação.

O Eisenkot Block tem 48 lugares de 120 no Knesset. As duas formações árabes, Rasam e a Lista Comum, total de 19 eleitos e recomendados ao Presidente. A sua participação ou apoio a um governo continua a ser questões distintas.

Netanyahu mantém as funções do chefe de governo cessante. A entrega do mandato ao seu rival não implica qualquer transferência imediata da autoridade executiva. Eisenkot tem agora de negociar compromissos suficientes para ganhar a confiança do Parlamento.

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