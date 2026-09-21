III Conferência de Reitores do Oriente Médio em Beirute

Beirute, 21 de setembro de 2026– A Conferência dos Reitores da Região do Oriente Médio (C2R Médio Oriente) e da Agência Universitária de la Francophonie (AUF) no Oriente Médio organizou, nos dias 17 e 18 de setembro de 2026, o 3ndConferência Geral do C2R Médio Oriente, organizada pela Universidade São José de Beirute.
A reunião, sob o patrocínio da Ministra da Educação e do Ensino Superior do Líbano, Rima Karamé, reuniu em Beirute e em linha cerca de 40 presidentes, retores e representantes mandatados de universidades em Chipre, Egito, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Jordânia, Líbano, Catar, Palestina, Sudão e Síria.
O Reitor da AUF, Prof. Slim Khalbous, falou online para apresentar a nova estratégia AUF 2026-2029.
Os discursos de abertura foram proferidos por François Boëdec s.j., presidente cessante do C2R e reitor da Universidade São José de Beirute, Jean-Noël Baléo, diretor regional do Oriente Médio AUF, e Joseph Moukarzel o.l.m., presidente eleito do Oriente Médio C2R e reitor da Universidade do Espírito Santo de Kaslik (USEK).
Além da agenda legal, os intercâmbios foram estruturados em torno de três temas principais, no centro dos desafios enfrentados pelas universidades e sociedades no Oriente Médio. Um primeiro painel focado na inteligência artificial, suas transformações e na preparação de instituições acadêmicas. Um segundo foi dedicado às interações entre mudança climática, saúde e sociedade, destacando a importância de abordagens interdisciplinares para melhor compreender essas questões e adaptar respostas de pesquisa. Finalmente, um terceiro painel explorou o papel das universidades na promoção da paz e da mediação no Médio Oriente, destacando o seu contributo para o diálogo, a compreensão mútua e a construção de sociedades mais pacíficas.
Este encontro permitiu aos líderes das instituições membros realizar uma reflexão coletiva sobre as orientações e perspectivas das 4 comissões temáticas do Oriente Médio C2R, que apresentaram seus resultados após 2 anos de atividade, e validar, por votação, as comissões criadas para 2027-2028: Pesquisa; Internacionalização das instituições; Garantia de qualidade, acreditação e mediação; Transformação digital e IA gerativa.
Três vice-presidentes foram nomeados após consultas, por um período de dois anos, numa base geográfica representativa da região do Médio Oriente: Ahmed Adel Abdelhakim, Presidente da Universidade de Alexandria; Moustafa Saem el Daher, Presidente da Universidade de Damasco; e Abdulmehsen Hamad Fetais, Conselheiro Jurídico Geral da Universidade do Catar, por delegação do Presidente Omar Al Ansari.
Finalmente, um novo membro, a Universidade Americana de Ciência e Tecnologia – AUST (Líbano) foi admitido no C2R.
Após o voto dos presidentes, a próxima conferência geral será realizada no outono de 2027 na Universidade do Espírito Santo de Kaslik.
Sobre o C2R Médio Oriente
C2R é um fórum regional com a AUF Médio Oriente, dedicado à reflexão sobre questões estratégicas no campo do ensino superior, e oferece um espaço para o confronto e divulgação de ideias e soluções. Tem também um papel operacional, com uma série de actividades lideradas pelas suas várias comissões temáticas.
O C2R Médio Oriente reúne 54 Reitores, Presidentes de Universidades e Diretores de Instituições Universitárias no Oriente Médio, membros da AUF, em 13 países da região.
Uma conferência semelhante é organizada por cada Direcção Regional da AUF, elevando o seu número total para 10 conferências espalhadas pelos cinco continentes.