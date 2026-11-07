Irã: Washington cria a força tarefa portão de ferro · Vozes globais

O Comando Central dos EUA está a montar o Iron Gate, uma equipa de Tampa para coordenar os esforços contra os fornecimentos iranianos sob sanções. As estradas terrestres e o Mar Cáspio são alvos. O comunicado de imprensa refere-se a aproximadamente vinte militares e civis. O dispositivo abrange armas, tecnologias de dupla utilização e rendimento ilícito. O anúncio ainda não especifica o encerramento ou interceptação de fronteiras realizado no âmbito desta nova organização.

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O Comando Central dos EUA está a montar uma nova equipa para obstruir os circuitos de abastecimento do Irão por terra e pelo Mar Cáspio. Chamada de « Iron Gate », ela deve coordenar os serviços dos EUA de Tampa, Flórida. A informação foi revelada no sábado, 7 de novembro, com base em um comunicado do comando.

Portão de Ferro ataca estradas iranianas sob sanções

O regime abrange sistemas avançados de armas, tecnologias de dupla utilização e bens sancionados. Visa também as receitas ilícitas que podem alimentar esse comércio. Por conseguinte, o âmbito de aplicação anunciado não corresponde a uma proibição geral de todo o comércio de terras com o Irão.

O comunicado de imprensa descreve uma equipa interna de aproximadamente 20 militares e civis. Sua sede será em Tampa, onde trabalhará com outras administrações dos EUA. Esta organização não constitui o anúncio de um destacamento de vinte pessoas na fronteira iraniana.

Prorrogação do regime marítimo

O Almirante Brad Cooper, chefe do CENTCOM, apresenta esta coordenação como um meio de limitar a reconstrução das capacidades militares iranianas. Refere-se, nomeadamente, à reabilitação das instalações de armamento e à renovação das unidades populacionais.

O comando estima que seu bloqueio naval impediu as exportações de petróleo bruto no valor de mais de US $ 25 bilhões. Este montante continua a ser uma avaliação americana. As informações consultadas não permitem uma verificação independente.

A criação da Porta de Ferro estende o campo de coordenação para passagens terrestres e o Cáspio. Não documenta, por si só, o encerramento de um posto fronteiriço ou a intercepção de uma carga nesses eixos.

Modalidades operacionais ainda por especificar

O anúncio dá um nome, um lugar de coordenação e categorias de fluxo direcionado. Não contém uma lista de países parceiros, novos controlos fronteiriços ou um calendário pormenorizado para a sua aplicação. Ainda não são apresentados resultados operacionais específicos para essa equipe.

Os esclarecimentos esperados seguintes dizem respeito às administrações associadas, aos meios utilizados para controlar as mercadorias e aos primeiros passos efectivamente dados nas rotas em causa.

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