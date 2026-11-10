Natal no Líbano: O que as reservas aéreas dizem

Os voos para o Líbano estão completos para o Natal, de acordo com Jean Abboud. Este sinal diz respeito a certas rotas e viagens futuras. Não mede as chegadas feitas ou os recibos turísticos. A duração da estadia, as noites e as despesas permitirão avaliar os benefícios económicos desta época.

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Os voos para o Líbano já estão cheios para a temporada de férias, de acordo com Jean Abboud, presidente da união de turismo e agências de viagens. Estas reservas são um sinal encorajador para dezembro de 2026. No entanto, não permitem concluir que todas as conexões com Beirute estão saturadas ou que a próxima temporada superará as dificuldades dos profissionais do turismo.

Em declarações de 10 de novembro, Jean Abboud citou várias das principais cidades de partida, incluindo Londres, Paris, Dubai, Riade, Jeddah e Atenas. Ele afirma que voos programados durante as férias atingiram uma taxa de reserva de 100%. Ele fala sobre bilhetes já reservados para partidas futuras, nenhum viajante já chegou ao Líbano.

Um pico esperado no final de dezembro

O gerente profissional planeja melhorar a demanda desde o início de dezembro e, em seguida, um pico no final do mês, com uma atividade estendendo-se até o início de janeiro. O calendário anunciado continua a ser curto. Um movimento orientado para as férias pode apoiar as vendas sem garantir um nível comparável de atividade empresarial nas semanas seguintes.

Os destinos mencionados indicam os mercados em causa. Não constituem um estudo exaustivo dos lugares disponíveis. Nenhuma tabela por empresa, data ou frequência acompanha esses retornos. Por conseguinte, a taxa de 100 % não deve ser aplicada a todas as partidas de Londres ou Paris ou a todas as chegadas ao aeroporto de Beirute.

As reservas ainda não são um relatório turístico

Três medidas devem permanecer separadas: lugares reservados, passageiros efectivamente transportados e despesas incorridas durante a estada. O primeiro indicador fornece informações sobre a aplicação em uma determinada data. Os outros dois só podem ser estabelecidos durante a temporada e, em seguida, em seu balanço.

O mesmo raciocínio aplica-se ao alojamento. Um bilhete de avião para o Líbano não significa automaticamente um hotel durante a noite. Alguns viajantes podem ser acomodados por parentes ou ter alojamento. Sem dados sobre a duração da estadia e alojamento, seria prematuro deduzir das reservas aéreas uma taxa de ocupação do hotel ou uma receita turística.

Os voos adicionais também estão sendo relatados para atender à demanda no final de dezembro. Na ausência de um programa pormenorizado de transportadoras nos elementos apresentados, o seu âmbito de aplicação não pode ser quantificado como um certo aumento da capacidade total. Os horários comercializados e os voos finalmente concluídos medirão esta contribuição.

A segurança continua a ser uma exigência dos profissionais

Jean Abboud apela a uma maior segurança e à luta contra o roubo, as infracções e o comportamento que comprometem a recepção dos visitantes. Associa esta exigência às dificuldades enfrentadas pelas empresas num ambiente marcado pela guerra e pela incerteza. Não apresenta o atendimento esperado como garantia de reorganização geral.

Os próximos elementos úteis serão os horários detalhados dos reforços anunciados, seguidos de dados de presença. As noites e a duração da estadia permitir-nos-ão então apreciar como esta procura se traduz na actividade dos hotéis e outras empresas turísticas.

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