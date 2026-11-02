2 novembre 2026
Conta de leitor
Português
RSS
O meio cidadão do Líbano
Todas as secções

Notícias

Bombardeamentos: Zein relata 7.000 hectares queimados

Libnanews
· 2 min de leitura · 6 vues

Tamara Zein estima que os bombardeios israelenses queimaram cerca de 7.000 hectares em cinco meses de 2026. Segundo ela, o Ministro distingue este equilíbrio dos incêndios causados por causas naturais. Durante sua turnê em Akkar, ela inaugurou uma sala operacional em Baino, entregou equipamentos e assinou três protocolos municipais. A prevenção, a formação dos respondedores e a estrutura de alerta precoce deste programa, que pretende alargar a longo prazo.

Cèdres du Barouk sur une photographie d’archives non sinistrée ; Tamara Zein annonce 7 000 hectares brûlés par les bombardements en cinq mois de 2026.
Cèdres du Barouk, réserve du Chouf : photographie d’archives issue de la banque Libnanews (fichier de décembre 2018). Illustration des forêts libanaises, sans lien avec les zones brûlées annoncées par Tamara Zein ni avec sa tournée dans l’Akkar. Source : banque Libnanews.
Inicie sessão para guardar
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandEspagnolItalienRusse
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Os bombardeios israelenses queimaram cerca de 7.000 hectares em cinco meses de 2026, segundo Tamara Zein. O ministro do Meio Ambiente apresentou esta revisão na segunda-feira 2 de novembro durante uma turnê no Akkar. Ela entregou equipamentos de combate a incêndios e abriu uma sala operacional em Baino.

Um relatório de bombardeamentos distintos de outros incêndios

O ministro distinguiu os danos causados pelos bombardeios dos incêndios que atribuiu às causas naturais. A última caiu acentuadamente em 2025 e 2026, diz ela. Por outro lado, os 7.000 hectares afetados em cinco meses ultrapassariam áreas queimadas por causas naturais em cinco anos.

Este número é uma estimativa apresentada por Tamara Zein. O relatório não especifica os cinco meses envolvidos nem o método de cálculo. Também não fornece distribuição geográfica. O balanço não deve, portanto, ser atribuído apenas a Akkar, onde o ministro falou.

Três acordos para reforçar a prevenção em Akkar

O passeio também marcou um passo concreto no fortalecimento dos recursos locais. O ministro assinou três protocolos com a união dos municípios de Joumeh e os municípios de Kobayat e Andaket. Essas comunidades receberam materiais para prevenção e primeira intervenção.

Em Baino, a nova sala operacional deve facilitar a coordenação, o fluxo de informações e o alerta precoce. O equipamento acompanha a formação de equipes de socorristas e a elaboração de planos de manejo florestal.

Estas medidas fazem parte do projecto de prevenção de incêndios florestais no Líbano. A Facilidade Mundial para o Ambiente financia-a através do Banco Mundial. Abrange setores do Chouf, Akkar e do Norte.

Segundo Tamara Zein, a escolha das áreas baseia-se em dados anuais sobre incêndios e avaliação de risco. O Ministro deseja alargar o projecto e estendê-lo a territórios que ainda não beneficiaram.

Foto da capa: Cèdres du Barouk, Réserve du Chouf: fotografia do arquivo do banco Libnanews (arquivo de dezembro de 2018). Ilustração das florestas libanesas, não relacionadas com as áreas queimadas anunciadas por Tamara Zein ou sua turnê no Akkar. Fonte: banco Libnanews.

Libnanews
Newsdesk Libnanews - translated by IA

Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

Todos os seus artigos →

Comentários

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *