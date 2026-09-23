Macron defende a soberania do Líbano na ONU

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No rostro da Assembleia Geral da ONU, terça-feira, 22 de setembro de 2026, em Nova York, Emmanuel Macron dedicou uma parte substancial de seu último discurso à ONU como presidente francês para a crise do Oriente Médio. Para o Líbano, a sua mensagem foi particularmente directa: a destruição no Sul e o deslocamento de pessoas estão ligados a um ataque à soberania libanesa, enquanto, na sua opinião, o desarmamento do Hezbollah só pode ser conseguido de forma duradoura através da restauração da autoridade de um Estado libanês totalmente soberano. Ao mesmo tempo, o Presidente francês endureceu o seu discurso em relação a Israel, acreditando que a segurança do Estado hebraico não poderia ser construída pela violação da soberania dos seus vizinhos.

A passagem dedicada ao Líbano ocupou apenas alguns minutos de uma intervenção muito maior. No entanto, centra-se na doutrina que Paris vem defendendo há vários meses: retirada israelense, restauração da autoridade do Estado libanês, monopólio de armas por instituições legítimas e resolução política de questões de segurança. Macron, portanto, recusou-se a dissociar as duas questões que dominam o debate libanês. Condenou a violação da soberania do país, reafirmando que o Hezbollah deve entregar as suas armas.

Macron na ONU: Líbano retorna à soberania

Emmanuel Macron construiu sua passagem no Oriente Médio em torno de um princípio: a soberania do Estado. Considera que só o seu respeito poderá restabelecer a paz e a segurança na região. O Líbano chegou primeiro nesta sequência antes da Palestina e da Cisjordânia. Esta escolha deu ao caso libanês um lugar político especial num discurso dedicado em grande parte à defesa do direito internacional e do multilateralismo.

O presidente francês referiu-se aos libaneses deslocados e às aldeias no Sul « destruíram-se um após o outro ». Esta formulação refere-se diretamente à realidade territorial do conflito: as localidades libanesas do sul permanecem no centro das operações militares, deslocamento e litígio entre Beirute e Israel. Macron, portanto, não apenas retrata a crise como um confronto entre Israel e Hezbollah. Ela a colocou no contexto mais amplo da soberania de um Estado e da proteção de seu povo.

Ele então ligou esta soberania ao arquivo de armas do Hezbollah. « Apenas um Líbano totalmente soberano pode levar ao retorno de armas ao Hezbollah », disse o Chefe de Estado francês. A sentença é importante porque estabelece uma ordem política. No raciocínio francês, o desarmamento do movimento xiita não deve resultar de uma substituição duradoura do exército israelita pelo Estado libanês. Deve resultar do reforço das instituições libanesas e do restabelecimento da sua autoridade em todo o país.

Esta posição não significa que o Hezbollah seja poupado. Macron pede explicitamente que o movimento devolva suas armas. Durante vários meses, Paris considerou que o monopólio da força deve ser devolvido às instituições legítimas. Mas o Presidente francês coloca este requisito num quadro que também impõe obrigações a Israel. A soberania libanesa não pode ser invocada contra as armas do Hezbollah, sendo ignorada quando se trata da presença ou das operações militares israelitas no Líbano.

Uma crítica muito mais direta da estratégia israelense

É neste ponto que o discurso de 22 de Setembro marca uma das suas passagens mais fortes. Emmanuel Macron disse que aqueles que afirmam garantir a segurança de Israel violando a soberania de seus vizinhos estão cometendo um « pior erro ». Ele acrescentou que tal estratégia enfraqueceu a segurança israelense a curto e longo prazo. Por conseguinte, o ponto vai além do caso libanês: visa um conceito regional de segurança baseado na intervenção militar para além das fronteiras israelitas.

Aplicada no Líbano, a mensagem é inequívoca. Paris não considera que as preocupações de segurança israelitas dêem a Israel o direito geral de intervir no território libanês. A França reconhece os desafios de segurança enfrentados por Israel, mas disputa que seu tratamento pode ser sustentado através de greves, presença territorial ou operações que enfraquecem a autoridade de Beirute.

Esta crítica faz parte de uma linha já formulada por Macron perante a Assembleia Geral. Em julho, durante uma viagem à Síria, ele resumiu a posição francesa em duas demandas paralelas: Hezbollah deve devolver as armas e Israel deve deixar o Líbano. Ele também tinha defendido um mecanismo de coordenação para resolver preocupações de segurança sem uso imediato de bombardeios. O discurso de Nova Iorque assume esta arquitectura e dá-lhe visibilidade internacional.

Assim, o raciocínio francês tem duas partes que respondem. O primeiro diz respeito ao Hezbollah: nenhuma organização armada deve substituir o Estado libanês a longo prazo. A segunda é Israel: nenhum poder vizinho deveria aproveitar o enfraquecimento do Estado libanês para impor, pela força, as suas próprias disposições de segurança. Em ambos os casos, Paris coloca o Estado libanês no centro da solução.

Sul do Líbano, ponto concreto do discurso francês

A referência às aldeias destruídas e às populações deslocadas dá ao discurso uma dimensão concreta. O Sul não é referido como uma simples linha de confronto militar. Macron insiste nas consequências para os habitantes e na dificuldade de restaurar a vida normal até que a soberania libanesa seja efetivamente restaurada.

Esta questão é central para Beirute. O regresso sustentável das pessoas deslocadas internamente depende das condições de segurança, da reconstrução das localidades afectadas e da capacidade do Estado para recuperar o controlo do território. A presença das forças israelenses, os ataques e o registro das armas do Hezbollah permanecem entrelaçados. Uma solução limitada a um desses elementos deixaria intacta outras causas de tensão.

Para Paris, o exército libanês deve ser a instituição em torno da qual se organiza esta retomada da soberania. A França há muito trabalha para fortalecer as Forças Armadas Libanesas. Esta prioridade assumiu uma importância adicional com discussões sobre o futuro do acordo internacional no Sul e a retirada prevista da UNIFIL a partir de 2027.

Poucos dias antes de seu discurso em Nova York, Macron havia recebido em Paris o presidente libanês Joseph Aoun e o rei Abdullah II da Jordânia. As discussões de 17 de Setembro incidiram especificamente sobre as necessidades das Forças Armadas Libanesas, a segurança no Sul e as opções para evitar um vazio após a UNIFIL. A sequência da ONU, portanto, não é isolada. Alarga uma iniciativa diplomática e militar levada a cabo perante a Assembleia Geral.

Desarmar o Hezbollah sem enfraquecer o estado

O ponto mais sensível continua a ser o desarmamento do Hezbollah. Emmanuel Macron não o evitou nem relativizou. Ele o descreveu explicitamente como uma condição para a restauração da segurança no Líbano e para os países vizinhos. Mas a sua formulação difere de uma lógica segundo a qual a pressão militar israelita seria o meio para alcançar este resultado.

A posição francesa baseia-se numa observação política: pedir ao Estado libanês para desarmar o Hezbollah significa dar a esse Estado os meios para exercer eficazmente a sua autoridade. Isto significa reforçar o exército, as instituições e os mecanismos de segurança. Paris receia que um maior enfraquecimento das estruturas estatais torne o desarmamento mais difícil e aumente o risco de confronto interno.

Macron tinha explicado este raciocínio com grande precisão em julho. Ele advertiu que a remoção das armas do Hezbollah não poderia ser solicitada enquanto enfraquecesse aqueles que detêm o monopólio legítimo da força. Ele até mencionou o risco de empurrar o país para uma guerra civil se esta contradição não fosse tomada em consideração. Em Nova Iorque, condensava esta doutrina na noção de « líbano soberano total ».

Esta formulação é igualmente importante para as autoridades libanesas. O presidente Joseph Aoun e o governo de Nawaf Salam afirmaram sua vontade de restaurar o monopólio estatal sobre as armas. A questão agora diz respeito ao calendário, aos meios e às garantias para conduzir este processo sem provocar mais confronto interno e sem deixar o Sul exposto à ocupação ou operações israelitas permanentes.

Israel directamente afectado pelo princípio da soberania

O discurso de Macron não se limitou ao Líbano. A sequência dedicada a Gaza e à Cisjordânia reforçou o alcance de suas críticas ao governo israelense. O Presidente francês denunciou a falta de uma verdadeira melhoria humanitária em Gaza e questionou a credibilidade internacional da continuação da crise. Também atacou a lógica das operações israelenses na Cisjordânia.

Macron desafiou em particular o uso da luta contra o Hamas como uma justificativa geral para a política nos territórios palestinos. Suas declarações sobre a Cisjordânia provocaram uma reação muito forte do gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que os chamou de « abuso grotesco ». Esta reacção mostra que o confronto verbal entre Paris e o governo israelita ultrapassa agora as divergências técnicas.

Para o Líbano, esta é uma evolução importante. A crítica francesa às operações israelitas deixou de ser formulada unicamente em nome da estabilidade da fronteira libanesa-israelense. Insere-se numa denúncia mais geral do uso da força quando viola a soberania dos vizinhos de Israel ou os direitos dos palestinianos. Macron procura assim aplicar o mesmo princípio a vários teatros regionais.

Ao mesmo tempo, o Presidente francês mantém o seu compromisso com a segurança de Israel. É precisamente em nome desta segurança que ele desafia a estratégia do governo israelita. O seu argumento não é que Israel não tenha preocupações legítimas em matéria de segurança, mas que a reiterada violação da soberania dos seus vizinhos, diz ele, resulte em mais instabilidade e, por conseguinte, em mais insegurança.

Gaza e a Cisjordânia dão significado regional ao discurso

A passagem dedicada a Gaza foi uma das mais ofensivas do discurso. Macron lembrou o reconhecimento do Estado da Palestina anunciado um ano antes com vários outros países. Diante da crítica a esse reconhecimento como puramente simbólico, ele inverteu o argumento perguntando que credibilidade a comunidade internacional manteve se ela permanecesse inativa em Gaza.

Ele também denunciou uma paz que, na sua opinião, não tinha permitido que os canais humanitários fossem reabertos de forma sustentável. Em seguida, ele perguntou se os líderes reunidos em Nova York deve continuar a contemplar um « show que nos envergonha a todos ». O tom contrasta com uma diplomacia francesa há muito ansiosa por manter publicamente um equilíbrio verbal muito estrito entre a segurança de Israel e as críticas às suas operações.

Esta firmeza dá mais peso à passagem sobre o Líbano. Quando Macron fala das aldeias destruídas do Sul, esta frase não é uma observação isolada. Pertence a uma sequência em que o Presidente francês questiona as consequências territoriais e humanas da estratégia israelita em várias áreas vizinhas.

Isto não significa que Paris adopte as posições do Hezbollah ou abandone as suas exigências. Pelo contrário, Macron associa no mesmo raciocínio o desarmamento do movimento e o fim dos ataques israelenses à soberania libanesa. Esta simultaneidade é o cerne da posição francesa: o Líbano não deve ser um território utilizado por uma organização armada autónoma para agir contra Israel ou um espaço em que Israel possa intervir em nome da sua segurança.

Uma doutrina francesa baseada no « mesmo direito para todos »

O fio condutor da fala vai além do Oriente Médio. Emmanuel Macron defendeu uma ordem internacional em que a soberania não depende do poder militar de um Estado ou de suas alianças. Opôs-se a essa concepção ao que descreveu como o retorno da força sem regra e lógica do poder.

Para Paris, esta coerência é também uma questão de credibilidade diplomática. A França não pode defender a integridade territorial da Ucrânia contra a Rússia enquanto trata de forma diferente as violações da soberania no Médio Oriente. Macron já havia formulado este princípio quando se mudou para a Síria: o direito internacional não pode mudar de acordo com as latitudes e longitudes.

No caso libanês, essa doutrina leva a uma equação exigente. O Hezbollah deve abandonar o seu arsenal autónomo. Israel deve respeitar a integridade territorial do Líbano. O exército libanês tem de poder avançar. As instituições de Beirute devem recuperar o verdadeiro exercício da soberania. Por último, um sistema de segurança deve impedir que a fronteira se torne uma frente permanente.

Esta abordagem tenta quebrar a escolha binária entre Israel e Hezbollah argumentos de segurança. Paris quer mover o centro de gravidade para o estado libanês. Isto implica, no entanto, que o Governo dispõe de recursos militares, políticos e financeiros suficientes. Esta condição continua a ser um dos principais obstáculos à aplicação da doutrina francesa.

UNIFIL e o contexto pós-2026

A questão da UNIFIL dá ao discurso uma urgência adicional. O arranjo internacional no Sul deve sofrer uma grande transformação, com uma retirada planejada de janeiro de 2027. Para o Líbano, o risco é um vazio de segurança numa área onde os equilíbrios permanecem frágeis.

Por conseguinte, a França está a trabalhar com o Líbano, a Jordânia e vários parceiros europeus e árabes em soluções que poderiam acompanhar o exército libanês. As discussões incluíram treinamento, equipamentos, inteligência, assistência e mecanismos internacionais que poderiam suceder a determinadas funções atualmente desempenhadas pela UNIFIL.

O desafio é tanto político como militar. Um novo mecanismo não pode ser eficaz se as principais questões de soberania permanecerem abertas. A retirada de Israel, o controlo das armas, o destacamento do exército libanês e a segurança do povo têm de avançar de forma coordenada. Caso contrário, a substituição de uma missão internacional por outra arquitetura só iria gerir temporariamente os sintomas da crise.

O discurso de Macron nas Nações Unidas deve, portanto, ser lido à luz desse prazo. Ao insistir em um « líbano soberano total », o Presidente francês estabelece menos um slogan do que um objetivo operacional: transferir gradualmente a responsabilidade pela segurança para as instituições libanesas, ao mesmo tempo que obtém garantias externas que permitem que esta transição não se transforme em um novo confronto.

O que o discurso muda e o que não regula

Para Beirute, o principal significado político do discurso reside no fato de que a França liga publicamente o desarmamento do Hezbollah com respeito à soberania libanesa por Israel. Esta articulação permite às autoridades libanesas defender o monopólio das armas sem apresentar esta política como a execução de uma exigência israelita. Coloca o processo numa lógica institucional libanesa.

O discurso também reforça a pressão diplomática sobre Israel. Ao referir-se às aldeias destruídas, às pessoas deslocadas e à soberania libanesa perante a Assembleia Geral, Macron novamente internacionaliza uma questão que poderia ser reduzida a uma relação de força militar entre Israel e Hezbollah. Paris afirma que a fronteira e o território libaneses estão sujeitos ao direito internacional e não apenas à relação de forças.

Mas esta posição francesa não é suficiente para resolver as questões concretas. O calendário para uma retirada israelita, as modalidades para o desarmamento do Hezbollah, a capacidade do exército libanês de implantar em todo o lado, as garantias de segurança exigidas por Israel e o futuro mecanismo internacional permanecem separadas, mesmo que estejam ligadas.

Por conseguinte, o discurso de 22 de Setembro não apresenta um plano de execução pormenorizado. Em vez disso, define os princípios que a França quer que guiem a próxima fase. O seu interesse no Líbano reside precisamente na combinação destes princípios: a recusa de uma soberania armada concorrente incorporada pelo Hezbollah, a recusa da soberania libanesa amputada pela intervenção israelita e o apoio do exército como instituição responsável pela recuperação do controlo do território.

Em Nova Iorque, Macron colocou o Líbano numa batalha diplomática mais ampla sobre o valor do direito internacional. O próximo passo será menos nas declarações do que na capacidade de Paris e seus parceiros para transformar esta doutrina em mecanismos concretos: apoio às Forças Armadas Libanesas, organização do pós-FINUL, reconstrução do Sul, retorno de pessoas deslocadas, retirada israelense e transferência efetiva de armas para instituições estatais. Poucos meses após o início da retirada da UNIFIL, a posição francesa será agora avaliada sobre esta implementação.