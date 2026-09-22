A União Europeia atribui aos jornalistas do Líbano, Palestina, Síria e Iraque o Prémio Samir Kassir 2026

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Em 21 de Setembro de 2026, a Delegação da União Europeia ao Líbano e a Fundação Samir Kassir anunciaram os resultados daeedição do Prémio Samir Kassir de Liberdade de Imprensa, numa cerimónia nos jardins do Palácio Sursock em Beirute. Criado e financiado pela União Europeia, este prémio é reconhecido internacionalmente como uma grande distinção na liberdade de imprensa e como o mais prestigiado prémio jornalístico no Médio Oriente, Norte de África e Golfo. Desde 2006, a cerimônia tem sido realizada anualmente para comemorar o assassinato do jornalista libanês Samir Kassir em 2 de junho de 2005 em Beirute e para celebrar sua vida, valores e luta intelectual e profissional.