Oficiais do Exército no Sul do Líbano: Israel está buscando um direito de controle sobre sua identidade?

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O incidente de Deir Mimas levanta uma questão que vai além do solo

O incidente em Deir Mimas em 18 de setembro de 2026 pode ter revelado uma disputa muito mais profunda do que um confronto local entre soldados libaneses e israelenses. Segundo as informações disponíveis, soldados do 7o regimento das Forças Armadas libanesas montaram um ponto de observação temporário perto da cidade para proteger os agricultores de inspecionar suas terras. A chegada de uma força israelense causou tensão. Granadas impressionantes foram então lançadas na área onde os militares libaneses estavam, antes de sua retirada.

As Forças Armadas Libanesas informaram que o seu destacamento tinha sido coordenado no âmbito do mecanismo internacional resultante do acordo-quadro. Esta clarificação poderia ter encerrado o incidente sobre uma questão operacional: quem tinha sido informado do movimento, que informações de contacto tinham sido fornecidas, e por que razão os soldados libaneses foram, no entanto, apanhados?

O tratamento israelense do evento deslocou o debate sobre um terreno muito mais sensível. Um centro israelense trabalhando em questões de segurança no Norte estava interessado não só na presença do exército, mas também na identidade do oficial encarregado da área, apresentado como Mohammad Nabih Nassereddine, oficial do 7o regimento.

A análise de Israel supostamente enfatizou sua adesão à comunidade xiita e suas origens na região de Hermel. Teria então associado essa origem geográfica ao ambiente político e social do Hezbollah, antes de considerar que a identidade denominacional do oficial não poderia ser ignorada na análise do incidente.

No entanto, nenhum dos elementos citados neste raciocínio estabeleceu a adesão de um oficial no Hezbollah ou o desempenho de uma missão em seu nome. O raciocínio baseou-se na sua identidade comunitária e origem regional.

É esta passagem que transforma o incidente de Deir Mimas num ficheiro de estado. A questão não é mais apenas onde o exército libanês pode implantar. Torna-se:Procura Israel agora determinar que oficiais libaneses são considerados aceitáveis para servir no Sul?

Mohammad Nabih Nassereddine, um oficial transformado em um caso político

O caso de Mohammad Nabih Nassereddine é importante porque mostra o mecanismo utilizado.

O oficial não é descrito apenas pela sua função militar. Sua filiação confessional é enfatizada. A origem de Hermel é então usada como um índice político. Finalmente, essa combinação leva a uma questão sobre sua confiabilidade.

O problema está muito além de sua pessoa.

Se a pertença a uma comunidade ou origem de uma região considerada favorável ao Hezbollah se tornar critério para suspeitar de um oficial do exército, uma parte significativa dos militares libaneses poderia ser colocada sob suspeita sem qualquer elemento individual.

Essa lógica entra em conflito diretamente com a estrutura da instituição militar libanesa. O exército é composto por militares de todas as comunidades e regiões. O próprio princípio de sua operação pressupõe que os soldados agem de acordo com a cadeia de comando militar e não como representantes de sua comunidade original.

Fazer da identidade confessional um critério de segurança seria, portanto, introduzir no exército uma classificação externa que a instituição não reconhece oficialmente.

O precedente seria particularmente pesado no Sul, onde o exército é precisamente chamado para se tornar o ator central de segurança.

O Governo de Nawaf Salam alega querer alargar a autoridade exclusiva do Estado e confiar a responsabilidade exclusiva pela segurança ao aparelho jurídico. Se, ao mesmo tempo, Israel afirma implicitamente a possibilidade de distinguir entre oficiais « aceitáveis » e « suspeitos », a soberania do Estado é confrontada com uma contradição fundamental.

Uma lista de oficiais já circulado em julho

O caso não começaria em Deir Mimas.

De acordo com informações recordadas nas fontes de 23 de Setembro, Israel transmitiu às autoridades libanesas através dos Estados Unidos,uma lista contendo os nomes de oficiais do exército senior ele recusou estar presente no sul do Líbano.

Essas informações haviam circulado em julho de 2026. Foi acompanhado por negações e nunca levou à publicação oficial de uma lista.

A sua existência não pode, por conseguinte, ser considerada definitiva a partir dos únicos documentos disponíveis.

Mas o novo episódio de Deir Mimas dá-lhe outro alcance.

Tomada isoladamente, a conta de Julho poderia ser vista como uma fuga difícil de verificar. Dois meses depois, uma organização israelense analisa publicamente um incidente militar libanês examinando a identidade denominacional e regional de um oficial.

Os dois elementos não provam que exista uma política oficial israelita de selecção de oficiais. No entanto, revelam continuidade na pergunta colocada: a identidade dos militares libaneses destacados no Sul é agora de interesse para as estruturas de segurança israelenses da mesma forma que suas missões e posições?

Se a lista de Julho existe, o assunto torna-se muito mais sério. Isto deixaria de ser uma análise publicada por um centro de investigação israelita, mas um pedido de um Estado estrangeiro relativo à organização interna do exército libanês.

O que a lista contém permanece desconhecido

O primeiro problema é que a lista não é pública.

O número de agentes em causa não consta das informações disponíveis. Seus nomes não são fornecidos. Nem são conhecidos os critérios que teriam levado Israel a desafiá-los.

Seriam suspeitas individuais baseadas em inteligência? Casais de família? Regiões de origem? Pertencer fiel? Precedentes operacionais? Ou simplesmente um apreço israelense de como alguns oficiais realizam suas missões?

Estas diferenças são fundamentais.

Pode ser verificada uma acusação específica contra um agente com base em informações individuais. Uma objeção à sua confissão ou local de nascimento levanta uma pergunta completamente diferente.

Portanto, a possível publicação ou confirmação dessa lista seria um passo importante. Determinaria se o caso Nassereddine está isolado ou se corresponde a uma grelha de avaliação mais ampla.

A ideia de uma unidade especial para o Sul acrescenta uma segunda zona de sombra

Outro elemento aparece nas informações disponíveis: já foram realizadas discussões sobre a criação de uma força ou regimento especificamente para o Sul.

A ideia de uma unidade especializada não é nada extraordinária em si mesma. A situação específica da fronteira pode justificar uma organização adequada, equipamento específico e formação para as missões de acompanhamento.

Mas uma versão muito mais sensível também teria circulado: a composição desta força poderia ser projetada de modo a excluir soldados xiitas.

Não há provas de que tal projecto tenha sido adoptado pelo Estado libanês ou pelo comando do exército. Essas informações são relatadas no contexto das discussões em torno da presença militar no Sul.

No entanto, merece ser examinado porque se encaixa exatamente na lógica do tratamento de Nassereddine.

Se uma unidade para o Sul fosse composta de acordo com um critério religioso, o problema não mais se preocuparia apenas com Israel. Isso afetaria diretamente a organização do exército libanês e o equilíbrio em que se baseia.

Tal decisão teria igualmente consequências políticas consideráveis. A população xiita é uma parte significativa do povo do sul do Líbano. Implantar uma força destinada a excluir soldados dessa comunidade criaria imediatamente uma crise de confiança entre o exército e uma parte da população que deveria proteger.

Agora não há provas de que tal decisão esteja em preparação. Mas a própria existência desta discussão explica porque a informação sobre as identidades dos oficiais é particularmente sensível.

Da missão militar à sua composição

A progressão dos supostos requisitos é provavelmente a questão mais importante no arquivo.

Na primeira fase, as discussões incidiram sobre:o que o exército libanês deve fazer: implantação em certas áreas, controle de armas, inspecionar locais, prevenir certas atividades e garantir a segurança após uma retirada israelense.

Numa segunda fase, as discussões podem centrar-se em:onde pode implantare mecanismos de coordenação para evitar incidentes.

Mas se as informações sobre listas de oficiais forem confirmadas, aparece uma terceira fase:quem pode realizar estas tarefas.

É uma mudança de natureza.

A coordenação militar pode determinar que uma unidade deve anunciar o seu deslocamento para evitar confrontos. Normalmente não dá à outra parte o direito de escolher o comandante dessa unidade.

É precisamente a fronteira que parece estar turva.

O caso de Deir Mimas mostra uma força libanesa cuja presença foi supostamente coordenada. Apesar disso, a análise israelense então avança para a identidade do oficial.

A questão operacional torna-se, portanto, identidade.

Pressão dos EUA é a outra dimensão do caso

A informação disponível também descreve uma pressão americana mais ampla sobre o exército libanês.

Os atores políticos libaneses e ativistas baseados nos Estados Unidos acusam regularmente o comando de não implementar as decisões sobre o desarmamento do Hezbollah rapidamente. Segundo esses críticos, o exército deveria adotar uma atitude mais ofensiva.

O comando militar está, portanto, numa posição particularmente delicada.

O governo pede-lhe para estender a autoridade estatal. Washington financia e equipa em parte a instituição. Israel pediu garantias de segurança. Ao mesmo tempo, o exército deve preservar a sua coesão interna e evitar um confronto que possa transformar-se num conflito civil.

Os funcionários libaneses também invocariam o risco de sanções americanas contra oficiais ou de uma redução da ajuda militar para explicar a necessidade de ter em conta certas observações de Washington.

A este respeito, as fontes referem-se ao precedente de sanções contra funcionários militares e de segurança geral, bem como às repetidas ameaças de redução da assistência à instituição militar.

Esta dependência cria uma alavanca.

O exército libanês tem recebido ajuda significativa dos EUA em equipamentos, munições, treinamento e apoio logístico há anos. Ao mesmo tempo em que as necessidades estão aumentando no Sul, a ajuda externa torna-se, portanto, um instrumento que pode influenciar as escolhas institucionais.

Isto não prova que Washington transmita ou apoie todos os pedidos de oficiais israelitas. Por outro lado, se a lista de Julho passar efectivamente pelo mediador americano, o papel dos Estados Unidos terá de ser clarificado.

Washington transmite os pedidos ou apoia-os?

Esta é uma das perguntas ainda sem resposta.

O mediador pode transmitir um pedido sem o apoiar. Os Estados Unidos podem ter comunicado uma objecção israelita às autoridades libanesas simplesmente porque administra o mecanismo de coordenação.

Mas eles também podem considerar certas objeções legítimas e pedir Beirute para levá-las em conta.

A diferença é considerável.

No primeiro caso, Washington serve como caixa de correio diplomática. Na segunda, a pressão israelense goza de peso político e financeiro americano.

As fontes disponíveis não permitem decidir.

Para determinar isso, seria necessário saber a redação exata da mensagem de julho. Foi uma « lista israelita » enviada para informação? Uma recomendação dos EUA? Uma condição relacionada com a cooperação militar? Um simples pedido de verificação?

A resposta mediria a real extensão do problema.

O incidente de Deir Mimas torna-se um teste

O episódio de 18 de setembro pode servir como um caso concreto.

A primeira pergunta é factual: o 7o regimento foi devidamente coordenado? A informação disponível indica que o exército libanês diz que sim.

A segunda diz respeito à intervenção israelita: porque é que uma força israelita se aproximou do posto? Por que têm sido usadas granadas ensurdecedoras?

O terceiro diz respeito à reacção seguinte: por que razão a identidade religiosa do comandante libanês se tornou um elemento de análise?

Se a pergunta fosse apenas sobre um erro de coordenação, a confissão do oficial não teria qualquer relevância operacional.

O fato de ser apresentado sugere que outra grade de leitura é utilizada: alguns militares seriam avaliados de acordo com seu ambiente social presumido.

Este método tem uma fraqueza óbvia. Substitui o exame do comportamento individual por uma presunção colectiva.

Ser Shia, ser de Hermel ou vir de uma região onde Hezbollah tem um forte acordo não demonstra uma relação com a organização.

Risco directo para a coesão militar

Para o Líbano, o perigo não se limita à soberania.

O exército é uma das poucas instituições nacionais cuja coesão reside precisamente na integração de pessoal militar de todas as comunidades.

Apresentar uma lógica de seleção confessional para o Sul poderia enfraquecer essa arquitetura.

Um oficial xiita poderia então ter que provar que ele não está ligado ao Hezbollah. Um oficial de uma área considerada hostil a Israel poderia ser submetido a um escrutínio especial. Em última análise, o mesmo raciocínio poderia ser aplicado a outras comunidades, dependendo das áreas de implantação.

A instituição deixaria de ser avaliada como uma cadeia de comando nacional. Os seus membros serão avaliados de acordo com a sua origem.

Essa lógica também seria difícil de conciliar com o objetivo declarado de fortalecer o Estado.

Para que o Estado se torne a única autoridade armada no Sul do Líbano, o seu exército tem de poder enviar os oficiais que escolher de acordo com as suas próprias regras. Um exército cuja composição local dependeria de um veto externo teria soberania limitada.

Paradoxo do Desarmamento do Hezbollah

O dossier revela finalmente um paradoxo político.

Os Estados Unidos e Israel pedem que o exército libanês se torne forte o suficiente para impor a autoridade exclusiva do Estado e reduzir a presença militar do Hezbollah.

Mas se, ao mesmo tempo, os oficiais xiitas neste exército são considerados suspeitos por causa de sua identidade, a capacidade da instituição de se apresentar como uma alternativa nacional ao Hezbollah pode ser enfraquecida.

Nas aldeias xiitas do sul, a legitimidade do exército também depende de seu caráter nacional e não comunitário.

Pelo contrário, um exército percebido como reorganizado para atender aos critérios israelenses poderia alimentar o discurso daqueles que afirmam que o Estado está agindo sob pressão externa.

Seria exactamente o oposto do objectivo.

Para reduzir o papel militar do Hezbollah em uma base sustentável, o Estado precisa de uma instituição capaz de ser considerada legítima pela população local. A confiança torna-se, portanto, tão importante como números e armas.

Os três elementos que permitiriam saber se uma linha vermelha foi cruzada

Três auditorias podem transformar este arquivo suspeito numa investigação documentada.

A primeira é a existência da lista de Julho. Se puder ser confirmada, será necessário obter o número de nomes, os graus envolvidos e os motivos de cada objeção.

A segunda diz respeito ao projecto da Unidade Especial Sul. Deve-se determinar se a ideia de uma composição que exclua os militares xiitas foi efectivamente transmitida às autoridades, por quem e sob que forma, ou se nunca ultrapassou a fase de discussões informais.

O terceiro diz respeito a Washington. Deve ser estabelecido se os Estados Unidos simplesmente transmitiram pedidos israelenses ou se ele mesmo solicitou mudanças em missões militares.

O caso de Mohammad Nabih Nassereddine constitui agora um ponto de partida concreto. Seu nome, regimento, data do incidente e raciocínio israelense são identificáveis. A lista de julho e o projeto de unidade especial são as duas peças que faltam.

Se confirmado, a questão deixará de ser se Israel está a monitorizar as actividades do Exército Libanês no Sul. Isto já é evidente num contexto de confronto militar.

A questão será muito mais específica:é uma negociação inicialmente dedicada às missões do exército à deriva para um direito externo de olhar para os homens que o compõem?