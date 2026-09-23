Líbano: 16,66 por cento inflação em agosto

Inflação no Líbano16.66 % superior a um ano em agosto de 2026, em comparação com 15,69 % em Julho, de acordo com os dados mais recentes do Serviço Central de Estatística (CAS). Ao mesmo tempo, o índice de preços no consumidor aumentou1,40% num mês, terminando com o ligeiro declínio observado em julho. Energia, transportes, educação e lazer estão entre os maiores aumentos anuais. Os dados oficiais também mostram diferenças geográficas significativas, com um aumento mensal particularmente forte em Nabatiyeh.
A inflação no Líbano atingiu 16,66 por cento
O aumento dos preços no consumidor acelerou-se em Agosto. De acordo com os números oficiais publicados em 21 de setembro de 2026 pela CAS, o índice de preços aumentou em16.66 % em comparação com agosto de 2025.
A taxa anual foi de 15,69 por cento em julho. Chegou a 17,25 por cento em junho, 19,04 por cento em maio e 20,02 por cento em abril.
Esta tendência mostra que a inflação continua a ser elevada, embora a sua taxa anual permaneça abaixo dos níveis registados na Primavera.
Mais de um mês, o movimento é mais claro. Os preços aumentaram1.40% entre julho e agosto, após uma diminuição de 0,03% em julho e uma diminuição de 0,75% em junho.
Assim, o índice geral de preços no consumidor atingiu8 816,35 pontos em agosto 2026contra 7.557,53 pontos um ano antes.
Nos primeiros oito meses de 2026, a inflação média anual foi de cerca de 16,2%, segundo dados econômicos disponíveis.
A retoma de Agosto ocorreu numa economia em que grande parte dos preços estava directa ou indirectamente ligada ao dólar. A relativa estabilidade da taxa de câmbio da libra desde 2023 contribuiu para um forte abrandamento da inflação após os surtos nos primeiros anos da crise.
No entanto, a situação de segurança e a evolução dos preços da energia continuam a exercer pressão sobre vários componentes do cabaz doméstico.
Energia e transportes
Dados detalhados mostram que os aumentos não são consistentes.
O postágua, electricidade, gás e outros combustíveis, que representa 11,8% do cabaz utilizado para calcular o índice, aumentado em32,06 % ano após ano.
O aumento também atingiu7,15% apenas em agostoEste item é, portanto, uma das principais fontes de pressão imediata sobre os gastos domésticos.
Os transportes, que representam 13,1% do índice, registaram um aumento anual de31,72 %A evolução dos combustíveis e dos produtos energéticos contribui para este aumento.
A comida também está em ascensão. Os preços dos alimentos e bebidas não alcoólicas, que representam 20% do índice, aumentaram em11.65 % ano após ano.
A habitação ocupada pelo seu proprietário, cujo peso é de 13,6%, mostra um aumento anual mais limitado de7,08 %.
Grandes aumentos anuais em agosto de 2026
|Produtos de consumo
|Peso no IPC
|Variação anual
|Lazer, entretenimento e cultura
|2,4 %
|+45,69 %
|Educação
|6,6 %
|+35,72 %
|Rendas antigas
|0,36%
|+32,33 %
|Água, electricidade, gás e combustíveis
|11,8%
|+32,06 %
|Transportes
|13,1%
|+31,72 %
|Restaurantes e hotéis
|2, 8%
|+14,26 %
|Alimentos e bebidas não alcoólicas
|20,0 %
|+11,65 %
|Saúde
|7,7%
|+7,42 %
|Alojamento ocupado pelo proprietário
|13,6%
|+7,08%
|Vestuário e calçado
|5,2%
|+1,15 %
Estes números mostram que alguns dos maiores aumentos dizem respeito a rubricas cujo peso no orçamento estatístico permanece limitado. Por conseguinte, a taxa global de 16,66 % não é totalmente afectada pelo aumento.
A educação aumentou 35,72 %
A educação destaca-se com um aumento anual de35,72 %. Representa 6,6% da cesta do índice de preços.
Este aumento está a ocorrer na fase de preparação para a escola e para a universidade, durante a qual as despesas educativas são colocadas no orçamento de muitas famílias.
No entanto, as atividades de lazer, entretenimento e cultura mostram o maior aumento anual entre as principais categorias citadas:45,69 %Seu peso no índice permanece muito menor, em 2,4%.
As antigas rendas aumentaram em32,33 % ano após ano, mas apenas 0,36% da cesta.
Restaurantes e hotéis registraram um aumento de 14,26%. Os gastos com saúde aumentaram 7,42%, enquanto o vestuário e o calçado aumentaram apenas 1,15%.
Uma categoria difere na direção oposta. Os preços das comunicações, que representam 4,5% do cabaz, diminuíram0,78% ano após anoEsta é a única componente importante com um declínio anual em agosto entre os dados detalhados disponíveis.
Nabatiyeh registrou o maior aumento mensal
O CAS também publica tendências mensais de preços por governadoria. Todas as áreas cobertas aumentaram em agosto.
|Governo
|Variação mensal em Agosto
|Nabatiyah
|+2,12%
|Bekaa
|+1,38%
|Norte do Líbano
|+1,09 %
|Sul do Líbano
|+0,79%
|Monte Líbano
|+0,75 %
|Beirute
|+0,50 %
Nabatiyeh apresentou o maior aumento, com 2,12% em um mês, em comparação com apenas 0,50% em Beirute.
No entanto, estes dados devem ser interpretados com especial precaução para Nabatiyeh.
O CAS indica que a situação actual continua a dificultar a recolha de preços nessa província. Grande parte do preço efectivamente cobrado não pôde ser aumentada. Por conseguinte, a administração estatística teve de utilizar um grande número de preços imputados para calcular o índice.
Essa precisão metodológica é importante. Significa que o número publicado para Nabatiyeh continua a ser a estimativa oficial, mas baseia-se mais em métodos estatísticos para compensar a ausência de observações directas do que noutras regiões.
Recuperação mensal após dois meses de descanso
A evolução dos últimos meses permite medir melhor o movimento observado em agosto.
Em abril, a inflação anual ainda era de 20,02%. Subiu para 19,04 por cento em maio e para 17,25 por cento em junho. Em seguida, diminuiu para 15,69 por cento em julho antes de voltar a16.66 % em agosto.
O movimento mensal também mudou de direção. Após uma diminuição de 0,75% em junho e 0,03% em julho, o índice iniciou-se em 1,40% em agosto.
Esta recuperação não significa que todos os preços estejam a aumentar à mesma taxa. Resulta de movimentos muito diferentes de acordo com as categorias de consumo.
A energia é um dos principais pontos de pressão de curto prazo. O aumento mensal de 7,15% do item que compreende água, eletricidade, gás e combustível vem, enquanto esta categoria representa quase 12% do cabaz de referência.
Ao mesmo tempo, os transportes apresentam um aumento anual superior a 30%. Para as famílias, estas duas categorias também podem ter efeitos indirectos, uma vez que os custos de energia e transporte estão envolvidos no funcionamento de muitas empresas.
Um poder de compra sempre sob pressão
O abrandamento considerável da inflação em comparação com os anos mais agudos da crise libanesa não significa um retorno dos preços aos seus níveis anteriores.
Uma taxa anual de 16,66% indica que a cesta medida pela CAS é significativamente mais cara do que há um ano. Esta é uma variação adicional aplicada aos níveis de preços que já tinham aumentado acentuadamente nos anos anteriores.
A situação é particularmente sensível quando os aumentos dizem respeito a despesas difíceis de reduzir. Os alimentos aumentam 11,65 %, enquanto a energia e os transportes aumentam mais de 30 % ao longo de um ano.
No entanto, o índice de preços é uma média nacional construída a partir de um cabaz ponderado. Portanto, não é exatamente o aumento do custo de vida vivenciado por cada domicílio. Depende da estrutura das suas despesas, habitação, viagens, taxas escolares e consumo de energia.
As futuras publicações CAS determinarão se a retoma de Agosto é uma mudança única após os declínios mensais em Junho e Julho, ou o início de uma nova fase de aceleração dos preços.