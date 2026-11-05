Cristiano Ronaldo anuncia sua aposentadoria internacional em 5 de novembro de 2026, aos 41 anos. O português tem 234 selecções e 146 golos após 23 anos com o seu país. Sua partida veio após a crise com Jorge Jesus e abriu uma nova etapa para a seleção, comprometida com a Liga das Nações.

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Cristiano Ronaldo anuncia sua aposentadoria internacional. O atacante português de 41 anos formalizou sua decisão na quinta-feira, 5 de novembro de 2026, em um vídeo publicado em sua conta no Instagram. Termina um curso iniciado em agosto de 2003, após 23 anos sob a camisa nacional. Na época deste anúncio, ele tinha 234 seleções e 146 gols, dois recordes no futebol internacional masculino. A sua partida abre um novo palco para Portugal, algumas semanas após o seu conflito com o criador Jorge Jesus.

A mensagem é dirigida primeiro aos portugueses, incluindo os residentes no estrangeiro. Ronaldo apresenta sua partida como uma decisão pessoal difícil. Ele volta para a ligação construída com os apoiadores, seus parceiros e as equipes que o acompanharam. A publicação tem uma fórmula simples: « Portugal estará sempre em mim ».

Este anúncio diz respeito à selecção nacional. Não é um anúncio de partida imediata de Al-Nassr, seu clube na Arábia Saudita. Os dois prazos devem permanecer distintos: o capitão português deixa o futebol internacional, enquanto a continuação da sua carreira no clube é outro calendário.

Ronaldo anuncia aposentadoria após 23 anos de seleção

Em seu vídeo, o jogador usa a camisa número 7 para evocar a transmissão para gerações subsequentes. Ele agradeceu treinadores, gerentes, equipe médica, equipe de seleção e sua família. Ele também reconhece as derrotas e os momentos em que ele não atende as expectativas do público.

O tom da mensagem contrasta com o de seu comunicado de outubro, dedicado aos seus desentendimentos com Jorge Jesus. Desta vez, Ronaldo volta para sua jornada coletiva. Insiste nas pessoas que conheceu e no que o hino nacional representava antes das reuniões.

O seu anúncio vem antes das próximas duas reuniões de Portugal na Liga das Nações. A selecção deverá receber a Dinamarca no dia 14 de Novembro em Braga e depois viajar para o País de Gales no dia 17 de Novembro em Cardiff. Nenhum destes jogos pode ser apresentado, apenas com base no calendário, como uma reunião de despedida do jogador.

Uma decisão precedida da crise de Setembro

A questão do seu futuro internacional assumiu outra dimensão em 30 de Setembro. Ronaldo deixou o comício português em Copenhague na véspera de uma partida contra a Dinamarca. Três dias antes, ele tinha ficado no banco durante a vitória contra a Noruega em Oslo, apesar de seu aquecimento.

Em 6 de outubro, o jogador entregou sua versão das palestras com Jorge Jesus. Ele reclamou ao criador que ele não tinha mantido seus compromissos em seu uso. Ele também pediu desculpas aos apoiadores e reconheceu que ele não deveria ter deixado o comício.

Nessa data Ronaldo ainda estava excluindo uma aposentadoria imediata. Ele disse que estava disponível para seleção, sujeito à sua condição física e após uma possível sanção. Ele também explicou que tinha considerado um começo após o Mundo 2026. O presidente da federação, Pedro Proença, convidou-o a continuar.

Por conseguinte, o anúncio de 5 de Novembro marca uma mudança desta posição. Ela terminou a incerteza sobre sua vontade de continuar com a equipe nacional. No entanto, não permite atribuir a decisão a uma única causa nem reconstituir os últimos intercâmbios privados entre o jogador e os funcionários portugueses.

234 seleções e 146 gols no momento da partida

A avaliação de Ronaldo mostra a medida dessa transição. Com 234 aparições, ele detém o recorde mundial masculino de seleções. Em 23 de março de 2023, ele ultrapassou a marca anterior do Kuwait Bader Al-Mutawa contra o Liechtenstein. Ele acompanhou este recorde com dois objetivos.

Seu total de 146 realizações também é a referência no futebol masculino internacional. Ronaldo assumiu a liderança somente nesta classificação em 1 de setembro de 2021. O seu duplo contra a República da Irlanda permitiu-lhe ultrapassar o iraniano Ali Daei.

Sua longevidade excede estas duas figuras. Após sua estreia sem gols em 2003, ele marcou para Portugal todos os anos de 2004 a 2026. Esta série abrange 23 anos civis consecutivos. Ele ilustra a posição de longo prazo do atacante na seleção, além das mudanças de treinador e parceiros.

Três títulos com Portugal

Seu curso internacional inclui três grandes troféus com a seleção: o Euro 2016, depois as Ligas das Nações 2019 e 2025. Estes sucessos acompanharam a transição de Portugal de uma equipa que corre regularmente nas voltas finais para uma selecção capaz de ganhar finais.

O primeiro libre continua a ser o de 10 de julho de 2016 no Stade de France. Ferido, Ronaldo tinha deixado a final contra os franceses no 25o minuto. No entanto, seus parceiros ganharam a reunião, graças ao objetivo de Eder em extensão. O capitão então levantou o primeiro grande troféu na história da equipe nacional.

A última vitória na Liga das Nações, em junho de 2025, em Munique, a colocou novamente no centro do resultado. Ronaldo marcou contra a Espanha em uma final concluída em 2-2 após a extensão. Portugal ganhou o tiroteio no gol, cinco vitórias em três. Aos 40 anos, o atacante permaneceu decisivo em uma final internacional.

Ele então jogou no World 2026. Seus dois gols contra o Uzbequistão fizeram dele o primeiro jogador a marcar em seis edições da Copa do Mundo. No entanto, este último não tinha trazido Portugal o título mundial perdido.

A seleção deve organizar a continuação

A partida de Ronaldo também diz respeito ao funcionamento da equipe e sua liderança. Durante a crise de Outubro, Bruno Fernandes defendeu o seu lugar na história do futebol português. Em 3 de outubro, a comunidade rejeitou a ideia de divisões no grupo e apelou para o respeito pelas várias partes. Estas observações precederam o anúncio da reforma.

Jorge Jesus agora tem uma decisão pública de se preparar para mais trabalhos. A seleção aborda essa transição defendendo seu título na Liga das Nações. As reuniões de Braga e Cardiff observarão suas escolhas ofensivas e a divisão de responsabilidades após a partida de seu capitão histórico.

Crédito de cobertura: foto dos arquivos Português-Irã, 25 de Junho de 2018, Mahdi Zare / Fars News Agency, Fars Media Corporation.Fotografia de origemabaixolicença CC BY 4.0. Montagem editorial assistida pelos IA: Libnanews.

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