O petroleiro encontrou o Qatar: registo desconhecido

Um petroleiro foi atingido por dois projéteis não identificados 50 milhas náuticas ao norte de Madinat Ash Shamal, Qatar. O alerta britânico publicado em 5 de Novembro não confirmou o estado da tripulação, os danos ou o impacto ambiental. Não dá o nome do navio ou do autor do tiroteio. As autoridades investigam e recomendam cautela na área. Este relatório deve distinguir-se do incidente de 3 de Novembro de Lima, Omã.

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Um petroleiro bateu no Catar é o tema de um novo alerta britânico, publicado na quinta-feira 5 de novembro. O navio recebeu dois projéteis não identificados ao norte de Madinat Ash Shamal. O estado da tripulação, os danos e as consequências ambientais permanecem desconhecidos.

Relatório 50 milhas ao norte do Qatar

O Centro Britânico de Segurança Marinha UKMTO localizou o incidente 50 milhas náuticas ao norte de Madinat Ash Shamal. Esta distância corresponde a cerca de 93 quilómetros. Seu aviso é número 196 e data 5 de novembro.

Uma agência de notícias colocou os impactos na quarta-feira, 4 de novembro, às 23:20 UTC. Isto corresponde a quinta-feira, 5 de Novembro, às 0220 no Qatar. A data local do incidente e a data do alerta coincidem, portanto, apesar da mudança de dia para dia.

Tanque atingido no mar: ainda desconhecido

O aviso não indica o nome do navio, o seu pavilhão ou a sua carga. Não identifica o tipo exato de projéteis ou sua fonte. Nenhum autor é nomeado.

A ausência de um registo confirmado não significa que a tripulação esteja ilesa. Nem permite o anúncio de baixas, poluição, fogo ou perda de propulsão. Estes elementos devem ser estabelecidos pelas autoridades e pelo operador.

A UKMTO exige que os navios transitem com cautela e relatem atividades suspeitas. As autoridades continuam as suas investigações.

Um incidente separado daquele anunciado perto de Omã

Este alerta não deve ser confundido com o de 3 de novembro fora de Lima, Omã. No caso anterior, dois projéteis atingiram a sala de máquinas de um petroleiro, 14 milhas náuticas a nordeste de Lima.

O primeiro aviso não relatou quaisquer lesões ou danos ambientais. Este balanço não pode ser transposto para o navio agora reportado ao norte do Catar. Ambos os alertas dizem respeito a diferentes posições e horários.

O novo relatório surge durante a continuação dos esforços diplomáticos entre Washington e Teerão. No entanto, não fornece quaisquer elementos de prova que liguem os impactos a uma decisão das partes. A identidade do petroleiro e a situação da sua tripulação continuam a ser as primeiras informações esperadas.

Fontes e referências

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