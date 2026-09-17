Michel Issa, o embaixador que empurra os códigos: até onde vai realmente a sua margem de manobra no Líbano?

- Advertisement -

37

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Um diplomata americano tornou-se um actor directo nas negociações

Michel Issa já não está satisfeito com as feiras políticas de Beirute. Em poucas semanas, o embaixador dos EUA no Líbano visitou Israel, reuniu-se com funcionários libaneses de sensibilidade contrária, envolveu-se no caso dos detidos e viajou pelo sul do Líbano para examinar as primeiras áreas experimentais do acordo negociado entre Beirute e Israel. Esta actividade invulgar alimenta agora uma questão nos círculos políticos libaneses: será que o embaixador simplesmente aplica um roteiro elaborado em Washington ou goza de uma latitude suficiente para moldar uma parte da mediação?

Ad Diyar de 17 de setembro de 2026 traz os elementos mais sensíveis para esta questão. Fontes apresentadas como próximas de Michel Issa descrevem um embaixador com uma margem de movimento particularmente ampla. Não solicitaria sistematicamente instruções pormenorizadas ao Departamento de Estado antes de cada uma das suas iniciativas. Esse método até teria causado, segundo o diário, perguntas e objeções em Washington.

A sucessão de movimentos dá alívio a esta informação. Michel Issa visitou Israel no início de Setembro e encontrou-se com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Em 15 de Setembro, esteve em Zawtar al-Gharbiyah, uma das zonas-piloto onde Washington pretende medir os resultados do acordo-quadro. No meio disso, ele aumentou os contatos políticos e religiosos no Líbano.

Seu papel já não se assemelha ao de um embaixador responsável por explicar a política americana em Beirute. Atua como um ponto de encontro entre a presidência libanesa, o governo, o exército, Israel e os vários atores políticos do país.

De Tel Aviv ao Sul do Líbano, uma diplomacia de campo

O deslocamento de Michel Issa para Zawtar al-Gharbiyah é indicativo deste método.

A Embaixada dos EUA explicou que a visita deveria permitir-lhe observar directamente os progressos e as dificuldades encontradas nas áreas experimentais. O objetivo também foi avaliar as condições de vida das populações e os obstáculos ao seu retorno.

O Embaixador foi acompanhado por uma delegação do Conselho para o Desenvolvimento e a Reconstrução. Ele visitou a Igreja da Anunciação antes de ir para a ponte Qaaqaiyat al-Jisr. Esta presença do Conselho para o Desenvolvimento e a Reconstrução dá uma dimensão adicional ao passeio. Washington não está apenas a olhar para o destacamento militar. A reconstrução, as infra-estruturas e o regresso da população fazem agora parte da avaliação do processo.

No entanto, Ad Diyar de 17 de setembro de 2026 atribuiu a visita a uma função política mais importante. De acordo com as notícias diárias, Michel Issa queria examinar o funcionamento prático do acordo-quadro e as dificuldades encontradas na primeira experiência.

Zawtar tornou-se um laboratório. O exército tem mais responsabilidades. Os habitantes voltaram. Washington quer determinar se este método pode ser replicado em outros locais.

A abordagem americana consiste, portanto, em aproximar as negociações do terreno. Em vez de esperar muito para resolver todos os problemas no Sul simultaneamente, os Estados Unidos estão a tentar produzir resultados limitados e depois a estendê-los.

Michel Issa torna-se um dos principais instrumentos desta estratégia.

Canal para Israel Além de Beirute

Sua viagem a Israel é outra ruptura com a diplomacia clássica de uma embaixada americana no Líbano.

Michel Issa conheceu Benjamin Netanyahu em 1 de setembro, ao lado do embaixador americano em Israel. A reunião teve lugar num momento em que as negociações entre Beirute e Tel Aviv atravessavam um período de impasse.

O papel do embaixador torna-se então muito especial. Ele representa Washington em Beirute, mas viaja para Israel para discutir diretamente com funcionários israelenses um caso cujos efeitos ele também monitora com as autoridades libanesas.

Esta configuração permite-lhe circular posições rapidamente.

Os funcionários libaneses podem enviar os seus pedidos de retirada, operações militares, detidos ou zonas-piloto. Ele pode então discutir essas questões com funcionários israelenses antes de voltar para Beirute. O Departamento de Estado obviamente mantém a direção política da mediação dos EUA, mas o embaixador tem uma presença local permanente que os funcionários de Washington não têm.

A personalidade e o conhecimento de Michel Issa sobre o Líbano reforçam ainda mais esta função.

Ad Diyar de 17 de setembro de 2026 apresenta precisamente essa proximidade como um dos fatores que explicam a latitude que teria. De acordo com fontes citadas pelo jornal, Donald Trump lhe deu significativa confiança política.

O diário assim descreve um diplomata menos preso nos procedimentos habituais e mais encorajado a procurar aberturas para si mesmo.

Iniciativas que criariam reservas em Washington

No entanto, essa autonomia teria seus limites.

Ad Diyar, de 17 de setembro de 2026, relata que algumas iniciativas de Michel Issa levantaram questões na administração norte-americana. O jornal refere-se, em particular, a uma forma de agir que nem sempre envolveria uma coordenação prévia detalhada com todos os níveis do Departamento de Estado.

Isto não é necessariamente um conflito entre o embaixador e Washington. Uma administração pode deixar uma margem tática importante para seu representante, mantendo o controle sobre as decisões estratégicas. Mas esta distinção torna-se particularmente sensível quando um embaixador intervém em questões que afectam directamente Israel, Hezbollah e equilíbrios internos libaneses.

Os riscos vão além das relações bilaterais ordinárias.

Michel Issa intervém numa negociação onde cada formulação pode ter consequências. Uma declaração sobre o Hezbollah é interpretada em Beirute, Tel Aviv e Washington. Uma visita ao Sul pode ser lida como uma mensagem para o exército, o partido xiita ou Israel. Um encontro com um líder religioso pode se tornar um sinal político.

Quanto mais o embaixador tiver margem de manobra, maior será a sua iniciativa.

Isto também explica a atenção incomum dada a cada um de seus movimentos.

Hezbollah, um interlocutor indireto, mas inevitável

Michel Issa também abriu um delicado espaço diplomático em torno do Hezbollah.

No início de Setembro, após uma reunião com o Vice-Presidente do Alto Conselho Islâmico xiita Sheikh Ali al-Khatib, indicou que Washington estava disposto a negociar com o Hezbollah, mas através do Estado libanês. Esta formulação segue uma linha fundamental: é o governo que negocia em nome do Líbano.

No entanto, reconhece implicitamente uma realidade. Nenhuma solução duradoura do ficheiro de armas pode ser alcançada sem uma forma de diálogo que chegue ao Hezbollah.

A sombra é importante. Washington não transforma o partido num interlocutor oficial nas negociações com Israel. Pelo contrário, o Estado deve continuar a ser o canal. Mas o diálogo interno necessário para implementar um possível acordo exige que as posições do Hezbollah sejam conhecidas e discutidas.

Michel Issa, portanto, se encontra novamente em um papel intermediário.

Fala com instituições estatais. Ele encontra pessoas próximas ao ambiente político do Hezbollah. Transmite posições americanas. Ao mesmo tempo, seguiu as negociações com Israel.

Este movimento entre universos políticos que se comunicam entre si está mecanicamente aumentando sua influência.

Também cria o risco de o embaixador se tornar o ponto de entrada necessário para um número crescente de casos libaneses.

Detentos, outra intervenção pessoal

O caso dos libaneses detidos por Israel mostra também a expansão do seu papel.

Após a libertação de várias pessoas capturadas no sul do Líbano, Michel Issa prometeu continuar seus esforços para os outros detidos. O assunto não é apenas diplomacia humanitária. É uma das importantes exigências de Beirute nas discussões com Israel.

Para Joseph Aoun, quanto para Nawaf Salam, o retorno dos prisioneiros é um dos resultados que a negociação deve produzir. O governo também está usando esta questão para defender o caminho diplomático contra as críticas parlamentares.

Quando Michel Issa intervém pessoalmente sobre esta questão, ele contribui diretamente para a capacidade de Washington de demonstrar a utilidade do processo.

Uma liberação pode ser apresentada como resultado concreto. Reforça a posição daqueles que defendem as negociações. Por outro lado, a falta de progressos está a alimentar a crítica ao acordo-quadro.

O embaixador está trabalhando em questões que podem mudar a relação política interna em torno da estratégia escolhida pelo Estado.

Zawtar revela o método Issa

A visita a Zawtar permite compreender esta diplomacia melhor do que qualquer declaração.

O embaixador não se contentou em receber relatórios sobre a área experimental. Ele se moveu para observar diretamente a situação. Ele viu a infraestrutura, encontrou autoridades locais e discutiu as condições para o retorno da população.

A embaixada dos EUA insistiu em quatro objetivos: fortalecer a autoridade estatal, apoiar o exército, proteger civis e restaurar os serviços necessários para a estabilidade.

Estas prioridades mostram que Washington está a tentar ligar segurança e reconstrução.

O método é transformar a negociação abstrata em uma sucessão de experiências locais. Michel Issa torna-se então aquele que verifica os resultados no local e pode relatar as dificuldades diretamente aos funcionários americanos e israelenses.

Ad Diyar de 17 de setembro de 2026 liga precisamente esta visita aos desacordos sobre Zawtar. Israel supostamente considerou que o Hezbollah estava voltando indiretamente para a localidade após o retorno dos habitantes. As objecções alegadamente em causa, nomeadamente, as estruturas sociais próximas do partido e algumas pessoas consideradas como seus apoiantes.

A visita de Michel Issa permitiu-lhe examinar a realidade por trás das avaliações contraditórias transmitidas a Washington.

Trata-se de um importante poder diplomático: produzir a sua própria leitura do terreno e não depender inteiramente das relações libanesas ou israelitas.

Entre os críticos israelenses e a defesa do exército

O embaixador está também no centro de outra batalha: a que diz respeito ao exército libanês.

Israel está a aumentar a sua crítica à sua capacidade de desarmar o Hezbollah. Ad Diyar de 17 de setembro de 2026 refere-se aos relatórios israelenses transmitidos a Washington sobre a conduta da instituição militar. O jornal até mesmo relata a existência de pressão contra seu comando.

Ao mesmo tempo, a posição pública dos EUA continua a retratar o exército como um parceiro central no fortalecimento da autoridade estatal.

A visita de Michel Issa ao Sul ilustra esta dualidade. A embaixada dos EUA reafirmou explicitamente o apoio dos EUA ao governo e ao exército. Ao mesmo tempo, Washington avalia os resultados obtidos em áreas experimentais, precisamente onde Israel expressa suas críticas.

O embaixador deve, portanto, arbitrar entre várias narrativas no terreno.

O exército afirma realizar as tarefas que lhe foram confiadas. Israel considera os resultados insuficientes. As autoridades libanesas pedem mais recursos. Washington condiciona parte do seu apoio a progressos mensuráveis.

Michel Issa ocupa uma posição privilegiada para influenciar a avaliação americana dessas várias reivindicações.

O seu relatório sobre o que vê no Sul pode assim ter consequências muito maiores do que uma simples visita de protocolo.

Diplomacia pessoal sob Washington

A alta visibilidade de Michel Issa não significa que a política americana no Líbano teria se tornado um só homem.

As negociações com Israel continuam a ser conduzidas dentro de um quadro americano mais amplo. O Departamento de Estado participa diretamente das reuniões. As decisões sobre a ajuda militar são também da responsabilidade de Washington e do Congresso. As relações com Israel envolvem vários níveis de governo.

Mas o embaixador tem uma vantagem considerável: ele está presente diariamente no terreno e pode agir rapidamente entre vários interlocutores.

Ad Diyar de 17 de setembro de 2026 descreve precisamente esta latitude como uma das características de seu mandato. O embaixador seria autorizado a tomar iniciativas desde que permanecessem compatíveis com os objetivos gerais da administração Trump.

Este método corresponde também a uma negociação extremamente comovente.

Os incidentes militares podem mudar a situação dentro de horas. Uma área experimental pode encontrar um problema imprevisto. A libertação dos detidos pode abrir uma janela diplomática. Uma declaração israelita pode provocar uma crise política em Beirute.

A espera sistemática de uma longa cadeia de instruções reduziria a capacidade de resposta americana.

A autonomia tática do embaixador pode, portanto, ser uma ferramenta. Só se torna problemático se começar a produzir diferenças com outros centros de decisão americanos.

É precisamente nesta fronteira que se concentram as questões apresentadas por Ad Diyar.

Um papel para se tornar ainda mais importante

Os próximos meses deverão reforçar em vez de reduzir a importância de Michel Issa.

As negociações entre o Líbano e Israel devem prosseguir. Espera-se que as áreas experimentais se expandam se o método produzir resultados. O ficheiro dos prisioneiros continua aberto. O exército aguarda decisões sobre o seu apoio internacional. O Finul deve deixar o Líbano no final de 2026 e a sua substituição ainda não está resolvida.

Cada um destes ficheiros envolve Washington.

O embaixador americano enfrentará simultaneamente as exigências de Joseph Aoun, as escolhas de Nawaf Salam, as demandas israelenses e as posições de Hezbollah transmitidas por atores libaneses.

A sua margem de manobra pode então ser medida não pelo número de movimentos, mas pelos resultados obtidos.

Uma nova retirada israelita demonstraria a sua capacidade de avançar com as negociações. A extensão das zonas-piloto reforçaria o seu papel no método gradual. A libertação de prisioneiros daria um resultado tangível à sua mediação. Inversamente, um aperto das condições americanas para o exército revelaria o peso da crítica israelense em Washington.

Michel Issa está, portanto, numa posição singular. Não é nem o negociador libanês nem o representante de Israel. Nem é o único tomador de decisões americano. Mas está no cruzamento de quase todos os canais atualmente abertos.

É essa posição, ainda mais do que seu estilo pessoal, que o torna um dos atores mais influentes na sequência. Por trás da questão de até onde Washington permite que ele vá agora é uma questão mais importante: até onde os EUA querem usar esta diplomacia de campo para transformar gradualmente o equilíbrio de poder no Sul do Líbano e conduzir Beirute e Israel para um arranjo muito mais amplo do que apenas o controle de fronteiras?