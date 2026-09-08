Amnistia no Líbano: a brecha que poderia beneficiar certos crimes financeiros

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Crimes financeiros excluídos, mas elaboração que abre o debate

A lei geral de anistia adotada no Líbano abre uma nova frente judicial. Trata-se directamente de crimes financeiros. Contrariamente a uma interpretação que circula há vários dias, o texto não prevê uma anistia explícita e geral para infracções financeiras ou bancárias. Várias categorias são até formalmente excluídas. No entanto, a forma como a lei foi elaborada suscita diferentes preocupações. Poderiam certas infracções financeiras não claramente incluídas na lista de excepções beneficiar da anistia? Elnashra, 8 de setembro de 2026, relata que esta questão está agora agitando os círculos jurídicos e econômicos. A controvérsia reside na própria arquitetura do texto. Em vez de enumerar especificamente os crimes que beneficiam da anistia, o legislador adotou um princípio geral de anistia com uma série de exceções. Por conseguinte, está tudo em jogo determinar o que acontece com as infracções que não foram especificamente colocadas nestas excepções. Num país marcado por um colapso bancário e financeiro sem precedentes desde 2019, esta questão assume uma dimensão particular. Os depositantes continuam privados de uma parte significativa dos seus activos. Os procedimentos de gestão de fundos, gestores bancários ou operações financeiras permanecem em aberto. A menor ambiguidade no domínio da amnistia pode, portanto, ter consequências muito diferentes das originalmente associadas ao congestionamento das prisões.

No entanto, o texto contém várias salvaguardas. Elnashra, 5 de setembro de 2026, afirma que a secção 2 exclui, nomeadamente, as infracções relacionadas com falência fraudulenta. Também exclui crimes ao abrigo do Código de Moeda e Crédito e leis e regulamentos bancários. São igualmente excluídas as infracções previstas na legislação anti-lavagem de capitais. Outra disposição abrange determinadas infracções ao enriquecimento ilícito. Referiu, nomeadamente, o desvio de fundos públicos, o abuso de confiança, o roubo de certos fundos e a evasão fiscal. À primeira vista, o pacote parece proteger os principais arquivos financeiros da anistia. Mas os advogados entrevistados por Elnashra em 5 e 8 de setembro de 2026 chamam a atenção para a forma como essas exclusões são formuladas. Algumas infracções estão ligadas a leis específicas ou a categorias jurídicas específicas. A questão é, portanto, saber se um acto financeiro processado sob outra classificação criminosa permanece automaticamente fora do âmbito da anistia. O problema não é teórico. O mesmo funcionamento económico pode, por vezes, dar origem a várias qualificações em função dos factos, da qualidade do processo e da natureza dos fundos em causa. Uma redacção demasiado estreita da excepção pode então criar uma diferença significativa entre dois dossiers economicamente próximos.

Quando a anistia se torna a regra e a exceção deve ser procurada

Sabine El Kik, especialista em bancos entrevistado por Elnashra em 8 de setembro de 2026, concentra suas críticas na construção jurídica da lei. Segundo a sua análise, um texto de anistia deve normalmente identificar as infracções específicas a que o legislador pretende conceder esse benefício. Qualquer coisa não explicitamente amnistiada permaneceria, então, sujeita às regras comuns do direito penal. A lei libanesa adota uma abordagem inversa. Estabelece uma ampla anistia e depois elabora uma lista de crimes que não beneficiam dela. Esta diferença técnica produz uma grande consequência. O debate judicial já não consiste em verificar se uma infracção está incluída entre os que são amnestiados. Envolve procurar se pertence a uma das exceções. Se tal não for claramente o caso, a defesa pode tentar argumentar que o benefício da lei deve ser aplicado. Elnashra, 8 de setembro de 2026, resume a dificuldade: a anistia torna-se o princípio enquanto a continuação do processo depende da exceção fornecida pelo legislador. Esta construção também foi criticada por advogados citados pelo The New Arab em 4 de setembro de 2026. O jurista Wissam Lahham acredita que a anistia deve ser uma exceção estreita e precisa. Ele considerou que o texto adotado reverteu essa lógica.

Esta diferença de método é particularmente importante para as infracções financeiras. A categoria de « crimes financeiros » não corresponde a uma única infracção penal. Pode abranger a fraude, o branqueamento de capitais, a falência fraudulenta, o abuso de confiança, certas formas de apropriação indevida, manipulação de contas ou violações das regras bancárias. Algumas destas infracções são expressamente excluídas pela Lei da Amnistia. Outros podem ser prosseguidos com base em disposições diferentes. O risco legal reside neste domínio. Por conseguinte, a anistia não eliminaria automaticamente todos os registos financeiros. Por outro lado, poderia dar às pessoas processadas em certos casos um novo argumento processual. Os tribunais terão de determinar se a qualificação penal escolhida pertence a uma categoria excluída. Os advogados podem desafiar essa interpretação. Por conseguinte, as decisões tomadas nos primeiros casos deverão desempenhar um papel importante na definição prática do âmbito de aplicação da lei.

O abuso de confiança no centro da controvérsia

Uma das questões mais sensíveis diz respeito ao abuso de confiança. Elnashra, 5 de setembro de 2026, observa que o texto do artigo 2.o combina certas infracções com a legislação relativa ao enriquecimento ilícito. Os meios de comunicação social questionam as consequências desta ligação quando o alegado autor pertence ao sector privado. A questão diz respeito, nomeadamente, aos gestores ou gestores das instituições financeiras. A Lei do Enriquecimento Ilícito aplica-se principalmente aos funcionários públicos e às pessoas tratadas como tal nas condições estabelecidas na Lei. No entanto, os proprietários de bancos ou membros dos seus conselhos de administração não são, unicamente devido à sua função bancária, funcionários públicos. Por conseguinte, a questão passa a ser a do âmbito exacto da excepção, quando o abuso de confiança é processado fora do âmbito desta legislação específica.

Esta questão está directamente relacionada com a crise dos depósitos. Desde 2019, os procedimentos iniciados em torno de certas práticas bancárias podem mobilizar diferentes qualificações. No entanto, seria incorreto inferir que todos os banqueiros processados agora beneficiam de uma anistia. Os crimes previstos na legislação bancária continuam explicitamente excluídos de acordo com o texto comunicado por Elnashra em 5 de setembro de 2026. O mesmo se aplica ao branqueamento de capitais e à falência fraudulenta. O risco surge quando um processo é baseado em uma qualificação que não se enquadra claramente nestas categorias. O debate centra-se, portanto, menos na existência de uma isenção geral concedida aos bancos do que nas fronteiras entre diferentes qualificações criminais.

Esta distinção será decisiva para os casos já abertos. Um juiz terá de examinar a natureza exacta da infracção. Terá igualmente de verificar a lei que a define e determinar se corresponde a uma das excepções previstas pela anistia. Dois casos envolvendo transações financeiras poderiam assim ter um destino diferente. Dependeria da sua qualificação jurídica. Isso explica a preocupação dos especialistas. Uma lei para lidar com certas categorias de processos judiciais poderia transferir parte do debate para os tribunais. Em vez de remover a incerteza, poderia multiplicar os pedidos de interpretação.

Os depositantes enfrentam o risco de uma nova batalha judicial

Para os candidatos, esta controvérsia vem em um momento particularmente sensível. A crise financeira que começou em 2019 ainda não encontrou uma solução abrangente. As restrições impostas pelos bancos impediram muitos clientes de dispor livremente dos seus fundos. Ao mesmo tempo, a questão da distribuição de perdas entre o Estado, o Banco do Líbano, bancos e depositantes permanece no centro das reformas. Uma anistia que pudesse afectar certas responsabilidades penais não afectaria necessariamente os direitos civis ou financeiros dos requerentes. No entanto, poderia ter um impacto nos procedimentos para estabelecer determinadas responsabilidades individuais.

É precisamente isso que o economista Jassem Ajaka teme. Quando interrogado por Elnashra em 8 de setembro de 2026, considerou que uma anistia por crimes financeiros contra as finanças públicas ou os depositantes prejudicaria o princípio da responsabilidade. Liga directamente a questão à reconstrução do sistema económico. Segundo a sua análise, a restauração da confiança exige que as infracções financeiras sejam processadas. Seu argumento, portanto, vai além do destino dos arquivos já abertos. Trata-se da credibilidade futura do Líbano com aforradores e investidores.

O problema também diz respeito à mensagem enviada pelo Estado. Há vários anos que as autoridades libanesas apresentam a reforma financeira e bancária como condição para sair da crise. Foi confiada uma nova auditoria ao Banco do Líbano à Alvarez & Marsal. Reuters, 2 de setembro de 2026, informa que esta auditoria deve rever o período de outubro de 2019 a dezembro de 2023. Deve abranger várias categorias de operações, incluindo activos estrangeiros, subsídios, transferências do sector público e determinadas cartas de crédito. A auditoria anterior verificou irregularidades na gestão do banco central sob o antigo governador Riad Salameh. Ele é objeto de investigações financeiras no Líbano e no exterior e desafia as acusações contra ele. O lançamento de uma nova auditoria e a entrada em vigor de uma anistia nas fronteiras disputadas produzem assim dois movimentos opostos. O primeiro é aprofundar a transparência. O segundo diz respeito ao facto de certas responsabilidades poderem ser mais difíceis de assumir.

A questão vai além dos registos bancários

As consequências potenciais não são apenas para os bancos. As infracções financeiras podem afectar as finanças públicas, os mercados, as empresas e as relações entre os agentes privados. A fraude fiscal é uma das categorias especificamente mencionadas nas exclusões relatadas por Elnashra em 5 de setembro de 2026. O branqueamento de capitais também está excluído. Estas disposições reduzem consideravelmente o âmbito dos crimes financeiros que podem beneficiar do texto. Mas não respondem a todas as situações possíveis.

O direito penal baseia-se em qualificações específicas. A linguagem comum pode descrever um caso como um « crime financeiro », enquanto o registo judicial se baseia numa infracção geral. Uma fraude que envolve uma transacção financeira continua, por exemplo, legalmente definida de acordo com a legislação aplicável à fraude. Uma utilização fraudulenta dos fundos também pode ser prosseguida em várias bases. Por conseguinte, o âmbito efectivo da anistia depende dos pormenores de cada caso. Essa complexidade explica por que a alegação de que « crimes financeiros são amnestiados » é muito ampla. A afirmação oposta, segundo a qual nenhum crime financeiro pode se beneficiar do texto, também parece difícil de apoiar até que os tribunais determinem a interpretação das exceções.

Por conseguinte, o debate deverá avançar no sentido da jurisprudência. Os tribunais terão de considerar os pedidos de pessoas acusadas ou condenadas. A acusação terá de determinar os ficheiros relevantes. Os advogados procurarão aplicar a interpretação mais favorável aos seus clientes. As vítimas poderão defender uma leitura restritiva da anistia. As primeiras decisões judiciais serão importantes para além dos casos individuais. Os Estados-Membros determinarão se as preocupações expressas quanto às falhas de redacção conduzem efectivamente ao encerramento de determinados processos financeiros.

Uma lei nascida da crise prisional

A controvérsia financeira também deve ser colocada no objetivo original da lei. Ahram Online, citando Agence France-Presse em 12 de agosto de 2026, lembra que o Parlamento aprovou o texto para responder à superlotação da prisão. As prisões libanesas operam muito acima da sua capacidade. Mais de 6.200 detentos foram registrados no final de março, enquanto algumas estimativas colocaram a população real acima. O Novo Árabe, em 4 de setembro de 2026, relata que a capacidade do sistema prisional corresponde a cerca de um terço da população. Uma proporção significativa de detidos também está em detenção preventiva.

O texto reduz certas sanções e prevê mecanismos de libertação. Faz, portanto, parte de uma verdadeira crise no sistema prisional e judicial. Mas o seu alcance foi alargado pelos compromissos políticos necessários à sua adopção. Ahram Online, 12 de agosto de 2026, relata as críticas de Nizar Saghieh, Diretor Executivo da Agenda Legal, que considera que as várias forças políticas têm procurado amnistia para seus respectivos grupos. O advogado acredita que o texto transforma a anistia em princípio e responsabilidade em exceção. Esta crítica está directamente de acordo com a dos crimes financeiros.

Há, portanto, duas questões que não são idênticas. O primeiro diz respeito à necessidade de lidar com a superlotação, as detenções excessivamente longas e o lento ritmo dos processos. A segunda diz respeito à possibilidade de suprimir os processos por infracções cujas vítimas ainda aguardam reparação. O problema surge quando o mesmo instrumento jurídico tenta responder simultaneamente a estas duas questões.

Joseph Aoun assina um texto agora sujeito a julgamento pelos tribunais

O presidente Joseph Aoun assinou a lei, que foi posteriormente publicada e entrou em sua fase de execução. Os tribunais devem agora determinar quais detidos e condenados têm direito a beneficiar das suas disposições. Este passo transforma um compromisso parlamentar numa série de decisões judiciais concretas. Por conseguinte, as ambiguidades do texto serão rapidamente testadas.

A controvérsia já é suficientemente significativa para atingir os níveis mais elevados do poder judiciário. Akhbar Al Yawm, em 8 de setembro de 2026, relata que o Procurador-Geral do Tribunal de Cassação criticou a complexidade de certas disposições e deve apresentar sua análise ao Conselho Supremo do Judiciário. Essa reação ilustra a dificuldade de aplicação. O problema não são apenas os crimes financeiros. Várias categorias de infracções e mecanismos de redução das penas devem ser interpretados.

No que respeita às questões financeiras, a questão será determinar até que ponto as excepções ao artigo 2o se estendem. As infracções bancárias explicitamente referidas permanecem fora das amnistias. A lavagem continua excluída. A falência fraudulenta também está protegida contra o apagamento. Por conseguinte, as incertezas incidem nas qualificações que não são mencionadas de forma independente ou que parecem estar ligadas a legislação específica.

Uma falha que poderia afetar a confiança econômica

A questão surge numa altura em que o Líbano tenta convencer os seus parceiros de que se está a abrir uma nova fase de responsabilidade financeira. As auditorias, a reestruturação bancária e as reformas devem contribuir para esta demonstração. Qualquer impressão de impunidade pode enfraquecer esta mensagem. Jassem Ajaka, em Elnashra, em 8 de setembro de 2026, liga diretamente a responsabilidade judicial à capacidade de atrair capital. Segundo ele, um investidor deve estar certo de que as violações de seus fundos podem ser punidas.

Esta lógica também se aplica aos candidatos libaneses. A crise bancária não é apenas uma crise contabilística. Tornou-se uma crise de confiança nos contratos e nas instituições. Os Savers descobriram que um depósito bancário já não garantia o acesso normal aos montantes inscritos nas suas contas. A reconstrução do sector exige, portanto, mais do que uma reorganização dos balanços. Implica restaurar a credibilidade das regras.

A anistia intervém precisamente neste terreno. Não apaga todos os crimes financeiros na sua forma conhecida. Ele mesmo exclui vários dos mais importantes. Mas a técnica escolhida pelo legislador deixa aos tribunais a responsabilidade de resolver casos que não correspondem claramente às exceções. Num sistema financeiro em que a responsabilidade permanece aberta sete anos após o início da crise, esta margem de interpretação em si torna-se uma questão económica.

Arquivos futuros medirão seu verdadeiro escopo. Uma pessoa processada por uma infracção financeira não explicitamente mencionada pode tentar invocar o benefício da anistia. A acusação pode argumentar que os fatos caem em uma categoria excluída. O juiz terá de decidir. É nestas decisões, em vez de nas declarações políticas gerais, que surgirá a verdadeira fronteira entre a anistia e a responsabilidade financeira no Líbano.