7 Novembro 1933: Líbano protege suas antiguidades

Em 7 de novembro de 1933, o Decreto 166/LR organizou a proteção das antiguidades na Síria e no Líbano. Define a propriedade em causa, distingue descobertas fortuitas de escavações autorizadas e supervisiona obras em monumentos. Este texto adoptado no âmbito do mandato francês prevê igualmente procedimentos de inventário e classificação. A sua história lança luz sobre o interesse público pela conservação do património, sem confundir os regulamentos originais com os actuais procedimentos administrativos ou todas as regras adoptadas desde então.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Hoje na história do Líbano.Em 7 de novembro de 1933, o Alto Comissariado francês adotou a Ordem 166/LR sobre antiguidades na Síria e no Líbano. O texto define ativos protegidos, organiza seu inventário e os sujeitos buscam autorização. A protecção das antiguidades libanesas tem agora um quadro pormenorizado. Noventa e três anos depois, esta data permite-nos compreender uma escolha sustentável: a preservação dos restos mortais é de interesse público, mesmo quando estão em propriedade privada.

A data não se refere a uma descoberta espetacular ou a abertura de um museu. Assinala uma decisão administrativa tomada ao abrigo do mandato francês. Seu objeto é muito concreto: determinar quem pode pesquisar, quem possui as descobertas e o que funciona pode tocar um monumento. Por trás destas regras está uma questão que é sempre familiar no Líbano: como podemos preservar os vestígios do passado em territórios habitados, cultivados e construídos?

Protecção das Antiguidades Libanesas em 1933

A ordem diz então respeito à Síria e ao Líbano, sob mandato francês. Pertence a um conjunto de decisões anteriores. Seu preâmbulo inclui o regulamento de 1926 e as disposições comerciais de 1927 Antiguidades. Assim, não cria proteção arqueológica do nada. Ele reúne e especifica mecanismos que afetam descobertas, monumentos, coleções e pesquisas.

Há que distinguir três datas. O decreto contém o de 7 de novembro de 1933. A sua referência à publicação remete para o Boletim Oficial de 30 de Novembro. Uma edição impressa dos regulamentos então lê Beirute, 1935. Esta última data figura na página de apresentação do documento, mas não constitui a sua data de adopção.

A base internacional para as leis da República do Líbano é 7 de novembro de 1933. Esta precisão conta para uma efemerida. Evita confundir a decisão, a sua publicação administrativa e a subsequente produção de uma cópia para serviços ou leitores.

O limiar de 1700 e as suas excepções

O primeiro artigo fornece uma definição ampla. As produções de atividade humana antes de 1700 caem na categoria de antiguidades, independentemente de sua civilização. O critério não se limita, portanto, a templos romanos ou objetos fenícios. Permite incluir vestígios de diferentes épocas e tradições.

O mesmo artigo prevê uma abertura para certos bens imóveis após 1700. A sua conservação deve ser de interesse público histórico ou artístico. Sua inclusão no inventário geral de monumentos históricos os faz entrar no sistema. A antiguidade é, portanto, um primeiro marco, mas não esgota a questão do património.

Os regulamentos então distinguem entre antiguidades e antiguidades. A primeira categoria inclui edifícios, seus restos mortais e restos mortais enterrados. Também inclui relatos, essas acumulações de traços de ocupação humana. Cavernas ou rochas com inscrições e esculturas também estão incluídas na definição. Objetos feitos pelo homem que não se enquadram nesta categoria são propriedade móvel.

Este corte tem consequências práticas. Preservando uma parede velha, uma inscrição fixada em uma parede ou objeto transportável não requer as mesmas decisões. Por conseguinte, o texto organiza uma série de procedimentos, em vez de uma única proibição aplicada indiscriminadamente a todos os bens.

A descoberta privada também interessa ao Estado

O regulamento dá um lugar central às descobertas incidentais. Um vestígio pode aparecer durante uma construção ou obra agrícola, sem pesquisa arqueológica prévia. Os artigos 9.o e 11.o exigem então uma declaração no prazo de 24 horas à autoridade administrativa mais próxima. Este último deve informar os funcionários responsáveis pelas antiguidades e o museu competente.

A declaração diz respeito tanto às descobertas imobiliárias como aos objectos móveis. Deve permitir que a administração identifique a propriedade antes da dispersão ou transformação. Nesse sentido, encontrar um objeto não é suficiente para resolver imediatamente a questão de sua propriedade.

O texto prevê diferentes situações dependendo da localização e natureza da descoberta. Reconhece direitos privados, enquanto organiza os do Estado. Para certos objetos móveis descobertos incidentalmente, define em particular um direito de aquisição dentro de um período especificado. Prevê igualmente procedimentos de compensação em determinadas situações. Esta arquitetura contradiz uma leitura demasiado simples que cada propriedade velha cairia automaticamente sob o mesmo regime.

Estas disposições descrevem os regulamentos históricos aqui. Não constituem um guia para os procedimentos administrativos a seguir em 2026. As regras subsequentes, as competências actuais e a situação precisa de uma propriedade devem ser verificadas separadamente.

Inventário, classificação, trabalho de moldura

O decreto organiza um inventário geral de monumentos históricos em cada Estado. O registo deve conter propriedade pública, mas também propriedade privada ou comunitária de interesse histórico ou artístico. A inscrição dá uma existência administrativa ao monumento e permite informar o seu proprietário das restrições correspondentes.

Classificação é outro passo. O regulamento prevê uma decisão do Chefe de Estado, sob proposta ou após parecer do Chefe de Antiguidades. Para um edifício classificado, destruição, deslocamento, restauração e modificação não pode ser tratado como trabalho comum. O serviço competente deve intervir.

A proteção também pode afetar o ambiente imediato do monumento. Terras vizinhas ou edifícios podem estar envolvidos para limpar um edifício ou preservar seu caráter. O esquema reconhece que o interesse de um vestígio por vezes depende do que o rodeia. Um novo edifício pode afetar um monumento sem remover uma única pedra.

O artigo 19.o liga até as antiguidades ao planeamento urbano. Prevê a intervenção do serviço nos planos de extensão e embelezamento. Para as localidades onde o interesse arqueológico domina, dá-lhe um papel mais forte. Assim, a proteção do patrimônio faz parte da construção do espaço urbano, além da gestão dos museus.

A pesquisa torna-se uma atividade autorizada e documentada

O título de busca está sujeito a autorização. Os regulamentos reservam pedidos aos organismos científicos que prosseguem um objectivo científico. O responsável pelas obras deve fornecer garantias de experiência arqueológica. O arquivo deve identificar o site, o programa de pesquisa e a pessoa responsável pela gestão.

Essa exigência distingue a pesquisa organizada da simples busca de objetos. O vestígio tem um valor que excede sua aparência ou preço. Sua localização, outros elementos descobertos na vizinhança e as condições de sua atualização contribuem para sua interpretação. O quadro das escavações procura preservar esta dimensão documental.

O sistema continua a ser o do mandato. O Alto Comissário intervém nos contratos de licenciamento e concessão. Apresentar o texto como decisão da República Libanesa independente apagaria, portanto, o seu contexto institucional. Sua leitura lança luz tanto sobre a construção de instrumentos de patrimônio quanto sobre a autoridade política que os administrou.

Um legado visível nos registos do património

O regulamento de 1933 aparece então em documentos internacionais em sítios libaneses. O registro do Vale de Qadisha menciona a Ordem 166/LR como um dos instrumentos de proteção. Uma missão dedicada a Tiro em 2012 menciona também este aspecto, com os textos de planeamento urbano e as disposições locais que complementam o quadro jurídico.

Essas referências mostram continuidade administrativa. Eles não provam que cada monumento goza do mesmo nível de proteção, nem que o único decreto resolve todos os conflitos. Um acordo geral deve incluir inventários, decisões de classificação, planos e métodos de conservação.

Por último, o documento fornece informações muito concretas. O artigo 50.o prevê a comunicação das listas às autoridades fundiárias e o seu destacamento na administração local. A protecção deve ser conhecida, não apenas decidida. Para traçar a história de um monumento libanês, o regulamento de 7 de novembro de 1933 abre assim uma trilha precisa: encontrar sua inscrição, sua possível classificação e os limites da propriedade realmente protegida.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews