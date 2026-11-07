No Líbano, uma cobra fóssil ainda tinha pernas

Uma cobra fóssil descoberta em Al-Nammura retém duas pequenas patas traseiras. Este animal Cretáceo, chamado Eupodophis descuensi, ilumina a progressiva redução de membros em cobras. Em 2011, pesquisadores estudaram com raios X uma segunda perna escondida na rocha, sem destruir o espécime. Este episódio de nossa série « Você sabia? » distingue estruturas observadas, interpretações científicas e questões abertas sobre este patrimônio paleontológico libanês e a história evolutiva dos répteis.

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Sabias disso? No Líbano, uma cobra fóssil retém duas pequenas patas traseiras. Descoberto em Al-Nammura, Eupodophis descuensi viveu no Cretáceo. Seu esqueleto observou uma fase de redução dos membros em cobras. Uma das pernas, escondida na rocha, foi estudada com raios-X em 2011.

Na placa de calcário, a coluna traça uma curva longa. As costelas seguem-se, finas e apertadas. O animal parece uma cobra. No entanto, perto da pélvis, alguns ossos minúsculos mudam a leitura do fóssil: este réptil ainda tinha membros posteriores.

O espécime vem de Al-Nammura, um dos depósitos fósseis no Líbano. Pertence ao Cenomaniano, uma subdivisão do Cretáceo Superior. O trabalho de divulgação científica dedicado à sua revisão em 2011 atribuiu-lhe aproximadamente 95 milhões de anos. Este número permanece uma ordem de magnitude geológica, não uma data específica de nascimento.

Uma cobra fóssil do Líbano, com pernas reais

O nome da espécie, Eupodophis descuensi, apareceu na literatura científica em 2000. Jean-Claude Rage e François Escuillié descreveram este animal na pesquisa sobre as primeiras cobras. Seu interesse reside em uma combinação anatômica: um corpo muito alongado, mas uma pélvis e membros lombares pequenos ainda presentes.

Então não é uma cobra atual nascida com uma anomalia. O fóssil dá testemunho de uma espécie antiga. Nem devemos imaginar um réptil com duas pernas grandes. Estes membros são minúsculos em comparação com o corpo. Sua presença não é suficiente para estabelecer como o animal os usou.

Paleontologistas aproximam Eupodophis de outras serpentes fósseis com membros posteriores, incluindo Pachyrhachis e Haasiophis, conhecidos no Oriente Médio. Essas formas mostram que a anatomia serpentina não consistia no desaparecimento simultâneo de todas as estruturas. Um corpo de cobra poderia coexistir com restos de membros reconhecíveis.

A segunda perna ainda estava na pedra

A perna foi visível na superfície do espécime estudado. O outro estava escondido no prato. Para examiná-lo sem quebrar o fóssil, uma equipe internacional usou uma técnica de imagem síncrotron. Alexandra Houssaye, então no Museu Nacional de História Natural e no CNRS, liderou esta pesquisa.

As medidas tiveram lugar em Grenoble, no Syncrotron Europeu. Pesquisadores do Instituto de Tecnologia Karlsruhe também estavam envolvidos. O instrumento possibilitou observar um objeto plano, difícil de estudar com determinados métodos clássicos de tomografia.

O princípio é gravar muitas imagens de diferentes ângulos. Seu processamento então reconstrui um volume digital. Isso permite aos pesquisadores distinguir entre estruturas enterradas na rocha. Esta operação não desnuda fisicamente os ossos: produz uma observação virtual da sua organização.

Os resultados, publicados em 2011, confirmaram a presença do segundo membro. As imagens mostram uma pata dobrada ao joelho. Eles também identificam pequenos ossos do tornozelo, sem ossos do pé ou dedos. Este detalhe documenta uma redução de membros já avançada, em vez de uma perna miniatura completa.

O que os ossos revelam e o que não dizem

O estudo também examinou o interior dos ossos. Sua arquitetura era semelhante à dos membros dos lagartos terrestres de hoje. Os pesquisadores sugeriram que o tamanho pequeno das pernas corresponde ao crescimento mais lento, ou anterior.

Esta interpretação não é uma observação directa dos animais vivos. O fóssil retém estruturas mineralizadas; cientistas extraem informações sobre seu desenvolvimento. Os ossos observados devem ser distinguidos do mecanismo proposto para explicar o seu tamanho.

Eupodophis não regula por si só toda a história da origem das cobras. As relações entre diferentes linhas fósseis, seu modo de vida e a aparência de seus personagens exigem comparação. Apresentando-o como « o ancestral de todas as cobras » iria além do que seu estudo estabelece.

Cobras atuais mantêm outras pistas

O arquivo não é baseado apenas em fósseis. Algumas cobras atuais, incluindo jibóias e pítons, retêm vestígios da bacia e membros posteriores. Estas estruturas não os tornam animais capazes de andar sobre as pernas. No entanto, oferecem elementos de comparação anatômica.

Pesquisas publicadas em 2016 também analisaram os mecanismos genéticos do desenvolvimento de membros. Estas incluem sequências que controlam a atividade de um gene chamado ouriço Sonic. Este gene intervém na organização dos membros em vertebrados.

Este trabalho mostra que mudanças na regulação genética podem contribuir para a redução dos membros. Eles complementam observações anatômicas. Eles não constituem uma análise do DNA de Eupodophis: os experimentos dizem respeito a organismos atuais e sequências genéticas, não material genético extraído do fóssil libanês.

Observar um fóssil sem lhe dizer tudo Um osso visível permite estudar uma forma, tamanho ou articulação. Sua aparente ausência requer mais cautela: parte do esqueleto pode estar faltando, escondido ou mal preservado. O caso da segunda perna de Eupodophis ilustra este limite. Não apareceu na superfície, mas existiu bem na placa. Uma imagem científica em cores também requer leitura cuidadosa. As cores de uma reconstrução digital são usadas para distinguir estruturas. Não revelam a cor do animal vivo. Da mesma forma, um desenho de reconstituição oferece uma aparência; A fotografia do fóssil mostra apenas o que a rocha preserva.

Al-Nammoura, um arquivo do mundo marinho

A ligação com o Líbano é concreta. Eupodophis pertence aos fósseis marinhos descobertos em seus calcários do Cretáceo. Al-Nammoura, juntamente com Haqel, Hjoula e Sahel Alma, é um dos campos estudados para a diversidade e conservação de seus organismos.

Estes grupos incluem peixes, crustáceos e cefalópodes. Os répteis acrescentam outras partes à reconstrução dos ecossistemas antigos. Uma síntese científica publicada em 2024 descreve Eupodophis como um dos exemplos notáveis desse patrimônio, com seus membros vestigiais.

As fotografias do espécime já identificam a bacia e a pequena perna visível. Mas a superfície da pedra fornece apenas parte da informação. No caso desta cobra al-Nammura, o outro membro estava à espera de uma observação de raios X, enterrada do Cretáceo em poucos milímetros de calcário.

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