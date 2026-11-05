Israel: UTJ não recomenda ninguém, Netanyahu enfraquecido

O judaísmo unificado da Torá se recusa a recomendar Benjamin Netanyahu para formar o governo israelense. Nem o partido ultra-ortodoxo apoia Gadi Eisenkot. Seus sete oficiais eleitos exigiram garantias sobre as isenções militares de estudantes religiosos. Essa abstenção reforça as chances de Yashar conseguir o primeiro mandato presidencial. No entanto, ela não lhe garantiu qualquer coligação. Isaac Herzog continuou suas consultas, enquanto as diferenças sobre o recrutamento e cooperação com os partidos árabes mantiveram o impasse parlamentar.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O Judaísmo Unificado da Torá (UTJ) não recomenda mais Benjamin Netanyahu para formar o próximo governo israelense. Quinta-feira, 5 de Novembro de 2026, em Jerusalém, o partido ultra-ortodoxo anunciou a sua abstenção perante o Presidente Isaac Herzog. A UTJ não recomenda ninguém, não mais Gadi Eisenkot do que o Primeiro-Ministro cessante. Esta escolha enfraquece Netanyahu nas consultas presidenciais e reforça as chances de seu rival obter o primeiro mandato. No entanto, não resolve o impasse parlamentar resultante das eleições de 27 de Outubro.

A UTJ não recomenda ninguém, sem se juntar a Eisenkot

A decisão diz respeito aos sete membros da Assembleia de Ashkenaz. Seus dois componentes, Degel HaTorah e Agudat Yisrael, foram instruídos por suas autoridades religiosas a não apoiar qualquer candidato. O primeiro tem quatro eleitos, o segundo três. A sua delegação apresentou esta posição no segundo dia das conversações na residência presidencial.

Esta recusa está em conflito com as recomendações de Netanyahu após as cinco eleições anteriores. Até agora, o líder de Likud poderia contar com este treinamento na competição para o mandato presidencial. Desta vez, seus representantes querem garantias sobre o status dos estudantes nas escolas religiosas antes de qualquer compromisso governamental.

A sua abstenção não foi, portanto, um comício no campo oposto. A UTJ não recomendou nem Eisenkot nem outro deputado ao Parlamento. A formação mantém as suas exigências e não apresenta qualquer acordo de coligação. A sua escolha deixa em aberto a questão do seu comportamento nas próximas negociações e um possível voto de confiança.

Os anúncios começaram na quarta-feira com a posição de Degel HaTorah. A entrevista de quinta-feira esclarece o de todo o grupo. Esta diferença conta para Netanyahu: a reserva já não se limita a quatro membros eleitos, mas aos sete lugares conquistados pelo seu parceiro tradicional.

Isenções militares no centro do desacordo

A disputa começa com o recrutamento de homens ultraortodoxos. A UTJ pede uma lei para proteger os estudantes das yeshivas, escolas religiosas judaicas, contra a obrigação de servir no exército. A parte culpa Netanyahu por não ter incluído as garantias exigidas na legislação. Durante as consultas, os seus representantes colocaram esta alegação em primeiro lugar.

Este caso já enfraqueceu a sua aliança. A UTJ deixou a coalizão em julho de 2025 após os atrasos nas isenções propostas. A decisão de quinta-feira prolonga esta disputa numa nova fase institucional. É precisamente no momento em que o Primeiro-Ministro cessante tem de demonstrar que ainda pode reunir parceiros.

Os partidos ultra-ortodoxos, no entanto, nem todos tomam a mesma direção. Shas, que representa principalmente as comunidades Sefarad e Oriental, recomendou Netanyahu. Seus funcionários destacaram os compromissos renovados do líder de Likud sobre o status dos estudantes religiosos. As duas formações defendem assim uma prioridade comparável, mas adotam posições diferentes perante Herzog.

Para Eisenkot, esta divergência não garante uma abertura fácil. O antigo Chefe de Estado-Maior defende uma extensão do serviço militar, nacional ou civil. Vários aliados em seu bloco também fazem da participação de mulheres ultraortodoxas um objetivo central. Uma negociação com a UTJ deverá, por conseguinte, ultrapassar um desacordo substancial, para além da sua oposição comum a certas decisões de Netanyahu.

Uma vantagem para o mandato, sem a maioria adquirida

As eleições de 27 de Outubro deixaram para trás três grupos parlamentares. Netanyahu tem 53 lugares, incluindo UTJ. Os partidos da oposição não árabes reuniram-se em torno de Eisenkot. As formações árabes total 19, dividido entre a Lista Comum, com onze deputados, e Rasam, com oito. Nenhum dos dois blocos principais atingiu sozinho os 61 lugares da maioria absoluta.

O Likud continua a ser o primeiro partido do novo Knesset, com 27 eleitos, à frente de Yashar, o partido Eisenkot, que conta 21. Mas a classificação das partes não determina automaticamente a atribuição do mandato. Herzog consulta com grupos para identificar o deputado que pode formar um governo.

A tolerância da UTJ reduz o apoio que Netanyahu poderia contar durante esta fase. Por outro lado, Eisenkot goza do apoio anunciado de seu próprio partido, dos democratas, do Yisrael Beytenue e de seu próprio partido. Também anunciou na quarta-feira que o recomendaria. Com seus oito deputados, os partidos que expressaram sua preferência por Eisenkot representaram 56 assentos.

Este número acrescenta-se ao apoio anunciado, à medida que as consultas prosseguem. Não constitui o resultado de uma nomeação ou da força de uma coligação concluída. A posição final da Lista Comum antes de Herzog também continua a ser um elemento a ser seguido. O Presidente deve ainda ouvir as principais formações antes de decidir sobre a sua escolha.

Os parceiros árabes continuam a ser uma questão decisiva

A dificuldade de Eisenkot surge assim que as recomendações têm de ser transformadas num acordo governamental. A cooperação entre os seus 48 deputados e os 19 representantes eleitos árabes representaria 67 lugares. Esta adição excede a maioria absoluta, mas reúne partidos que não aceitaram qualquer programa conjunto ou fórmula do governo.

Avigdor Liberman ilustra este limite. O líder de Yisrael Beytenu apoia Eisenkot para receber o mandato, mas recusa um governo minoritário dependente do apoio das formações árabes. Seu partido reafirmou esta linha no primeiro dia das consultas. A escolha do mesmo candidato não é, portanto, suficiente para resolver as divergências entre os seus apoiantes.

A participação numa coligação e o apoio parlamentar externo são também duas opções distintas. Os representantes da Lista Comum referiram a possibilidade de apoiar uma alternância sem entrar no governo. Por sua vez, Ra’am tem sua própria direção e decisões. Ambos os grupos não podem ser tratados como um único parceiro que já aceitou as condições de Eisenkot.

Herzog ainda não atribuiu o mandato

As conversações começaram nesta quarta-feira, após a apresentação oficial dos resultados eleitorais em Herzog pelo presidente da comissão eleitoral, Noam Sohlberg. Quinta-feira de manhã, depois da UTJ, Otzma Yehudit recomendou Netanyahu. Entre as reuniões agendadas para o fim do dia estão as delegações de B’Yachad, Yashar e Likud.

O candidato terá 28 dias para tentar formar um governo. Herzog pode prolongar este primeiro período por um máximo de catorze dias. O mandato abre uma negociação; Não substitui a apresentação do governo e o voto de confiança ao Knesset. O Governo cessante permanece em funções até que o seu sucessor tome posse.

O Likud deverá apresentar a sua posição em Herzog na quinta-feira, às 20h30, depois da delegação Yashar prevista às 19h15. Estas últimas entrevistas devem completar o quadro de recomendações antes da decisão presidencial.

Fontes e referências

Foto do arquivo: Benjamin Netanyahu, fotografia publicada pela Libnanews em agosto de 2019. Não representa as consultas de 5 de novembro de 2026. Redimensionar toda a fotografia, sem cortar ou retocar; Libnanews curativo gráfico.Fonte de fotografia nos arquivos Libnanews•X- • ‘ – ■

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews