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O túmulo de Adonis — o mito esquecido de Ghiné

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O túmulo de Adonis — o mito esquecido de Ghiné

Nas alturas de Kesrouan, Ghineh abrigaria o túmulo lendário de Adonis, o amante de Afrodite nascido de uma árvore com mirra. « Jalousia de Ares, javali vingador, sangue misturado com as lágrimas da deusa… As anêmonas da Primavera e o Nahr Ibrahim coravam todos os anos. Um antigo baixo-relevo e a memória dos Adonias, uma festa reservada às mulheres, ainda dão testemunho deste santuário esquecido.

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