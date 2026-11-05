Alertas de bombas: Voos problemáticos na Europa

Alertas de bombas interromperam vários voos europeus na quinta-feira, 5 de novembro de 2026. Em particular, uma aeronave Aer Lingus que liga Dublin a Roma foi desviada para a base militar de Devreux na Normandia.
Alertas de bomba: Passageiros seguros em Evreux
De acordo com uma agência de notícias, os 151 passageiros e seis tripulantes estão seguros. As equipes militares de desminagem estavam examinando a aeronave. Aer Lingus confirmou a aterragem sem incidentes do voo IS402, desviado por precaução.
A Força Aérea Francesa anunciou que havia contratado caças para interceptar e escoltar o avião, informou uma agência italiana.
Controlos em Roma e desvio para Viena
Wizz Air também confirmou o desvio para Viena do seu voo W4 6387 de Milão-Malpensa para Varsóvia. A empresa explicou que recebeu uma ameaça durante o voo e aplicou os seus procedimentos de segurança.
Uma aeronave Finnair de Helsinque chegou ao seu destino, Roma-Fiumicino, sob escolta militar. As autoridades francesas alegaram que o aeroporto de Lübeck não podia ser considerado um aeroporto de referência.
Na Bulgária, três aviões desembarcaram após ameaças: dois em Sófia, vindos de Copenhaga e Madrid, e um em Plovdiv, de Londres, informaram as autoridades locais e os meios de comunicação social.
Em Bruxelas, a Lot informou que as inspecções do seu voo de Varsóvia não tinham revelado quaisquer objectos suspeitos, segundo a imprensa britânica.
Estes relatórios não demonstram a presença de explosivos ou a coordenação entre os incidentes. Para Evreux, as informações verificadas em 1030 UTC ainda não incluíram um resultado final dos controles.
Referências
- Reuters, 5 de novembro de 2026: alertas em França, Bulgária e Bélgica.
- Associated Press, 5 de novembro de 2026: voo Dublin-Roma desviado para Evreux.
- ANSA, 5 de novembro de 2026: Aer Lingus, Wizz Air e Finnair.
- The Guardian, 5 de novembro de 2026, 10:18 UTC: declaração Lot.
Capa: foto de um Airbus A320neo Aer Lingus EI-NSB em Heathrow, 6 de fevereiro de 2023. Foto Mitchell R Hope (Mitchul Hope),Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.0. Disposição e legendagem assistidas pela IA, adaptação transmitida sob a mesma licença. Esta fotografia não mostra o voo roubado para Evreux.
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