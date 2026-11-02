Bombardeamentos: Zein relata 7.000 hectares queimados

Tamara Zein estima que os bombardeios israelenses queimaram cerca de 7.000 hectares em cinco meses de 2026. Segundo ela, o Ministro distingue este equilíbrio dos incêndios causados por causas naturais. Durante sua turnê em Akkar, ela inaugurou uma sala operacional em Baino, entregou equipamentos e assinou três protocolos municipais. A prevenção, a formação dos respondedores e a estrutura de alerta precoce deste programa, que pretende alargar a longo prazo.

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Os bombardeios israelenses queimaram cerca de 7.000 hectares em cinco meses de 2026, segundo Tamara Zein. O ministro do Meio Ambiente apresentou esta revisão na segunda-feira 2 de novembro durante uma turnê no Akkar. Ela entregou equipamentos de combate a incêndios e abriu uma sala operacional em Baino.

Um relatório de bombardeamentos distintos de outros incêndios

O ministro distinguiu os danos causados pelos bombardeios dos incêndios que atribuiu às causas naturais. A última caiu acentuadamente em 2025 e 2026, diz ela. Por outro lado, os 7.000 hectares afetados em cinco meses ultrapassariam áreas queimadas por causas naturais em cinco anos.

Este número é uma estimativa apresentada por Tamara Zein. O relatório não especifica os cinco meses envolvidos nem o método de cálculo. Também não fornece distribuição geográfica. O balanço não deve, portanto, ser atribuído apenas a Akkar, onde o ministro falou.

Três acordos para reforçar a prevenção em Akkar

O passeio também marcou um passo concreto no fortalecimento dos recursos locais. O ministro assinou três protocolos com a união dos municípios de Joumeh e os municípios de Kobayat e Andaket. Essas comunidades receberam materiais para prevenção e primeira intervenção.

Em Baino, a nova sala operacional deve facilitar a coordenação, o fluxo de informações e o alerta precoce. O equipamento acompanha a formação de equipes de socorristas e a elaboração de planos de manejo florestal.

Estas medidas fazem parte do projecto de prevenção de incêndios florestais no Líbano. A Facilidade Mundial para o Ambiente financia-a através do Banco Mundial. Abrange setores do Chouf, Akkar e do Norte.

Segundo Tamara Zein, a escolha das áreas baseia-se em dados anuais sobre incêndios e avaliação de risco. O Ministro deseja alargar o projecto e estendê-lo a territórios que ainda não beneficiaram.

Foto da capa: Cèdres du Barouk, Réserve du Chouf: fotografia do arquivo do banco Libnanews (arquivo de dezembro de 2018). Ilustração das florestas libanesas, não relacionadas com as áreas queimadas anunciadas por Tamara Zein ou sua turnê no Akkar. Fonte: banco Libnanews.

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