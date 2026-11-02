Desdollarização: como se reconectar com o livro libanês?

Que condições tornariam a libanesa mais atraente para a poupança? Um estudo de doze economias emergentes lança luz sobre as fontes de desdolarização. Sublinha o papel dos investimentos em moeda local, a estabilidade e a credibilidade das instituições. As restrições administrativas podem acompanhar este movimento, mas não substituir a confiança. Para o Líbano, esses resultados abrem caminhos para a reflexão sem anunciar um retorno próximo ao livro ou garantir uma trajetória idêntica.

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A desdolização depende em primeiro lugar da confiança dada à moeda nacional. Um estudo apresentado por Al Joumhouria, em sua edição de 2 de novembro de 2026, compara as trajetórias de doze economias emergentes. Examina os seus depósitos bancários entre 1980 e 2023. O seu ponto central diz respeito aos meios utilizados: o desenvolvimento de investimentos fiáveis em moeda local parece ser mais sustentável do que forçar os aforradores.

Para o Líbano, esta distinção levanta uma questão concreta. Como tornar o livro atraente novamente para salvar e financiar? O processo não propõe uma data de regresso à moeda nacional nem uma medida imediata. Descreve as condições económicas e institucionais para reduzir a dependência das moedas. Estas condições vão muito além de uma decisão administrativa.

Desdolização em 12 economias

O foco do trabalho é na dolarização de depósitos. Este indicador fornece informações sobre o lugar das moedas no sistema bancário. Também ajuda a observar a capacidade de uma moeda nacional para manter uma função de poupança. No entanto, não descreve em si todas as utilizações do dólar numa economia.

Dos 12 países estudados, os autores mencionam Peru, Polônia e Cazaquistão. O seu interesse no debate libanês reside nos mecanismos comparativos, não numa previsão directamente transponível.

O arquivo é assinado por Salim Shahine, vice-governador do Banco do Líbano, e Siham Rizkallah, da Universidade de São José. Jean-François Ponsot, Universidade de Grenoble, e um estudante de doutorado da Universidade São José também participam do trabalho. O jornal refere-se a um estudo publicado em 2026 em uma revista científica de economia e finanças internacionais.

O período escolhido abrange mais de quatro décadas. Permite acompanhar a dólarização em diferentes contextos econômicos. Os autores distinguem entre medidas baseadas no mercado e intervenções administrativas diretas. Examinam igualmente o papel dos programas apoiados pelo Fundo Monetário Internacional.

Propor uma solução de poupança credível

A inflação e as variações cambiais são factores importantes na escolha de uma moeda. No entanto, segundo o estudo apresentado por Al Joumhouria, não explicam a persistência da dólarização isoladamente. A profundidade do sistema financeiro também está envolvida. Um protetor deve ser capaz de encontrar instrumentos locais que sejam considerados confiáveis, acessíveis e adaptados às suas necessidades.

O desenvolvimento de um mercado obrigacionista em moeda nacional é, portanto, central para os resultados apresentados. Diferentes títulos, retornos mais previsíveis e um mercado suficientemente líquido oferecem oportunidades de investimento. A utilização da moeda local pode então progredir graças a uma oferta financeira atraente. É menos baseado na proibição de manter moedas.

A liquidez e a transparência do mercado são tão importantes como a existência formal de títulos. O estudo também destaca os produtos oferecidos pelos bancos. As famílias e as empresas devem dispor de soluções de poupança e financiamento em moeda nacional. Sem esta oferta, uma política de desdolização permanece sem um dos seus principais apoiantes.

Observa-se uma relação mais regular entre esses mecanismos de mercado e o declínio da dólarização. Comparam-nas com restrições administrativas, cujos efeitos variam mais. O resultado não significa que qualquer colocação local se torne segura por definição. Salienta a necessidade de criar condições credíveis para a sua utilização.

Restrições podem agir, sem suficiente

O estudo não rejeita todas as medidas administrativas. Alguns têm uma associação com um declínio na dólarização. Os autores citam, em particular, o aumento das reservas mínimas em empréstimos em moeda estrangeira. Mencionam igualmente a obrigação de utilizar a moeda nacional nas transacções nacionais.

Estes efeitos aparecem mais claramente em horizontes longos. As instituições financeiras e os depositantes podem necessitar de tempo para adaptar as suas práticas. Seria, portanto, incorrecto reduzir as conclusões a uma oposição absoluta entre uma regulamentação eficiente e desnecessária. A natureza dos instrumentos, sua consistência e duração contam.

No entanto, alterar temporariamente a distribuição dos depósitos não prova uma alteração duradoura das preferências. Uma restrição pode mover os usos sem restaurar a confiança. Os autores recomendam que essas duas situações sejam distintas. O seu critério é a força do regresso à moeda nacional, em vez de uma queda única dos depósitos em moeda estrangeira.

Para o debate libanês, esta distinção limita o âmbito de uma resposta baseada unicamente em obrigações jurídicas. Uma regra pode reger um pagamento ou transação bancária. Não basta garantir a preservação da poupança. O raciocínio do estudo leva, portanto, a um exame simultâneo das instituições, dos produtos financeiros e da estabilidade econômica.

O que os programas do FMI mudam na análise

Pesquisadores relatam uma forte associação entre os programas do FMI e a queda do dólar dos depósitos. Esta associação parece mais forte para os programas adoptados após uma crise. É menos marcado para aqueles pré-crise.

Esta associação não significa que um programa produza automaticamente o mesmo resultado em cada país. As conclusões referem-se a um conjunto de políticas e mudanças institucionais.

Por conseguinte, o papel do FMI não se limita ao financiamento. Os programas são acompanhados de reformas económicas e financeiras. A sua capacidade de apoiar a estabilidade depende, em particular, das políticas públicas e das instituições responsáveis pela sua implementação. A confiança nessas instituições, por sua vez, influencia as escolhas dos depositantes.

Os autores ressaltam a correção de desequilíbrios que enfraquecem a demanda por moeda nacional. Eles também mantêm a credibilidade das políticas monetárias e fiscais. Por último, salientam a capacidade das autoridades para cumprirem os seus compromissos. Essas condições dão conteúdo concreto à noção de confiança, muitas vezes invocada sem precisão.

A credibilidade constrói-se ao longo do tempo

O dossier liga explicitamente a desdolização à credibilidade das instituições monetárias e à independência das suas decisões. Uma moeda nacional não volta às suas funções apenas alterando os textos. As autoridades devem elaborar um balanço da estabilidade e da conformidade. Os aforradores devem poder ver a protecção do poder de compra dos seus fundos.

Isto exige coerência entre as políticas orçamental e monetária. Também requer mais previsibilidade. Embora as regras e orientações permaneçam difíceis de prever, os instrumentos locais lutam para inspirar confiança. Dessa forma, os autores associam estabilidade à transparência e responsabilização das instituições.

A questão não se limita à escolha individual entre duas moedas. A dólarização sustentável pode também limitar a eficácia da política monetária. Segundo a análise publicada, torna-se um obstáculo estrutural à ação das autoridades. Tratar apenas suas manifestações pode deixar intactas as causas que a mantêm.

Para o Líbano, as condições e não um calendário

As propostas da Al Joumhouria definem vários projetos relacionados. A primeira diz respeito a uma estratégia económica e financeira global. O segundo diz respeito aos mercados locais capazes de oferecer investimentos e financiamento. As medidas de supervisão complementam-se mutuamente, com objectivos específicos e coerência com outras políticas.

O dossiê recomenda ainda que os resultados sejam avaliados quanto à sua duração. Não basta uma diminuição temporária da percentagem de depósitos em moeda estrangeira. É necessário analisar se a moeda nacional está efectivamente a voltar às suas funções. Deve também verificar-se se as famílias e as empresas a escolhem por razões económicas sustentáveis.

Aplicado no Líbano, este quadro abre uma revisão das garantias de poupança, dos instrumentos disponíveis e dos compromissos institucionais. Não permite anunciar o próximo retorno ao livro. Os resultados devem ser observáveis pelos depositantes: investimentos fiáveis, financiamento acessível e protecção das suas economias.

Fontes

Al Joumhouria, 2 de novembro de 2026, páginas 6–7.

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