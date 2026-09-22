Uma cerimónia musical humana em Rowan, em apoio do Líbano e da Associação Médica Libanesa Europeia, agradece a iniciativa

UMA CERIMÔNIA MUSICAL HUMANA ORGANIZADA PELOS HOSPITAIS CHOR’HUS-JUJAT E ORCHESTRA E PELA UNIVERSIDADE DE ROWAN NORMANDIA, EM APOIO À AÇÃO HUMANITÁRIA NO LÍBANO, FOI REALIZADA NA CIDADE FRANCESA DE ROWAN EM UMA INICIATIVA QUE REUNIU MÚSICA E SOLIDARIEDADE.
A cerimônia foi realizada na Igreja de Saint-Maclou em Rowan, com a participação de músicos, jurados e estudiosos individuais, em uma noite para a Associação Médica Libanesa Europeia (ELMS) para apoiar suas ações humanitárias e iniciativas no Líbano.
O VICE-PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA LIBANESA EUROPEIA, DR. GLADYS SAEED, E DR. GUSAN RIASHI, REPRESENTANTE DO ELMS EM ROWAN E MEMBRO ATIVO DO SEU COMITÊ HUMANITÁRIO, PARTICIPARAM DA CERIMÔNIA.
NESTE CONTEXTO, A ASSEMBLEIA AGRADECEU AOS HOSPITAIS CHOR’HUS, CABRA E ORQUESTRA E À UNIVERSIDADE DE ROWAN NORMANDIA, BEM COMO A TODOS OS ORGANIZADORES, MÚSICOS E PARTICIPANTES DO PARTIDO, PELO SEU COMPROMISSO, DIGNIDADE E CAPACIDADE DE TRANSFORMAR A MÚSICA NUMA VERDADEIRA ÁREA DE SOLIDARIEDADE COM O LÍBANO » .
A Assembleia também agradeceu ao Dr. Gusan Riashi por seu papel, compromisso e contribuição no apoio às atividades e iniciativas humanitárias da Assembleia.
A Associação Médica Libanesa Europeia sublinhou que esta iniciativa demonstra como a solidariedade colectiva pode ser transformada em assistência concreta, salientando que o apoio resultante desta iniciativa será aproveitado para servir o seu trabalho humanitário no Líbano, de acordo com os princípios da transparência e da responsabilidade e de uma forma que afecte directamente as necessidades dos beneficiários.
A ASSEMBLEIA CONCLUIU AGRADECENDO AO CHOR’HUS, AOS ORGANIZADORES, AOS LÍDERES DE ORQUESTRA, AOS MÚSICOS, AOS MEMBROS DO CORO, AOS PARTIDOS INDIVIDUAIS E A TODOS AQUELES QUE CONTRIBUÍRAM PARA O SUCESSO DA NOITE, ENFATIZANDO A IMPORTÂNCIA DE INICIATIVAS QUE FAZEM DA CULTURA E DA MÚSICA UMA PONTE DE SOLIDARIEDADE COM O LÍBANO.