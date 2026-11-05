Alertas de bombas: Voos problemáticos na Europa

Vários voos europeus foram bombardeados na quinta-feira, 5 de novembro de 2026. A aeronave Aer Lingus que liga Dublin a Roma foi desviada para Evreux, onde seus ocupantes estão seguros. Wizz Air confirmou uma distração para Viena, enquanto uma aeronave Finnair se juntou a Roma sob escolta militar. As indicações diziam igualmente respeito à Bulgária e a Bruxelas. As informações disponíveis não permitem a coordenação entre estes incidentes nem a conclusão de que existem explosivos.

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Alertas de bombas interromperam vários voos europeus na quinta-feira, 5 de novembro de 2026. Em particular, uma aeronave Aer Lingus que liga Dublin a Roma foi desviada para a base militar de Devreux na Normandia.

Alertas de bomba: Passageiros seguros em Evreux

De acordo com uma agência de notícias, os 151 passageiros e seis tripulantes estão seguros. As equipes militares de desminagem estavam examinando a aeronave. Aer Lingus confirmou a aterragem sem incidentes do voo IS402, desviado por precaução.

A Força Aérea Francesa anunciou que havia contratado caças para interceptar e escoltar o avião, informou uma agência italiana.

Controlos em Roma e desvio para Viena

Wizz Air também confirmou o desvio para Viena do seu voo W4 6387 de Milão-Malpensa para Varsóvia. A empresa explicou que recebeu uma ameaça durante o voo e aplicou os seus procedimentos de segurança.

Uma aeronave Finnair de Helsinque chegou ao seu destino, Roma-Fiumicino, sob escolta militar. As autoridades francesas alegaram que o aeroporto de Lübeck não podia ser considerado um aeroporto de referência.

Na Bulgária, três aviões desembarcaram após ameaças: dois em Sófia, vindos de Copenhaga e Madrid, e um em Plovdiv, de Londres, informaram as autoridades locais e os meios de comunicação social.

Em Bruxelas, a Lot informou que as inspecções do seu voo de Varsóvia não tinham revelado quaisquer objectos suspeitos, segundo a imprensa britânica.

Estes relatórios não demonstram a presença de explosivos ou a coordenação entre os incidentes. Para Evreux, as informações verificadas em 1030 UTC ainda não incluíram um resultado final dos controles.

Referências

Capa: foto de um Airbus A320neo Aer Lingus EI-NSB em Heathrow, 6 de fevereiro de 2023. Foto Mitchell R Hope (Mitchul Hope),Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.0. Disposição e legendagem assistidas pela IA, adaptação transmitida sob a mesma licença. Esta fotografia não mostra o voo roubado para Evreux.

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