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Líbano: 16,66 por cento inflação em agosto

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Libnanews Translation Bot
L'auteur: Libnanews Translation Bot
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Inflação no Líbano16.66 % superior a um ano em agosto de 2026, em comparação com 15,69 % em Julho, de acordo com os dados mais recentes do Serviço Central de Estatística (CAS). Ao mesmo tempo, o índice de preços no consumidor aumentou1,40% num mês, terminando com o ligeiro declínio observado em julho. Energia, transportes, educação e lazer estão entre os maiores aumentos anuais. Os dados oficiais também mostram diferenças geográficas significativas, com um aumento mensal particularmente forte em Nabatiyeh.

A inflação no Líbano atingiu 16,66 por cento

O aumento dos preços no consumidor acelerou-se em Agosto. De acordo com os números oficiais publicados em 21 de setembro de 2026 pela CAS, o índice de preços aumentou em16.66 % em comparação com agosto de 2025.

A taxa anual foi de 15,69 por cento em julho. Chegou a 17,25 por cento em junho, 19,04 por cento em maio e 20,02 por cento em abril.

Esta tendência mostra que a inflação continua a ser elevada, embora a sua taxa anual permaneça abaixo dos níveis registados na Primavera.

Mais de um mês, o movimento é mais claro. Os preços aumentaram1.40% entre julho e agosto, após uma diminuição de 0,03% em julho e uma diminuição de 0,75% em junho.

Assim, o índice geral de preços no consumidor atingiu8 816,35 pontos em agosto 2026contra 7.557,53 pontos um ano antes.

Nos primeiros oito meses de 2026, a inflação média anual foi de cerca de 16,2%, segundo dados econômicos disponíveis.

A retoma de Agosto ocorreu numa economia em que grande parte dos preços estava directa ou indirectamente ligada ao dólar. A relativa estabilidade da taxa de câmbio da libra desde 2023 contribuiu para um forte abrandamento da inflação após os surtos nos primeiros anos da crise.

No entanto, a situação de segurança e a evolução dos preços da energia continuam a exercer pressão sobre vários componentes do cabaz doméstico.

Energia e transportes

Dados detalhados mostram que os aumentos não são consistentes.

O postágua, electricidade, gás e outros combustíveis, que representa 11,8% do cabaz utilizado para calcular o índice, aumentado em32,06 % ano após ano.

O aumento também atingiu7,15% apenas em agostoEste item é, portanto, uma das principais fontes de pressão imediata sobre os gastos domésticos.

Os transportes, que representam 13,1% do índice, registaram um aumento anual de31,72 %A evolução dos combustíveis e dos produtos energéticos contribui para este aumento.

A comida também está em ascensão. Os preços dos alimentos e bebidas não alcoólicas, que representam 20% do índice, aumentaram em11.65 % ano após ano.

A habitação ocupada pelo seu proprietário, cujo peso é de 13,6%, mostra um aumento anual mais limitado de7,08 %.

Grandes aumentos anuais em agosto de 2026

Produtos de consumo Peso no IPC Variação anual
Lazer, entretenimento e cultura 2,4 % +45,69 %
Educação 6,6 % +35,72 %
Rendas antigas 0,36% +32,33 %
Água, electricidade, gás e combustíveis 11,8% +32,06 %
Transportes 13,1% +31,72 %
Restaurantes e hotéis 2, 8% +14,26 %
Alimentos e bebidas não alcoólicas 20,0 % +11,65 %
Saúde 7,7% +7,42 %
Alojamento ocupado pelo proprietário 13,6% +7,08%
Vestuário e calçado 5,2% +1,15 %

Estes números mostram que alguns dos maiores aumentos dizem respeito a rubricas cujo peso no orçamento estatístico permanece limitado. Por conseguinte, a taxa global de 16,66 % não é totalmente afectada pelo aumento.

A educação aumentou 35,72 %

A educação destaca-se com um aumento anual de35,72 %. Representa 6,6% da cesta do índice de preços.

Este aumento está a ocorrer na fase de preparação para a escola e para a universidade, durante a qual as despesas educativas são colocadas no orçamento de muitas famílias.

No entanto, as atividades de lazer, entretenimento e cultura mostram o maior aumento anual entre as principais categorias citadas:45,69 %Seu peso no índice permanece muito menor, em 2,4%.

As antigas rendas aumentaram em32,33 % ano após ano, mas apenas 0,36% da cesta.

Restaurantes e hotéis registraram um aumento de 14,26%. Os gastos com saúde aumentaram 7,42%, enquanto o vestuário e o calçado aumentaram apenas 1,15%.

Uma categoria difere na direção oposta. Os preços das comunicações, que representam 4,5% do cabaz, diminuíram0,78% ano após anoEsta é a única componente importante com um declínio anual em agosto entre os dados detalhados disponíveis.

Nabatiyeh registrou o maior aumento mensal

O CAS também publica tendências mensais de preços por governadoria. Todas as áreas cobertas aumentaram em agosto.

Governo Variação mensal em Agosto
Nabatiyah +2,12%
Bekaa +1,38%
Norte do Líbano +1,09 %
Sul do Líbano +0,79%
Monte Líbano +0,75 %
Beirute +0,50 %

Nabatiyeh apresentou o maior aumento, com 2,12% em um mês, em comparação com apenas 0,50% em Beirute.

No entanto, estes dados devem ser interpretados com especial precaução para Nabatiyeh.

O CAS indica que a situação actual continua a dificultar a recolha de preços nessa província. Grande parte do preço efectivamente cobrado não pôde ser aumentada. Por conseguinte, a administração estatística teve de utilizar um grande número de preços imputados para calcular o índice.

Essa precisão metodológica é importante. Significa que o número publicado para Nabatiyeh continua a ser a estimativa oficial, mas baseia-se mais em métodos estatísticos para compensar a ausência de observações directas do que noutras regiões.

Recuperação mensal após dois meses de descanso

A evolução dos últimos meses permite medir melhor o movimento observado em agosto.

Em abril, a inflação anual ainda era de 20,02%. Subiu para 19,04 por cento em maio e para 17,25 por cento em junho. Em seguida, diminuiu para 15,69 por cento em julho antes de voltar a16.66 % em agosto.

O movimento mensal também mudou de direção. Após uma diminuição de 0,75% em junho e 0,03% em julho, o índice iniciou-se em 1,40% em agosto.

Esta recuperação não significa que todos os preços estejam a aumentar à mesma taxa. Resulta de movimentos muito diferentes de acordo com as categorias de consumo.

A energia é um dos principais pontos de pressão de curto prazo. O aumento mensal de 7,15% do item que compreende água, eletricidade, gás e combustível vem, enquanto esta categoria representa quase 12% do cabaz de referência.

Ao mesmo tempo, os transportes apresentam um aumento anual superior a 30%. Para as famílias, estas duas categorias também podem ter efeitos indirectos, uma vez que os custos de energia e transporte estão envolvidos no funcionamento de muitas empresas.

Um poder de compra sempre sob pressão

O abrandamento considerável da inflação em comparação com os anos mais agudos da crise libanesa não significa um retorno dos preços aos seus níveis anteriores.

Uma taxa anual de 16,66% indica que a cesta medida pela CAS é significativamente mais cara do que há um ano. Esta é uma variação adicional aplicada aos níveis de preços que já tinham aumentado acentuadamente nos anos anteriores.

A situação é particularmente sensível quando os aumentos dizem respeito a despesas difíceis de reduzir. Os alimentos aumentam 11,65 %, enquanto a energia e os transportes aumentam mais de 30 % ao longo de um ano.

No entanto, o índice de preços é uma média nacional construída a partir de um cabaz ponderado. Portanto, não é exatamente o aumento do custo de vida vivenciado por cada domicílio. Depende da estrutura das suas despesas, habitação, viagens, taxas escolares e consumo de energia.

As futuras publicações CAS determinarão se a retoma de Agosto é uma mudança única após os declínios mensais em Junho e Julho, ou o início de uma nova fase de aceleração dos preços.

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