- Advertisement -

27

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O túmulo de Adonis — o mito esquecido de Ghiné

Nas alturas de Kesrouan, Ghineh abrigaria o túmulo lendário de Adonis, o amante de Afrodite nascido de uma árvore com mirra. « Jalousia de Ares, javali vingador, sangue misturado com as lágrimas da deusa… As anêmonas da Primavera e o Nahr Ibrahim coravam todos os anos. Um antigo baixo-relevo e a memória dos Adonias, uma festa reservada às mulheres, ainda dão testemunho deste santuário esquecido.

Assista ao vídeo original no YouTube