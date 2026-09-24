Porto de Beirute: três navios gigantes no cais

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Ao mesmo tempo, o porto de Beirute acolheu três grandes transportadoras de contentores na quarta-feira, 23 de Setembro de 2026, operação apresentada pela sua gestão como excepcional no contexto regional actual. ACMA CGM D, 366 metros de comprimento, emMSC Sara Elena300 metros eCMA CGM Mozart, 278 metros, atracou no mesmo dia no Pier 16. Para a autoridade portuária, este triplo porto de escala de navios-mãe ilustra a capacidade do terminal para lidar com grandes porta-contentores e acompanha o trabalho de modernização realizado para reforçar o papel logístico do porto de Beirute.

Três navios-mãe no porto de Beirute

A cena é incomum em sua magnitude. Três grandes contêineres foram recebidos durante o mesmo dia no terminal de contêineres de Beirute.

Os três navios desembarcaram na quarta-feira, 23 de setembro, no Píer 16, uma infraestrutura essencial para o tratamento de grandes transportadores de contêineres.

O mais imponente é oCMA CGM D, que tem 366 metros de comprimento. É operado pelo grupo francês CMA CGM, um dos principais armadores mundiais de transporte de contentores.

O segundo, oMSC Sara Elena, atinge 300 metros. Pertence à frota da Mediterranean Shipping Company, MSC, outro grande operador no transporte marítimo global.

ACMA CGM Mozart, 278 metros de comprimento, completa esta paragem tripla.

A presença simultânea destes três edifícios é principalmente um teste em tamanho real das capacidades operacionais do terminal. A recepção de navios desta dimensão requer docas adequadas, profundidade suficiente, equipamento de movimentação capaz de intervir em grandes unidades e uma organização para gerir movimentos de contentores sem bloquear outras operações.

Cais 16 no Centro de Operações

Os três navios foram direcionados para o Pier 16, no coração do terminal de contêineres do porto.

Esta infra-estrutura desempenha um papel central na capacidade de Beirute de permanecer ligado às principais linhas de navegação internacionais.

A estaca não se limita a permitir o atraque de um navio de várias centenas de metros. Um porto de chamada de contentores envolve uma sucessão de operações coordenadas: pilotagem e reboque, amarração, posicionamento de guindastes, descarga e carregamento de contentores, transferência para áreas de armazenamento e, em seguida, organização de saídas por terra.

A presença de três grandes navios no mesmo dia mecanicamente aumenta as restrições das equipes, equipamentos e espaços disponíveis.

Por conseguinte, a administração portuária considera o funcionamento de 23 de Setembro como um indicador da sua capacidade de manter um elevado nível de actividade, apesar das circunstâncias regionais.

Sublinha igualmente o papel daTerminal CMA Beirute, que opera o terminal de contentores e fornece operações de manuseamento.

O que é uma « nave mãe »?

O termo inglês « Navio Mãe », utilizado pela Autoridade Portuária, refere-se a um navio principal atribuído à navegação internacional.

Estes navios transportam contentores entre os principais portos de uma rede marítima. As mercadorias podem então ser transferidas para embarcações menores, chamadas « alimentadores », para servir portos secundários.

Por conseguinte, a recepção de navios-mãe é importante para um porto que procura manter ou desenvolver ligações directas com as principais rotas marítimas.

Reduz a dependência dos transbordos efectuados noutros portos e pode aumentar a atractividade de uma plataforma para as companhias de navegação.

No entanto, a presença de um navio-mãe não significa automaticamente que toda a sua carga se destina ao mercado libanês. Uma escala pode combinar as operações de importação, exportação e, consoante as linhas em causa, de transbordo.

Por conseguinte, a importância económica do triplo porto de escala de 23 de Setembro deve ser vista, sobretudo, como um indicador das capacidades físicas e operacionais do terminal, e não apenas como prova de um forte aumento do comércio externo.

Dois navios CMA CGM no mesmo dia

A presença de dois edifícios CMA CGM sublinha igualmente o peso do grupo francês na actividade actual do porto de Beirute.

A CMA CGM mantém estreitos laços históricos com o Líbano. Seu fundador, Jacques Saade, foi de origem libanesa, e o grupo manteve uma presença importante no país.

Esta relação assumiu uma nova dimensão após a explosão de 4 de agosto de 2020.

O terminal de contentores portuários é operado desde 2022 por um consórcio liderado pela CMA CGM. Este foi um passo importante na reoperação e modernização das instalações portuárias após o desastre.

A CMA Terminals, subsidiária do grupo, obteve a gestão, operação e manutenção do terminal de contêineres por um período de dez anos.

O grupo anunciou então um programa de investimento para modernizar a infraestrutura, substituir ou atualizar certos equipamentos e melhorar o desempenho terminal.

A presença simultânea do D-Artagnan e do Mozart ocorre assim num porto onde a CMA CGM não é apenas um cliente marítimo, mas também um importante operador na operação do terminal.

Modernização iniciada há vários anos

A paragem tripla ocorre à medida que o porto continua um programa de modernização das suas instalações.

A gestão do porto refere-se a um processo de desenvolvimento em curso há vários meses, bem como a planos de extensão e modernização.

O terminal de contentores é um dos principais eixos desta estratégia.

Após a explosão de 2020, a restauração da capacidade portuária tornou-se uma questão econômica nacional. Uma parte significativa das instalações tinha sido destruída ou severamente danificada, embora o terminal de contentores localizado mais a leste tivesse sido menos directamente afectado do que as áreas próximas ao local da explosão.

O trabalho realizado desde então visa aumentar a confiabilidade do equipamento e a capacidade de processamento do terminal.

Para os armadores, a qualidade de um porto depende de vários parâmetros: profundidade de bacias, comprimento de docas, disponibilidade de portais, produtividade de operações, tempos de espera e fluidez da passagem de mercadorias para o seu destino final.

A possibilidade de hospedar vários navios de grande porte simultaneamente é, portanto, um elemento concreto desta competitividade.

O porto continua a ser vital para as importações libanesas

Para além do desempenho técnico, a actividade do porto é particularmente importante para a economia libanesa.

O Líbano depende fortemente das importações para satisfazer as suas necessidades de bens e matérias-primas. Uma parte significativa desses fluxos chega por mar.

O porto de Beirute é uma das principais portas comerciais do país para Trípoli.

Os contentores que aí transitam transportam uma grande variedade de produtos, desde os bens de consumo até às matérias-primas e equipamentos necessários às empresas.

Por conseguinte, a capacidade de manter ligações regulares com as grandes companhias marítimas tem consequências que ultrapassam largamente o sector portuário.

Uma redução do transporte marítimo ou um aumento dos custos logísticos podem ser transmitidos aos importadores, em seguida, às empresas e aos consumidores. Por outro lado, operações portuárias mais rápidas e concorrência suficiente entre rotas podem contribuir para limitar certos custos adicionais.

Competitividade regional

A gestão do porto também tem a ambição de reforçar o papel de Beirute como plataforma logística regional.

Esta ambição coloca o porto perante uma concorrência significativa no Mediterrâneo oriental.

Para atrair mais linhas diretas e desenvolver o transbordo, um porto deve oferecer mais do que uma capacidade de atracação. As empresas de navegação avaliam a velocidade das operações, os custos, a fiabilidade dos serviços, a qualidade da infra-estrutura e a possibilidade de organizar ligações a outros mercados.

A estabilidade política e de segurança também faz parte das suas decisões.

Neste contexto, a chegada de três grandes transportadores de contentores no mesmo dia fornece ao porto de Beirute um indicador operacional favorável, mas só não é suficiente estabelecer o seu reposicionamento como um grande centro de transbordo regional.

Isto dependerá da frequência dessas paragens, dos volumes efectivamente manipulados e da evolução das linhas propostas pelos grandes armadores.

Uma actividade mantida apesar das tensões regionais

A Autoridade do Porto insiste particularmente no contexto em que se realizou o funcionamento de 23 de Setembro.

As tensões e os conflitos na região perturbaram várias cadeias de abastecimento e obrigaram as empresas de transporte a adaptarem as suas operações.

O transporte marítimo é particularmente sensível aos riscos geopolíticos. Os armadores podem alterar as suas rotas, suspender certos portos de chamada ou reorganizar os seus serviços quando as condições de navegação ou de seguro se tornarem mais difíceis.

Para o Líbano, a manutenção do acesso às principais rotas comerciais continua a ser essencial.

A chegada simultânea de CMA CGM D-Artagnan, MSC Sara Elena e CMA CGM Mozart mostra que o terminal permanece capaz de hospedar grandes unidades oceânicas apesar deste contexto.

Constitui igualmente um sinal para os importadores e exportadores libaneses, cuja actividade depende da continuidade das ligações marítimas.

O desempenho terá de ser confirmado em volumes

O evento de 23 de setembro destaca as capacidades operacionais do Pier 16 e do terminal de contêineres.

Para medir o seu efeito económico real, porém, os volumes de contentores manuseados durante um período mais longo terão de ser observados.

O número de portos de escala, a capacidade dos navios, o tráfego em 20 pés equivalente — a unidade utilizada internacionalmente para medir os contentores — e a parte do transbordo determinarão se este dia excepcional corresponde a uma tendência sustentável.

O desenvolvimento do porto dependerá igualmente da continuação do investimento em equipamentos e infra-estruturas.

Para a Autoridade Portuária, o objectivo declarado continua a ser consolidar Beirute como principal portal marítimo do Líbano, reforçando simultaneamente a sua função de plataforma logística regional. Após a recepção simultânea dos três grandes porta-contêineres na quarta-feira, os próximos portos de chamada e a evolução dos volumes permitirão medir se este desempenho operacional é traduzido para a atividade do porto.