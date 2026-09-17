Bombas para Israel: EUA eleitos presidente bloqueia venda

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O representante democrático Gregory Meeks anunciou quarta-feira, 16 de setembro de 2026, que se recusava a validar nesta fase um projeto americano para vender a Israel 40.000 bombas de 2.000 libras, ou cerca de 907 kg cada. O contrato, avaliado em 2,8 bilhões de dólares, levantou « sérios problemas não resolvidos » sobre o possível uso dessas munições em áreas densamente povoadas do Líbano e da Faixa de Gaza. Sua oposição suspende a aprovação sob o procedimento informal no Congresso, mas a administração Trump tem meios legais para contornar esse obstáculo.

Gregory Meeks é o principal representante democrático na Comissão de Assuntos Externos da Câmara dos Representantes. Ele afirma que a administração de Donald Trump não lhe deu garantias suficientes de conformidade com o direito dos EUA, o direito internacional e medidas para proteger civis no uso de armas pelo governo de Benjamin Netanyahu.

Gregory Meeks se recusa a validar a venda

A decisão anunciada em Washington diz respeito a um pacote de munições pesadas cuja venda a Israel foi informalmente comunicada às comissões parlamentares competentes na terça-feira, 15 de Setembro.

O pacote custa 2,8 mil milhões de dólares. Inclui 40.000 bombas de 2.000 libras, uma categoria particularmente poderosa de munição por causa da quantidade de explosivos que carrega e os danos que pode causar.

Gregory Meeks indicou que não daria ao projeto uma luz verde sob as condições atuais. O representante eleito de Nova Iorque disse que permaneceu apoiando a segurança de Israel e sua capacidade de responder às ameaças regionais. No entanto, distingue este apoio da questão das condições em que as armas americanas são utilizadas.

A sua objecção diz principalmente respeito às potenciais consequências do uso de tais bombas pesadas em áreas urbanas densamente povoadas.

Ele cita explicitamente dois territórios: o Líbano e a Faixa de Gaza.

O democrata considera que as questões continuam sem resposta sobre as garantias oferecidas pela administração norte-americana em relação ao uso dessas armas. Em particular, apela à utilização de equipamento financiado ou fornecido por Washington em conformidade com a lei e com garantias suficientes para a população civil.

Esta posição coloca a proteção de civis no centro de sua recusa em validar a transação imediatamente.

Líbano explicitamente citado em objecções

A referência ao Líbano é um elemento importante da declaração de Gregory Meeks. O parlamentar não limita as suas preocupações à guerra na Faixa de Gaza. Ele também se referiu ao risco de usar bombas de 2.000 libras em áreas densamente povoadas do território libanês.

A munição desta categoria já foi utilizada por Israel nas suas operações militares em Gaza e no Líbano. Seu poder tem alimentado perguntas sobre seu emprego perto de populações civis.

A venda proposta cobriria um volume particularmente elevado. De acordo com as informações disponíveis sobre o projeto, as 40.000 bombas são distribuídas entre 20.000 MK 84 e 20.000 BLU-117.

Ambos os modelos pertencem à categoria de bombas de 2.000 libras. Sua massa é de cerca de 907 kg.

É precisamente a combinação do poder dessas armas, seu número e a possibilidade de seu uso em áreas habitadas que motiva as reservas de Gregory Meeks.

Sua declaração menciona diretamente o governo do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. O parlamentar acredita que não recebeu as garantias necessárias da administração Trump de que essas armas serão usadas com proteção adequada para civis.

A recusa anunciada na quarta-feira, no entanto, não constitui uma proibição definitiva de venda.

Um bloqueio que pode ser contornado

O papel de Gregory Meeks permite-lhe intervir no mecanismo de consulta informal do Congresso que precede as grandes vendas de armas dos EUA no exterior.

Os principais funcionários das comissões parlamentares competentes são normalmente informados antes da notificação formal de uma transacção. Esta etapa permite que os funcionários eleitos revejam o projeto e solicitem mais informações.

Gregory Meeks usa este procedimento para manter sua aprovação.

A sua oposição cria, portanto, um obstáculo político e processual à transacção, mas não lhe confere um veto definitivo.

A administração Trump mantém a possibilidade de continuar a venda. Uma vez enviada a notificação oficial ao Congresso, o Secretário de Estado Marco Rubio pode, nomeadamente, invocar uma situação de emergência relacionada com os interesses nacionais de segurança dos Estados Unidos.

Tal decisão permitiria ao executivo contornar o procedimento normal de revisão parlamentar.

Este cenário não é apenas teórico. A administração dos EUA já utilizou este mecanismo para acelerar a venda de armas a Israel.

O alcance imediato da decisão de Gregory Meeks deve, portanto, ser distinto do seu impacto final. O parlamentar bloqueia sua aprovação no processo informal, mas Washington pode decidir avançar com a transação apesar dessa oposição.

Marco Rubio tem um precedente

O Secretário de Estado Marco Rubio já utilizou o procedimento de emergência para contornar o exame parlamentar normal de uma venda de armas a Israel.

Em 2025, a administração tinha assim acelerado uma transação de quase US $ 3 bilhões. Essa decisão levou a uma saída do procedimento habitual no Congresso.

A administração Trump aprovou então, em janeiro de 2026, uma nova série de vendas de armas para Israel totalizando $6,67 bilhões.

O projecto de 2,8 mil milhões anunciado esta semana faz parte desta continuidade. Aumentaria ainda mais as capacidades militares israelitas e forneceria uma quantidade considerável de munições pesadas.

O Departamento de Estado dos EUA não tinha fornecido uma resposta pública aos pedidos de comentários sobre a objeção de Gregory Meeks e os termos precisos do novo contrato no momento do anúncio.

Por conseguinte, o próximo passo será decisivo. Actualmente, a transacção só está sujeita a notificação informal aos deputados em causa.

Uma notificação formal abriria uma nova fase do processo e poderia levar a administração a responder às preocupações da Meeks, alterar os termos da venda ou utilizar os seus poderes para o fazer avançar sem o seu acordo.

Bombas já no centro de um debate sob Biden

As bombas de 2.000 libras já haviam causado um desacordo entre Washington e Israel sob a administração de Joe Biden.

Em 2024, a Casa Branca suspendeu a entrega de algumas dessas munições devido à preocupação com o seu uso na Faixa de Gaza e ao risco de baixas civis significativas.

Esta suspensão foi uma das decisões americanas mais visíveis sobre as condições para o fornecimento de certas armas a Israel durante a guerra que começou após os ataques do Hamas de 7 de outubro de 2023.

O regresso de Donald Trump à Casa Branca marcou uma evolução desta política. Sua administração tomou várias decisões destinadas a fortalecer as capacidades militares israelenses e acelerar certas entregas.

O volume do projeto atualmente em revisão vai mais longe: 40.000 bombas pesadas seriam cobertas pelo contrato.

A posição de Gregory Meeks, portanto, reintroduz ao Congresso a questão que já havia levado à suspensão de certas entregas: em que condições podem os Estados Unidos fornecer armas de tal poder quando são susceptíveis de ser usados em territórios densamente povoados?

Para o deputado democrata, as garantias dadas até agora não permitem que esta questão seja levantada.

Venda de 2,8 mil milhões ainda pendentes

A decisão de Meeks vem antes da conclusão do procedimento dos EUA. Por conseguinte, nesta fase, não se trata de uma venda definitivamente cancelada nem de uma transferência definitivamente autorizada.

O projeto continua avaliado em US $ 2,8 bilhões e continua a fornecer 40.000 bombas de 2.000 libras para Israel.

A administração Trump tem agora de decidir como irá responder à objecção do principal democrata da Comissão dos Assuntos Externos da Câmara.

Pode procurar fornecer garantias adicionais sobre as condições de utilização das armas. Pode igualmente prosseguir o processo, apesar da sua oposição e, se o considerar necessário, utilizar uma declaração de urgência.

Para o Líbano, a declaração de Gregory Meeks introduz diretamente o território libanês no debate parlamentar dos EUA sobre esta venda. O funcionário eleito de Nova Iorque cita explicitamente as áreas densamente povoadas do país como um dos lugares onde, em sua opinião, o uso dessas bombas levanta questões sobre a proteção dos civis e o respeito pela lei.

A decisão final sobre o contrato permanece agora nas mãos da administração dos EUA e do processo de controle no Congresso, com a possibilidade de um novo confronto entre o executivo e os parlamentares sobre as condições para o fornecimento dessas 40.000 bombas a Israel.